Retro komputery Amiga

Pierwsza Amiga pojawiła się na rynku w 1985 roku jako model Amiga 1000. Jej stworzenie było efektem pracy zespołu Amiga Corporation, którą wkrótce przejął Commodore. To, co wyróżniało Amigę na tle konkurencji, to niespotykane wówczas możliwości graficzne i dźwiękowe. Był to pierwszy komputer osobisty oferujący tak zaawansowane funkcje w cenie dostępnej dla przeciętnego użytkownika.