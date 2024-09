Redragon nie zwalnia tempa na polskim rynku - nowe kategorie dołączyły do portfolio

To nie koniec nowości od Redragon. Na przestrzeni ostatnich tygodni firma wprowadziła na rynek nowe klawiatury, słuchawki, myszki, zasilacze i akcesoria, a już teraz zapowiada kolejne premiery. W nadchodzącym kwartale Redragon planuje wzbogacić swoją ofertę o ponad 20 nowych produktów, co dodatkowo umocni jej pozycję jako jednego z liderów na rynku sprzętu gamingowego.

"Razem z marką Redragon nieustannie dążymy do tego, aby oferować maksymalnie szeroką gamę produktów spełniających najróżniejsze oczekiwania. Jesteśmy na rynku, by słuchać naszych klientów i odpowiadać na ich potrzeby, wprowadzając również dedykowane na Polskę unikatowe rozwiązania, a zapowiedziane kolejne premiery to odpowiedź na rosnące wymagania naszych odbiorców. Cieszymy się, że zdobyliśmy tak ogromne zaufanie polskich odbiorców i dołożymy wszelkich starań, by systematycznie zaskakiwać kolejnymi produktami" - mówi w imieniu dystrybutora Jacek Serwański, dyrektor operacyjny XSELL Sp. z o.o.