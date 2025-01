Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na zakup inteligentnego pomocnika do swojej kuchni, jakim jest robot kuchenny. Z uwagi na to jak bardzo zaawansowane, ale i zróżnicowane są obecnie urządzenia, podjęcie właściwej decyzji może okazać się trudne. Ranking najlepszych robotów kuchennych 2025 pozwoli Ci zapoznać się z najbardziej dopracowanymi urządzeniami, co z pewnością ułatwi wybór wyjątkowego pomocnika do Twojej kuchni. Poniżej znajdziesz listę najlepszych robotów, a każdy z nich został osobno opisany, aby wszystkie najważniejsze informacje były dostępne dla Ciebie w jednym miejscu.

Materiał sponsorowany przez Gastronomic Global Import Sp. z o.o.

Najbardziej kluczowe kryteria wyboru

Zważywszy na szeroki wachlarz robotów kuchennych dostępnych na rynku, ranking został oparty o kilka najbardziej kluczowych kryteriów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze solidnego robota na długie lata. Są to przede wszystkim:

Zaawansowanie technologiczne systemu i jego szybkość

Zestawienie jakości/możliwości z ceną

Typ silnika

Parametry techniczne

Dostęp do bazy przepisów i jej obszerność

Funkcje

Akcesoria

Jednym z najważniejszych aspektów jest dobry, szybki i intuicyjny system obsługi to podstawa wygodnej i sprawnej pracy z urządzeniem, w komplecie z przejrzystym wyświetlaczem tworzy komfortowy zestaw do sprawnej obsługi urządzenia. Dobra jakość w zestawieniu z racjonalną ceną, tworzy uczciwą, ofertę dla klienta szukającego najlepszego rozwiązania.

W przypadku jednostek napędowych, roboty pracujące na tzw. silnikach reluktancyjnych są przystosowane do pracy pod obciążeniem, cechują się niższą awaryjnością od jednostek szczotkowych i generują zdecydowanie większe obroty. Szukając najlepszego robota, zwracaj uwagę na podawaną przez producentów informację na temat maksymalnej prędkości, ponieważ obroty na nożach, a na silniku to zupełnie różna sprawa, dlatego należy zwracać uwagę na ten bardzo ważny parametr. Zdecydowanie bardziej rzeczywistą i miarodajną wartością jest tutaj prędkość uzyskiwana na nożach, ponieważ pozwala to określić, czy robot będzie potrafił m.in. zmielić pszenicę na mąkę lub zblendować składniki na idealnie aksamitną zupę krem w krótkim czasie.

Kolejną ważną kwestią jest łatwy dostęp do bazy przepisów – im więcej pozycji bez dodatkowego abonamentu tym lepiej. Dodatkowym atutem są również aktualizacje bazy.

Jak nazwa wskazuje, wielofunkcyjne roboty kuchenne zostały stworzone aby móc z ich pomocą realizować jak najwięcej czynności, zamiast korzystać z wielu innych urządzeń, które zajmują miejsce w kuchni. Dlatego też, więcej funkcji i akcesoriów umożliwia zrezygnować z zakupu innych, niepotrzebnych sprzętów.

Wierzymy, że nasz ranking pozwoli Ci poznać i wybrać robota, z jakim poszerzysz swoje kulinarne możliwości, a gotowanie stanie się dla Ciebie szybkie i łatwe, jak nigdy dotąd.

Miejsce 1 – COBBO 7

Cena: 3997 zł

Zwycięzcą rankingu najlepszych robotów kuchennych w 2025 roku został wielofunkcyjny robot kuchenny COBBO 7, dostępny w ofercie polskiej marki COBBO Robotics. Robot zdecydowanie wyróżnia się spośród rywali w rankingu, ze względu na szerokie możliwości, niewiarygodnie szybki i nowoczesny system, innowacyjne funkcje, stały dostęp do aktualizacji i przystępną cenę, bez żadnych dodatkowych kosztów. Dzięki tym cechom, robot kuchenny COBBO 7 jest najlepszym wyborem dla tych, którzy szukają zaawansowanego, niezawodnego i przystępnego cenowo pomocnika kuchennego.

© materiały partnera

Plusy

+ Bardzo wysokie parametry techniczne

+ Darmowa baza przepisów i aplikacja (2200+)

+ 15 funkcji (3 nowe po aktualizacji)

+ Gwarancja 5 lat na silnik

+ Ekran dotykowy o przekątnej 7"

+ Możliwość zakupu opcjonalnych akcesoriów

+ Funkcja zaplanowanego uruchomienia

Minusy

- Brak opcji krojenia w kostkę

Cechy robota

Wielofunkcyjny robot kuchenny COBBO 7 to urządzenie o bardzo wysokich parametrach. Nominalna moc urządzenia to aż 1500 W, przy czym silnik obejmuje moc 500 W, a grzałka 1000 W. Oznacza to, że robot pracuje w zakresie obrotów od 35 do nawet 11000 obrotów / minutę, a temperatura robocza grzałki wynosi od 37 do 160°C. Tak duże osiągi pozwalają przygotowywać potrawy w najróżniejszych technikach gotowania.

Wartym odnotowania jest fakt, że robot COBBO 7 pracuje na silniku reluktancyjnym, co gwarantuje solidną pracę nawet w najwyższych obciążeniach – np. podczas wyrabiania większej ilości różnego rodzaju ciasta. Marka COBBO Robotics oferuje aż 5 lat gwarancji na ten komponent w całkowitym standardzie.

Funkcje i zastosowanie

Robot kuchenny COBBO 7 jest urządzeniem, który pracuje w oparciu o super szybki system, w którym zaimplementowane są automatycznie zaprogramowane przepisy, wykonywane krok po kroku. W kolejnych etapach, wyświetlanych na intuicyjnym 7-calowym ekranie dotykowym, robot przetwarza produkty do gotowej potrawy, za pomocą odpowiednich konfiguracji ustawień czasu, temperatury i obrotów. Ten sposób działania umożliwia przygotowanie najróżniejszych rodzajów potraw spośród kilkunastu kategorii, począwszy od napoi, przez zupy krem, dania główne, pieczywo czy dodatki.

Robot posiada szeroki wybór funkcji i akcesoriów dostępnych w zestawie. Wbudowana w urządzenie waga z funkcją tarowania dokładnie odmierza gramaturę składników od 1 g do 3000 g. Dzięki dwupokładowemu, pojemnemu naczyniu parowemu możemy w zdrowy sposób ugotować na parze ulubione warzywa lub mięso. Ponadto, do naszej dyspozycji jest osłona na noże, koszyczek, korek z miarką, mieszadło motylkowe do ubijania piany i łopatka.

Opcjonalne akcesoria, jakie można zakupić poza zestawem robota to malakser, służący do krojenia owoców i warzyw na idealne wiórki lub plasterki oraz wkładka do gotowania jajek po benedyktyńsku lub na miękko.

Oprogramowanie robota pozwala łatwo dostosować ustawienia do preferencji użytkownika, a wygodny i intuicyjny panel obsługi pozwala na ustawienie własnych parametrów i eksperymentowanie z nowymi smakami i recepturami.

Baza przepisów w urządzeniu i aplikacji jest naprawdę imponująca. Każdy użytkownik ma do dyspozycji ponad 2200 przepisów podzielonych na kilkanaście kategorii. Dostęp do bazy jest całkowicie darmowy, a sama baza automatycznie aktualizuje się o najnowsze pozycje.

Z poziomu robota możemy skorzystać także z menu szybkich funkcji, które pozwalają na szybkie użycie jednego z 15 programów (3 dodatkowe programy po ostatniej aktualizacji) do pojedynczych czynności, takich jak smażenie, gotowanie na parze, wyrabianie ciasta i wiele innych.

Nowością w urządzeniu jest funkcja "Smart Start", dzięki której możemy zaplanować uruchomienie programu o wyznaczonej porze, aby cieszyć się ciepłym posiłkiem np. po powrocie do domu.

Design

Robot kuchenny COBBO 7 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych, biało-szarym oraz czarnym, przy czym czarna wersja robota jest opcją limitowaną. Urządzenie posiada nowoczesne przetłoczenia na obudowie oraz duży wyświetlacz z podświetlanym pokrętłem umieszczonym w centralnej części robota.

Co wyróżnia ten model?

COBBO 7 to robot, który wciąż jest rozwijany o nowe dodatki, funkcje i przepisy. Każdy kupujący ten produkt, otrzymuje kontakt do opiekuna, który chętnie służy odpowiedzią na pytania związane z robotem kuchennym. Trudno spotkać się z tak przyjaznym dla użytkownika otoczeniem. W zestawieniu z bardzo dobrym zapleczem technicznym i atrakcyjną ceną, model COBBO 7 to najlepszy robot kuchenny 2025 roku!

Miejsce 2 – Cookover Philipiak

Cena: 6940 zł

Szukasz wielofunkcyjnego robota kuchennego nie zważając na budżet? Twoją uwagę powinien zwrócić najdroższy robot w naszym zestawieniu, czyli Cookover, marki Philipiak. Firma ta kojarzy się przede wszystkim z produkcji i dystrybucji wysokiej jakości garnków, patelni oraz innych akcesoriów kuchennych. Jeżeli zastanawia Cię, czy to samo można powiedzieć o najnowszym robocie tej polsko-włoskiej marki, koniecznie przeczytaj dalszą część opisu.

© materiały partnera

Plusy

+ Bardzo wysokie parametry techniczne

+ Darmowa baza przepisów (2400+)

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Duży ekran dotykowy

+ Duży zakres ważenia do 6 kg

Minusy

- Wysoka cena i mała liczba akcesoriów w zestawie w stosunku do ceny

- Brak opcji rozbudowania o dodatkowe akcesoria.

Cechy robota

Zacznijmy od parametrów technicznych robota. Moc urządzenia to łącznie 1700 W (500 W silnik, 1200 W grzałka), co pozwala na pracę w zakresie 40-11000 obr. / min z możliwością grzania do maksymalnej temperatury wynoszącej 140°C. W praktyce oznacza to bezproblemową pracę, również pod obciążeniem. Sterowanie robotem odbywa się na dotykowym panelu (niestety producent nie podaje przekątnej). Ciekawym w tym modelu jest szeroki zakres wagi, ponieważ wynosi on aż od 1 do 6000 g.

Funkcje i zastosowanie

Podobnie jak w przypadku poprzednich urządzeń goszczących w rankingu, Cookover pozwala krok po kroku przygotować dowolnie wybrany z bazy przepis, jakie znajdziemy w jednej spośród 22 kategorii. Urządzenie cały czas podpowiada nam jakie czynności wykonać, aby uzyskać gotową potrawę.

Aby móc przygotować różniące się od siebie przepisy, należy skorzystać z kilku akcesoriów dostępnych zestawie. Do dyspozycji użytkownika oprócz naczynia miksującego z nożami i pokrywą jest dwupokładowe naczynie parowe, miarka, mieszadło motylkowe, koszyczek i szpatułka. Niestety producent nie oferuje na ten moment żadnych dodatkowych akcesoriów, które mogłyby rozszerzyć funkcjonalność robota, ale przynajmniej wiemy, że zestaw zawiera komplet tego, czego potrzebujemy.

Standardowo, robot wykona za nas wiele podstawowych czynności kulinarnych, takich jak miksowanie, mieszanie, gotowanie, smażenie i wiele więcej. Łącznie wyszczególniono 16 funkcjonalności, natomiast nie ma wśród nich niczego zaskakującego w porównaniu z innymi opisanymi modelami.

Do pojemnej bazy liczącej ponad 2000 przepisów przewidziano również aplikację Philipiak Home, w której możemy przeglądać i planować co mamy ochotę przygotować przy najbliższej okazji.

Design

Robot kuchenny Cookover Philipiak wygląda na solidne i stabilne urządzenie z minimalistycznym, spójnym designem. Wyróżniającym się elementem robota jest okalające naczynie zabezpieczenie pokrywy, co sprawia wrażenie masywnego sprzętu. Wkomponowane centralnie naczynie miksujące wydaje się mniejsze, niż jest w rzeczywistości, natomiast nie różni się ono zbytnio od innych robotów kuchennych. Dodatkowo, pokrywa naczynia miksującego jest przezroczysta, co ułatwia monitorowanie tego, w jaki sposób przetwarzane są produkty.

Co wyróżnia ten model?

Spośród wielu cech tego robota, warto docenić wysokie parametry techniczne, pozwalające spokojnie pracować bez obaw o jego przeciążenie. Zaskakująca jest również waga, pozwalająca odmierzać nawet do 6000 g produktów. Cookover wyróżnia się również ceną, która w porównaniu z innymi robotami jest po prostu wysoka, a ilość opinii należy uznać za znikomą. Na papierze jest to zatem bardzo dobry produkt, któremu warto dać szansę.

Miejsce 3 – COBBO 7 Smart-I

Cena: 2597 zł

Ten robot to tegoroczna nowość marki COBBO Robotics, która zdecydowanie wyróżnia się wśród innych robotów kuchennych. COBBO 7 Smart-I to robot, jaki zaskakuje najszybszym i najbardziej nowoczesnym systemem na androidzie, nieszablonowymi rozwiązaniami ale i wygodą sterowania. Cena w zestawieniu z jakością jest tutaj na najwyższym stopniu zwycięskiego podium. Zobacz co nowego pojawiło się w najnowszym robocie kuchennym tej marki.

© materiały partnera

Plusy

+ Wirtualny asystent z syntezatorem mowy

+ Darmowa baza przepisów (ok 1500)

+ Bardzo duży ekran dotykowy 10.1"

+ Najnowocześniejszy system połączony z Tuya za pomocą Smartfona

+ Filmiki instruktażowe w przepisach

+ Zajmuje bardzo mało miejsca na blacie

+ Funkcja zaplanowanego uruchomienia

+ Waga do 5 kg

Minusy

- Brak przystawki do szatkowania

Cechy robota

Najnowszy robot marki COBBO posiada łączną moc użytkową 1700 W, przy czym 800 W generuje silnik, a 1000 W grzałka. W opisie czytamy, że robot posiada 10-stopniową regulację obrotów, od 69 do 5500 obr/min. Temperatura robocza to maksymalnie 140°C, co pozwala bez trudu gotować na parze, a nawet smażyć wybrane produkty. Zdecydowanie wyróżniającym się elementem robota jest niespotykanie duży i wygodny ekran dotykowy o przekątnej aż 10,1". To najwięcej w stawce! Poniżej ekranu, znajduje się wygodne pokrętło, odpowiadające za regulowanie, uruchamianie i wyłączanie programu jak również samego robota.

Urządzenie posiada na wyposażeniu pojemne naczynie miksujące 3,2 L, a także wbudowaną wagę. Skalibrowana do 1 g waga precyzyjnie odmierza do 5 kg produktów jednocześnie.

Funkcje i zastosowanie

Funkcjonalność tego urządzenia jest naprawdę wyjątkowa i skupia się na wygodzie użytkowania jak nigdy dotąd. Robot pozwala przygotować nam krok po kroku jedną z ponad 1500 potraw dostępnych w darmowej i aktualizowanej bazie. Wykorzystując tak duży ekran, wszystkie wyświetlane treści są nieporównywalnie bardziej czytelne, niż u konkurencji. W zakładce szybkich funkcji znajduje się z kolei 15 automatycznych programów, dedykowanych do najczęściej wykonywanych czynności w kuchni.

Najciekawszym rozwiązaniem, jakiego nie sposób spotkać w innych modelach jest system asystenta głosowego. Dzięki syntezatorowi mowy asystent głosowo informuje o zakończonych etapach pracy, przypomina o kolejnych krokach oraz potrzebnych składnikach, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco.

Funkcja nazwana "Z moich składników" pozwala na wprowadzenie produktów jakie posiadamy aktualnie w domu. Robot sugeruje nam przepisy, które w swoim składzie posiadają owe produkty. W chwili, gdy nie mamy za bardzo pomysłu na potrawę, taka pomoc może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Dodatkowo, przewidziano nawet miejsce na wideo instruktażowe, które przedstawia sposób przygotowania przepisu. Zaimplementowano również funkcję Smart Start, znaną z modelu COBBO 7. Pozwala ona uruchomić dowolny program po upływie zadanego czasu, co w konsekwencji daje możliwość zaplanowania o której godzinie po powrocie do domu chcemy zjeść gotowy obiad. Te rozwiązania to prawdziwy przełom w dziedzinie robotów kuchennych.

Oprócz bazy przepisów w COBBO 7 Smart-I mamy również aplikację Tuya Smart, pozwalająca modyfikować przepisy, dodawać własne, a nawet sterować robotem na odległość.

Design

Wiele można było mówić o funkcjach najnowszego robota COBBO, natomiast nie jest to jedyna tego typu kwestia. COBBO 7 Smart-I to robot, który pomimo dużego naczynia miksującego i największego ekranu jest ergonomiczny i nie zajmuje wiele miejsca w kuchni. W tym modelu zastosowano również świetne rozwiązanie dla naczynia miksującego, ponieważ zawiera ono wyprofilowany uchwyt na obie ręce, a także standardową rączkę. Poruszanie się po systemie robota sprawia prawdziwą przyjemność i daje wrażenie, że korzysta się z maksymalnie innowacyjnego robota kuchennego na miarę 2025 roku.

Co wyróżnia ten model?

COBBO 7 Smart-I zdecydowanie wyróżnia się na kilku płaszczyznach. Posiada on przede wszystkim niespotykanie duży ekran i misę, co udało się zmieścić w kompaktowej obudowie. Oprogramowanie robota jest przemyślane, proste, czytelne i intuicyjne, a najnowsze funkcje dodają kilka innowacji, które mogą wyznaczyć trend w swojej kategorii. Ekran dotykowy reaguje natychmiast a szybkość wczytywania przepisów jest bardzo duża. W połączeniu z darmową bazą przepisów i aplikacją, jest to arcyciekawy robot, który od razu w momencie debiutu na rynku zmierza po miano jednego z najlepszych.

Miejsce 4 – Thermomix TM6

Cena: 6455 zł

Jeśli myślisz nad zakupem robota kuchennego, z pewnością przynajmniej raz spotkałeś się z robotem Thermomix, który zajął czwarte miejsce w rankingu. Wyprodukowany przez niemiecką markę Vorwerk prekursor, wyznaczył trendy w projektowaniu robotów kuchennych na kolejne lata.

© materiały partnera

Plusy

+ Bardzo duży wybór opcjonalnych akcesoriów

+ Darmowa baza przepisów (ok. 200) lub dodatkowo płatna baza przepisów z aplikacją (6000+)

+ Bardzo wysokie parametry techniczne

+ Ekran dotykowy o przekątnej 6,8"

+ Filmiki instruktażowe

Minusy

- Abonament za dostęp do platformy z przepisami

- System czasami spowalnia przy odczytywaniu przepisów

- Bardzo mała liczba akcesoriów w zestawie w stosunku do ceny

- Bardzo drogie akcesoria zapasowe/zamienne

Cechy robota

Thermomix TM6 to robot wyposażony w solidny, trwały i wydajny silnik reluktantcyjny. Wraz z grzałką, robot generuje moc 1500 W (1000 W grzałka, 500 W silnik), dlatego obsługiwany zakres obrotów i temperatury wynosi odpowiednio 40-10700 obr./min oraz 37-160°C. Zatem urządzenie poradzi sobie bez trudu, z nawet wymagającymi dla podzespołów procesami. W tym modelu całość operujemy automatycznie na dotykowym ekranie o przekątnej 6,8". Standardem w tego typu robotach jest funkcja wagi, która w przypadku TM6 precyzyjnie zważy produkty w zakresie od 1 do 3000 g. Robot posiada 14 dodatkowych programów.

Funkcje i zastosowanie

Thermomix opracował metodę gotowania znaną obecnie z wielu urządzeń. Ustawiając czas, temperaturę i prędkość pracy noży w naczyniu, wystarczy wykonać kilka poleceń, dodając odpowiednie składniki, aby ugotować różnego rodzaju potrawy.

W zestawie otrzymujemy także dwupokładowe naczynie parowe, miarkę, mieszadło motylkowe, osłonę na noże czy koszyczek. Wykorzystując akcesoria, jesteśmy w stanie przygotować najróżniejsze potrawy i dodatki dostępne w wielu kategoriach, które krok po kroku są wyświetlane na ekranie. Dla osób chcących poszerzyć funkcjonalność robota, Thermomix oferuje najszerszy wybór opcjonalnych przystawek, ale nasz portfel wyraźnie to odczuje. Niestety to nie koniec opłat, które przewidział producent.

Pomimo wysokiej funkcjonalności robota pod kątem czynności, jakie potrafi wykonać (mieszanie, miksowanie, gotowanie, krojenie, gotowanie na parze i wiele innych), liczba przepisów w robocie obejmuje jedynie około 200 pozycji. Jeśli chcemy otrzymać dostęp do całej bazy, musimy opłacić dodatkowy abonament, ale w zamian liczba przepisów zwiększa się do ponad 6000.

Bazę obsługuje platforma Cookidoo, dostępna także w formie aplikacji mobilnej na smartfony.

Na minus punktuje, że system czasami spowalniania podczas zaczytywania przepisów, w tej kategorii cenowej nie powinno mieć to miejsca.

Design

Robot kuchenny Thermomix TM6 to nowoczesny robot, który pomimo upływu kilku lat od premiery wcale się nie zestarzał i stanowi nie tylko pomocny sprzęt, ale i ozdobę w wielu kuchniach. Dla osób preferujących czarny kolor mamy dobrą informację – limitowana, trudniej dostępna edycja Thermomixa została zaprojektowana właśnie w tej barwie.

Co wyróżnia ten model?

Thermomix to produkt jedyny w swoim rodzaju. Oficjalnie można go kupić u przedstawiciela marki oraz na internecie. Robot oferuje ogromną ilość dodatków, które zawsze można dokupić, ale w wygórowanej cenie - podobnie jak w przypadku dostępu do bazy przepisów. Otrzymujemy zatem robota z bardzo wysokimi parametrami, solidnej jakości i z bardzo dużym potencjałem, ale wymaga to dodatkowych opłat. Jeżeli nie jest to dla Ciebie problemem, Thermomix TM6 będzie świetnym pomocnikiem w Twojej kuchni.

Miejsce 5 – Tefal iCompanion Touch XL

Cena: 3999 zł

Dla osób, które od dłuższego czasu śledzą roboty TEFAL, model iCompanion Touch XL może wydawać się znajomy. Nic dziwnego, skoro to ulepszona wersja modelu iCompanion, wzbogaconą o kolorowy i dotykowy wyświetlacz, a nie jak poprzednio – cyfrowy 1-kolorowy. Czas na pozostałe cechy tego robota!

© materiały partnera

Plusy

+ Szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów

+ Darmowa baza przepisów (1000+)

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Duża pojemność naczynia miksującego

+ Najwyższa jakość wykonania akcesoriów

+ Możliwość smażenia bez pokrywy

+ Waga do 10 kg

Minusy

- Brak naczynia parowego w zestawie – standard w innych robotach

- Bardzo mały ekran

- Waga nie jest wbudowana w robota – jest to osobne akcesorium

Cechy robota

Tefal I-Companion Touch XL to urządzenie wyposażone w bezszczotkowy silnik, niestety producent nie podaje ilości obrotów noży na minutę. Robot potrafi także rozgrzać misę do 150°C, dlatego łączna moc silnika to 1550 W (550 W silnik, 1000 W grzałka). Tak szeroki zakres parametrów pozwala precyzyjnie przygotowywać produkty do dowolnej konsystencji. Przepisy przygotowywane są na wygodnym, dotykowym panelu sterującym o przekątnej 4,3" z dodatkowym, okrągłym "mini ekranem", na którym wyświetla się akcja do wykonania w kolejnym etapie przygotowania przepisów.

Funkcje i zastosowanie

Jak w każdym "thermorobocie", Tefal I-Companion Touch XL pozwala przygotować jeden z wielu przepisów krok po kroku, korzystając z instrukcji i automatycznych programów wyświetlanych na panelu sterującym. Unikatową funkcją tego urządzenia jest odseparowana waga kuchenna, łącząca się z robotem za pośrednictwem modułu Bluetooth. Wartość zważonych produktów wyświetla zarówno waga, jak i robot (choć z lekkim opóźnieniem). Ma to swoje zalety, ale i wady. Można przygotowywać kolejne składniki w trakcie pracy robota, a sama waga potrafi zważyć aż do 10 kg produktów, natomiast zajmuje dodatkowe miejsce w kuchni. Robot posiada sporą, 4.5 litrową misę, a pokrywa naczynia miksującego jest przezroczysta, co ułatwia sprawdzenie jak wygląda kolejny etap przepisu.

Największym minusem urządzenia jest brak naczynia parowego w zestawie. Aby móc gotować na parze, należy zaopatrzyć się w przystawkę osobno. Wybór innych akcesoriów jest rozmaity, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. W bazowym zestawie znajdziemy robota, naczynie miksujące z pokrywą, wagę kuchenną, miarkę, łopatkę, metalowy koszyczek, 2 ostrza (osobno do wyrabiania ciasta i kruszenia lodu, osobno do miksowania i blendowania), trzepaczkę i mieszadło (wszystkie nakładki przechowywane w etui) oraz książkę kucharską. Oznacza to, że czeka nas sporo zabawy z wymianą akcesoriów. Nakładki są mocowane bezpośrednio na trzpień w misie, a nie tak jak w wyżej umiejscowionych robotach – w podstawie naczynia miksującego, co w niektórych sytuacjach może skutkować wypadnięciem noży w trakcie pracy przy dużych obrotach. Same akcesoria są bardzo dobrej jakości, co widać na pierwszy rzut oka.

Robot pozwoli przygotować nam potrawy, które wykonuje wyręczając nas z wielu czynności kuchennych, podobnie jak w innych robotach kuchennych w rankingu. Łącznie do dyspozycji mamy 14 automatycznych programów.

Na wyróżnienie zasługuje funkcja "W mojej lodówce", dzięki której można wskazać dwa składniki jakie posiadamy, a robot zaproponuje nam przepisy, które je wykorzystują. Możemy także sprawdzić i skonfigurować warzywa, jakie mamy do dyspozycji w domu, a aplikacja wyświetli program, który pozwoli nam je przygotować na kilka różnych sposobów.

Baza przepisów liczy ponad 1000 pozycji, a aplikacja mobilna stanowi wspólny ekosystem dla kilku urządzeń marki Tefal. W niej znajdziemy spis przepisów czy kreator własnych przepisów.

Design

Tefal iCompanion Touch XL to robot o nienagannym designie, szczególnie jeśli chodzi o akcesoria, które są naprawdę dobrej jakości. Duża część elementów została wykonana z błyszczącej stali, co podkreśla solidny charakter urządzenia. Wielofunkcyjny panel składający się z ekranu, dotykowych przycisków i mniejszego ekranu wyświetlającego przycisk akcji komponuje się w spójną całość.

Co wyróżnia ten model?

Wywodząca się z Francji marka Tefal postawiła na nieszablonowe rozwiązania, niespotykane w tej kategorii produktów. Należy do nich oddzielna waga, przezroczysta pokrywa, metalowy koszyczek czy wymienne ostrza. Produkt cieszy się pozytywnymi opiniami, które odzwierciedlają jakość tego urządzenia.

Miejsce 6 – Kenwood CookEasy+

Cena: 3274 zł

Dla osób poszukuj ących wyjątkowego urządzenia, robot kuchenny Kenwood CookEasy+ może okazać się świetnym wyborem. Ten masywny model to produkt, który zadowoli większe rodziny dzięki dużym naczyniom. To, co najbardziej rzuca się w oczy to mechanizm szatkownicy (malaksera), znajdujący się po prawej stronie robota. Jesteś ciekawy tego modelu? Koniecznie zobacz, czym jeszcze się charakteryzuje.

© materiały partnera

Plusy

+ Szatkownica (malakser) w zestawie

+ Grzałka do 180°C

+ Darmowa baza przepisów w aplikacji (1000+)

+ Duże naczynie parowe

+ Duże naczynie miksujące

+ Waga do 6 kg

Minusy

- Baza przepisów jest dostępna wyłącznie w aplikacji, a nie w robocie

- Zajmuje dużo miejsca

Cechy robota

CookEasy+ przypomina swoim wyglądem robot planetarny, z którego zresztą słynie brytyjska marka Kenwood. Mimo to jest to typowy "thermomikser", który został wzbogacony o scalony z robotem moduł szatkownicy. Jeśli chodzi o parametry techniczne, producent nie wskazuje szczegółów na temat typu silnika i jego zakresu obrotów (przynajmniej my mieliśmy trudność z ich znalezieniem). Moc urządzenia to aż 2050 W (550 W silnik, 1500 W grzałka), co pozwala na rozgrzanie naczynia do imponujących 180°C. Robotem sterujemy za pomocą pokrętła i niewielkiego, dotykowego ekranu o przekątnej 4,3".

Funkcje i zastosowanie

Do urządzenia dołączono szatkownicę, którą możemy obracać na zewnątrz robota, lub ustawić ją bezpośrednio nad naczyniem. To sprawia, że możemy rozdrobnić lub pokroić produkty do osobnych naczyń lub do naczynia miksującego, w ramach przygotowywania przepisu. Do dyspozycji mamy 5 wymiennych tarcz – każda z nich pokroi produkt na innego rodzaju kawałeczki. Wbudowana w urządzenie waga potrafi odmierzać nawet 6 kg produktów, z dokładnością do 1 g. Oprócz robota, malaksera i naczynia miksującego z przezroczystą pokrywą, w zestawie znajdziemy ostrze, mieszadło, trzepaczkę, pojemnik do ważenia, bardzo duże naczynie parowe oraz adapter wkładany w dno misy, pozwalające korzystać z funkcji wolnowaru.

Robot posiada własne zaprogramowane funkcje wykorzystujące akcesoria tak jak w innych robotach, natomiast gotowanie przepisów krok po kroku jest możliwe, w robocie wyłącznie z poziomu aplikacji Kenwood World. Jeśli nie masz smartfona, gotowanie przepisów będzie dla Ciebie sporo trudniejsze. Odradzamy zakup tego robota starszym osobom nieposiadających smartfon, a także osobom poszukującym kompaktowego robota, który zajmie mało miejsca w kuchni.

Baza przepisów obejmuje ponad 1000 pozycji, a co najciekawsze - robot może być uruchamiany zdalnie przez użytkownika. Robot posiada 4 dodatkowe programy.

Design

W porównaniu z innymi robotami przedstawionymi w rankingu, Kenwood CookEasy+ może pochwalić się spektakularnym systemem szatkownicy, który sprawia wrażenie bardzo zaawansowanego urządzenia. Zarówno akcesoria jak i robot zostały gustownie zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, choćby biorąc pod uwagę łagodne, zaokrąglone kształty obudowy.

Co wyróżnia ten model?

Na wyróżnienie z całą pewnością zasługuje pokaźne naczynie miksujące oraz parowe, a także innowacyjny moduł malaksera. Miłośnicy wszelakiego krojenia, siekania i rozdrabniania ulubionych owoców i warzyw na pyszne sałatki z pewnością docenią aż 5 rodzajów tarcz, które wystarczy wymienić, by cieszyć się innym kształtem przetworzonych produktów. Jeśli uważasz się za właśnie taką osobę, gwarantujemy, że ten robot spełni Twoje oczekiwania.

Miejsce 7 – Kohersen CY021

Cena: 1899 zł

Wśród marek, które od wielu lat dostarczały roboty kuchenne do naszych kuchni jest Kohersen, wywodzący się niegdyś z Hiszpanii, a obecnie będący własnością polskiej firmy DLF Sp. z o.o.. Starsze wydania robotów tej marki były uznawane za udane i godne polecenia produkty. Najnowszy model CY021 to współczesny robot, będący konkurencją dla najlepszych urządzeń na rynku. Zobacz jak mu poszło.

© materiały partnera

Plusy

+ Zajmuje mało miejsca

+ Darmowa baza przepisów (800+)

+ Wysokie parametry silnika

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Ekran dotykowy o przekątnej 7"

+ Możliwość dodawania przepisów na ekranie robota

+ Waga do 5 kg

Minusy

- Aplikacja nie działa, gdy robot jest wyłączony

Cechy robota

Model CY021 to urządzenie o mocy 2000 W (po 1000 W na silnik i grzałkę), generujący do 10000 obrotów na minutę oraz maksymalną temperaturę 120°C. Niestety producent nie podaje jaki to typ silnika. Na pierwszy rzut oka wyłania się inny od pozostałych robotów układ – naczynie znajduje się po lewej stronie, podczas gdy pionowo zorientowany panel sterujący ma miejsce po prawej. Ekran, jaki służy do sterowania robotem posiada przekątną 7". Poniżej ekranu znajdziemy pokrętło pełniące również funkcję przycisku start/stop.

Funkcje i zastosowanie

U szczytu korpusu po prawej stronie urządzenia znajdziemy elektroniczną wagę kuchenną z funkcją tarowania, którą możemy odłączyć od urządzenia i postawić obok. Zakres ważenia to 1-5000 g. Odczytu należy szukać nie na ekranie robota, ale na mini panelu na samej wadze. Robot krok po kroku kieruje nas w procesie gotowania, a do wyboru mamy jeden z ponad 150 wbudowanych przepisów, podczas gdy pozostała pula jest dostępna w chmurze po połączeniu się do Wi-Fi. Razem jest to ponad 800 pozycji, a sama baza przechodzi aktualizacje. My sami również możemy ją zwiększyć, tworząc własne przepisy bezpośrednio na robocie. Przepisy są dostępne także w aplikacji mobilnej Tuya Smart, która w przypadku tego robota niestety działa tylko podczas gdy on sam jest uruchomiony. Wiąże się to z tym, że nie sprawdzimy przepisów poza domem. Na ratunek mamy stronę internetową, jednak wciąż jest to rozczarowujące.

Oprogramowanie robota oferuje ponadto 18 szybkich programów przeznaczonych do pojedynczych, prostych czynności, takich jak miksowanie, duszenie czy wyrabianie ciasta.

Zestaw urządzenia zawiera akcesoria, które na ogół pojawiają się we wszystkich wielofunkcyjnych robotach. Wyróżniającymi się akcesoriami na tle innych modeli jest metalowe mieszadło saute (zgarniające z dna misy) oraz łopatka do wyrabiania ciasta.

Design

Kohersen CY021 to robot, który spokojnie można ocenić jako kompaktowy. Jeśli posiadasz mniej głębokie blaty kuchenne, ten model będzie dla Ciebie w sam raz. Pionowy panel dotykowy znajdujący się po prawej stronie urządzenia. Robot jest również dostępny w 3 wersjach kolorystycznych: białej, szarej i czarnej. Możesz zatem dobrać kolor do Twojej kuchni.

Co wyróżnia ten model?

W porównaniu z innymi modelami w rankingu, Kohersen CY021 zawiera kilka wyjątkowych cech, które zdecydowanie odróżniają go od reszty stawki. Jest to przede wszystkim rozmieszczenie panelu i misy, orientacja ekranu, oprogramowanie, czy dodatkowe mieszadła. Jeśli nie zwracasz uwagi na aplikację, biorąc pod uwagę cenę urządzenia, Kohersen to ciekawa do rozważenia opcja.

Miejsce 8 - Termorobot iCoook 3.0 MRK-48

Cena: 2799 zł

Ten robot kuchenny na rynek wpuściła polska marka MPM. Jest to młodszy brat dobrego robota o nazwie: MPM iCook 3.0. Na pierwszy rzut oka od razu wysuwa się spory, poziomy, dotykowy ekran do obsługi urządzenia który zwiększył się o 3 cale. ICoook ma dostęp do darmowej bazy przepisów. Sprzęt oferuje automatyczne programy. W zestawie otrzymujemy przystawkę do krojenia w kostkę. Robot stoi na standardowych antypoślizgowych, gumowych nóżkach. Korpus w kolorze czarnym zbudowany jest z tworzywa sztucznego tak jak ma to miejsce w innych dostępnych robotach.

© materiały partnera

Plusy

+ Duży i intuicyjny ekran

+ Darmowa baza przepisów (708)

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Ekran dotykowy o przekątnej 10"

+ Wbudowana waga do 5 kg

+ Przystawka do krojenia w kostkę.

Minusy

- Zajmuje bardzo dużo miejsca na blacie

- Stosunkowo mała baza przepisów

Cechy urządzenia

iCoook MRK-48 to robot kuchenny o mocy 1800 W z 4,5-litrową misą ze stali nierdzewnej. Posiada 14 automatycznych programów, takie jak: gotowanie na parze, ugniatanie, smoothie czy sous-vide. Urządzenie oferuje płynną regulację obrotów oraz automatyczne dostosowanie prędkości do zadania. Robot kieruje nas krok po kroku w gotowaniu podobnie jak konkurencja.

Funkcje i zastosowanie

Wbudowane Wi-Fi i 10-calowy wyświetlacz umożliwia dostęp do bazy przepisów. Aplikacja z książką kucharską jest pomocna przy sporządzaniu posiłków. iCoook MRK-48 posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe przystawki, np. do wyciskania cytrusów lub obierania ziemniaków. Urządzenie osiąga prędkość obrotową od 125 do 5000 obr./min umożliwiając ustawienie 12 poziomów.

Design

Kompaktowy, stylowy robot kuchenny z czarnym wykończeniem i podświetlanym pokrętłem dobrze pasuje do nowoczesnych kuchni. Ergonomiczna budowa ułatwia użytkowanie, a niektóre elementy można myć w zmywarce.

Akcesoria

Zestaw zawiera mieszadło, koszyk do gotowania na parze oraz łopatki, wykonane ze stali i szkła. Moduł do gotowania na parze posiada przezroczystą pokrywkę.

Co wyróżnia ten model?

iCoook MRK-48 posiada 14 automatycznych programów, w tym podgrzewanie indukcyjne i funkcję Turbo. Możliwość rozbudowy i dodatkowe akcesoria to plus tego urządzenia.

Podsumowanie

iCoook MRK-48 to robot kuchenny, który sprawi że gotowanie będzie przyjemne i wygodne. Dzięki programom i trwałym akcesoriom to dobry wybór dla osób ceniących funkcjonalność i estetykę w kuchni.

Miejsce 9 – Silvercrest Monsieur Cuisine Smart

Cena: 2499 zł

Popularny "Lidlomix" to wielofunkcyjny robot kuchenny, jaki można zakupić w niemieckiej sieci marketów Lidl. Monsieur Cuisine Smart to model, jaki bardzo często jest porównywany z najlepszymi robotami kuchennymi na rynku. Zobacz, czym charakteryzuje się popularny robot i przekonaj się jak wypada na tle liderów rankingu.

© materiały partnera

Plusy

+ Ekran dotykowy o przekątnej 8"

+ Darmowa baza przepisów (około 1900)

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Duże naczynie miksujące

+ Możliwość zakupu opcjonalnych akcesoriów (poza Polską)

+ Waga do 5 kg

Minusy

- Kalibracja wagi co 5 g

- Zajmuje bardzo dużo miejsca na blacie

Cechy robota

Monsieur Cuisine Smart to robot o mocy łącznej 2050 W wyposażony w szczotkowy silnik (1000 W) generujący maksymalnie 5500 obrotów na minutę oraz grzałkę (1050 W) osiągającą temperaturę do 130°C. Masywna obudowa urządzenia pozwoliła zmieścić duży ekran o przekątnej 8", jak również duże naczynie miksujące o pojemności 3 L. Z jednej strony mamy zatem wygodny panel i pojemną misę, jednak parametry techniczne są niższe, niż w czołówce najlepszych robotów.

Funkcje i zastosowanie

Wbudowana w urządzenie waga pozwala ważyć od 5 do 5000 g i jest skalibrowana co do 5 g, dlatego w przypadku małych ilości produktów, np. przypraw może pojawić się kłopot z dokładnym odmierzeniem, co może zaważyć nad finalnym smakiem wielu potraw. Robot kieruje nas krok po kroku dzięki zaprogramowanym przepisom, które są za darmo udostępnione w bazie ponad 1900 pozycji. Jest również darmowa aplikacja, która sprawnie współpracuje ze sprzętem, działając w jednym systemie. Oprócz gotowych receptur, nie zabrakło automatycznych programów (łącznie 15) umożliwiających gotowanie na parze, miksowanie, ubijanie, gotowanie jajek i wiele innych.

Akcesoria dostępne razem z robotem w żadnym stopniu nie odbiegają od standardu. Jest to naczynie miksujące z nożami i pokrywą, naczynie parowe, mieszadło motylkowe, koszyk, miarka i łopatka. Jest możliwość zamówienia innych ze strony producenta (np. malakser), jednak nie na terenie Polski.

Design

Monsieur Cuisine Smart to urządzenie o schludnym, minimalistycznym designie, który dobrze się prezentuje. Zabudowana w korpusie misa sprawia wrażenie dobrze zabezpieczonej, a duży panel dotykowy zapewnia wygodne użytkowanie.

Co wyróżnia ten model?

Popularny "Lidlomix" to robot posiadający duży ekran oraz naczynie miksujące, dlatego z całą pewnością jego zaletą jest wygoda w użytkowaniu. Możemy przygotowywać większe porcje, a instrukcje wyświetlane na ekranie są odpowiednio czytelne. Model Monsieur Cuisine Smart to sprawdzony produkt, który cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami, dlatego jeśli nie oczekujesz od robota najwyższych parametrów, zwróć uwagę na tego robota.

Miejsce 10 – MPM SAM COOK PSC-11

Cena: 2499 zł

Jedną z najpopularniejszych marek zajmujących się kuchennym sprzętem AGD w Polsce jest marka MPM, która w swoim asortymencie ma również roboty kuchenne. Straszy model tej marki nadal jest dobrym rozwiązaniem i dlatego znalazł swoje miejsce w zestawieniu najlepszych robotów kuchennych.

© materiały partnera

Plusy

+ Darmowa baza przepisów (600+)

+ Ekran dotykowy o przekątnej 7"

+ Duże naczynie miksujące

+ Malakser w zestawie

Minusy

- Niższe parametry techniczne

- Brak aplikacji mobilnej

Cechy robota

Robot kuchenny Sam Cook PSC-11 charakteryzuje się mocą 1400 W, która pozwala mu na pracę w prędkości do 5000 obrotów / minutę oraz w temperaturze do 130°C. Do urządzenia dołączona jest duża misa o pojemności 3 L, pozwalająca na przygotowywanie większych ilości jedzenia. Pod naczyniem miksującym znajduje się dotykowy ekran o przekątnej 7" wraz z klasycznym już dla tego typu urządzeń pokrętłem.

Funkcje i zastosowanie

Podobnie jak we wszystkich poprzednich robotach, urządzenie automatycznie i krok po kroku kieruje użytkownika, aby przyrządzić najróżniejsze potrawy dostępne we wbudowanej, darmowej bazie. W przypadku robota MPM, baza obejmuje ponad 600 przepisów, których jest stopniowo coraz więcej na skutek aktualizacji. To zaskakujące, ale model Sam Cook PSC-11 nie posiada własnej aplikacji mobilnej, ale producent kieruje na stronę internetową, gdzie znajdziemy przepisy posegregowane na wszystkie roboty marki MPM. Wbudowana jest też waga, która potrafi odmierzyć składniki do 3 kg, z dokładnością co 1 g.

System urządzenia oferuje to, co większość robotów – gotowanie z poziomu przepisów, sterowanie manualne czy korzystanie z szybkich funkcji do pojedynczych programów, których mamy do wyboru niewiele, ponieważ jest ich tylko 8.

Oprócz bazowych dla thermorobotów akcesoriów, MPM zadbał o malakser z dwustronną tarczą, który jest szczególnie pożądanym w tej gamie produktów dodatkiem. Podobnie jak w niektórych urządzeniach, pokrywa naczynia miksującego jest przezroczysta, co ułatwia nadzorowanie efektu pracy robota.

Design

Pod względem wyglądu, Sam Cook PSC-11 przypomina opisanego wcześniej Monsieur Cuisine Smart, choć jest od niego "szczuplejszy". Robot nie zajmuje wiele miejsca, ale z pełnym wyposażeniem zrobi się wysoki, dlatego warto zmierzyć odstęp od blatu do wiszącej szafki w kuchni przed zakupem. Duży, wygodny ekran i pokrętło to w zasadzie standard wśród wielofunkcyjnych robotów kuchennych. W przypadku robota MPM jest po prostu dobrze.

Co wyróżnia ten model?

Cieszymy się, że w kilku robotach z zestawienia znajduje się malakser, który nadaje dodatkowej funkcjonalności. Nie inaczej jest w modelu Sam Cook PSC-11. Dodatkowym atutem jest oczywiście duża misa, o jaką często pojawiają się pytania przed zakupem. Można powiedzieć, że MPM wyróżnił się także "w drugą stronę", ponieważ nie znajdziemy tutaj aplikacji mobilnej. Pomimo kilku małych wad, biorąc pod uwagę całokształt produktu, Sam Cook to dobry wybór spośród wielu robotów kuchennych dostępnych na rynku.

Miejsce 11 – TEFAL Cook4Me Touch Pro

Cena: 2599 zł

To zestawienie najlepszych robotów kuchennych wielofunkcyjnych (thermorobotów) zawiera jeden, szczególny wyjątek. Jest nim robot, a w zasadzie szybkowar TEFAL Cook4Me Touch Pro. Jeśli ciekawi Cię dlaczego, przejdź do opisu tego wyjątkowego urządzenia, a przekonasz się, że ma naprawdę wiele wspólnego z innymi robotami.

© materiały partnera

Plusy

+ Szybkie gotowanie pod ciśnieniem

+ Duże nieprzywierające naczynie

+ Darmowa baza przepisów (700+)

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Odchylany panel z ekranem

+ Możliwość zakupu opcjonalnych akcesoriów

Minusy

- Robot nie ma noży, dlatego nie wykonuje czynności krojenia, miksowania czy mieszania

Cechy robota

Szybkowar Cook4Me Touch Pro to udoskonalona wersja modelu Cook4Me Touch. Różnic jest kilka, ale wyłącznie na korzyść nowszego modelu. Urządzenie jest wyposażone w duże, zamykane naczynie z nieprzywierającą powłoką o pojemności użytkowej 4 L. Maksymalna moc urządzenia to 1600 W, przy czym energia przekłada się głównie na ogrzewanie naczynia (maksymalnie do 200°C), w którym gotujemy. Poniżej znajduje się panel sterujący z ekranem dotykowym oraz dotykowymi przyciskami, a zatem jest podobnie jak w modelu iCompanion Touch XL. Na dodatek, ekran można odchylać ku górze, aby wygodnie nim sterować.

Funkcje i zastosowanie

Gotowanie w szybkowarze Cook4Me Touch Pro w istocie przebiega tak samo jak w innych robotach dostępnych w rankingu, z tą różnicą, że w naczyniu nie znajdują się żadne ostrza, dlatego należy zapomnieć o funkcji krojenia, miksowania czy mieszania produktów. Głównymi czynnościami wykonywanymi przez robota jest gotowanie (szczególnie pod ciśnieniem), smażenie, duszenie, gotowanie na parze. Trzeba zatem przygotować większość składników wcześniej. Model Pro poprawia tutaj pierwszą rzecz w stosunku do pierwowzoru, ponieważ zaimplementowano wbudowaną wagę z funkcją tarowania. W poprzedniku w ogóle jej nie było. Tutaj waga odmierza od 1 do 4000 g. Wracając do samego gotowania – robot może przygotowywać potrawy gotując pod ciśnieniem, co zdecydowanie przyspiesza czas gotowania w stosunku do tradycyjnych garnków. To kluczowa przewaga szybkowarów nad innymi robotami kuchennymi. Robot posiada 6 dodatkowych szybkich programów.

W robocie znajdziemy ponad 700 przepisów, przy czym możemy wybierać spośród przepisów Tefala, jak i przepisów użytkowników, które można tworzyć i dodawać w połączonej z robotem aplikacji. Możliwości tworzenia własnych pozycji nie było we wcześniejszym wydaniu, jest to zatem druga zmiana na plus wobec poprzednika. Pozostałe funkcje aplikacji są niemal identyczne w stosunku do modelu iCompanion, dlatego zawsze możesz przeczytać o nich powyżej.

Jeśli chodzi o akcesoria, z uwagi na odmienny charakter urządzenia, znajdziemy tutaj wyłącznie metalowy koszyczek do gotowania na parze. Warto wspomnieć, że można dokupić dodatkową nakładkę Tefal Cook4Me Extra Crispy Lid, która w prosty sposób doda nową funkcjonalność do naszego robota, zmieniając go w frytkownicę beztłuszczową. Ponieważ robot zyskuje także możliwość pieczenia, przewidziano dodatkowe przepisy z wykorzystaniem tego akcesorium.

Design

Trzecią i ostatnią różnicą między modelami Cook4Me Touch oraz Cook4Me Touch Pro jest kolor urządzenia. Wersja Pro charakteryzuje się białym kolorem obudowy, wykonanej z matowego tworzywa. Pozostałe cechy są takie same. Sam robot jest cały zaokrąglony, co może podobać się wielu osobom. Na szczycie pokrywy znajduje się miejsce, na którym diody świecą się zanikającym światłem, aby poinformować użytkownika o tym, że robot jest w trakcie pracy.

Co wyróżnia ten model?

W zestawieniu z innymi robotami goszczącymi w rankingu – niemal wszystko. Oczywiście głównie za sprawą przeznaczenia robota, ponieważ Tefal Cook4Me Touch Pro to świetne urządzenie do szybkiego gotowania potraw jednogarnkowych.

Miejsce 12 – Xiaomi Smart Cooking Robot

Cena: 3499 zł

Oto jeden z najnowszych produktów Xiaomi – wielofunkcyjny robot kuchenny. Popularna, chińska marka wydaje się nie zatrzymywać i z przytupem wrzuca na rynek mocnego rywala, o którym robi się coraz głośniej. Xiaomi Smart Cooking Robot nie jest jeszcze oficjalnie dostępny na polskim rynku, ale można go już dostać. Sprawdź jakie cechy i funkcje charakteryzują nowego zawodnika tej marki.

© materiały partnera

Plusy

+ Bardzo wysokie parametry techniczne

+ Duży ekran dotykowy 8"

+ Design

+ Darmowa baza przepisów (ok. 200)

+ Darmowa aplikacja mobilna

Minusy

- Mała liczba przepisów

- Aplikacja nie działa, gdy robot jest wyłączony

- Trzeba uważać na pokrywę naczynia miksującego

- Błędy w tłumaczeniach

Cechy robota

Xiaomi Smart Cooking Robot to sprzęt zaliczający się do czołówki w tym zestawieniu jeżeli chodzi o parametry techniczne! Wydajny i wytrzymały silnik reluktancyjny zapewnia prędkość do 12000 obrotów / minutę, a mocna grzałka indukcyjna rozgrzewa naczynie do nawet 150°C. Do obsługi robot potrzebuje 1700 W mocy. Sterowanie robotem ma miejsce na wygodnie pochylonym ekranie dotykowym o przekątnej aż 8". Zastosowano tutaj pionową orientację, która coraz częściej pojawia się w najnowszych robotach kuchennych na rynku. Pod ekranem znajduje się płaskie pokrętło, które również posłuży nam do sterowania na panelu dotykowym.

Funkcje i zastosowanie

Robot kuchenny Xiaomi posiada naczynie miksujące o pojemności 2.2 L, a także wbudowaną wagę, która odmierza składniki z dokładnością do 1 g do 5 kg. System urządzenia kieruje nas krok po kroku w procesie gotowania, gdzie do wyboru mamy około 200 pozycji. Jest to bardzo mało w porównaniu z konkurencją. Poza przepisami znajdziemy także szybkie funkcje, które pozwolą nam przygotować produkty za pomocą jednego programu. W darmowej aplikacji mobilnej możemy oglądać przepisy, ale tylko jeśli robot jest włączony. Nie pociesza również fakt, że teoretycznie "polskie" menu jest tłumaczone w automatyczny sposób, dlatego bardzo często zdarzają się błędy językowe.

Akcesoria dostępne w zestawie są takie jak wszędzie, z wyjątkiem dodatkowej osłony zakładanej na noże miksujące. Pomimo iż akcesoria wyglądają atrakcyjnie, wątpliwości budzi jakość ich wykonania, szczególnie jeśli mowa o pokrywie naczynia miksującego. Bardzo łatwo ją zamontować, ale jednocześnie bardzo łatwo jest zrobić to niepoprawnie, co może skutkować wylewaniem się produktów poza naczynie, np. w trakcie miksowania.

Design

Zdecydowanie najmocniejszą stroną robota Xiaomi jest wyjątkowy design. To urządzenie wygląda bardzo futurystycznie i prawdziwie minimalistycznie. Pochylony duży ekran, zewnętrzna strona misy, delikatne złote akcenty, zaokrąglony korpus robota, miarka w kształcie filiżanki to drobiazgi, które budują całość urządzenia. Xiaomi Smart Cooking Robot to sprzęt, z którego aż chce się korzystać. Oprogramowanie jest czytelne, choć zawiera błędy wynikające z automatycznego tłumaczenia. Pod względem wizualnym wygląda to naprawdę świetnie.

Co wyróżnia ten model?

Robot kuchenny Xiaomi Smart Cooking Robot to obiektywnie najbardziej designerskie urządzenie w stawce tuż obok COBBO 7 Smart-I. Duży, pochylony ekran czy matowa obudowa naczynia miksującego to detale, które sprawiają, że produkt z pewnością może się podobać. Bardzo dużą zaletą są także wysokie parametry i wydajny silnik reluktancyjny. Jeśli producent zadba o bazę przepisów, aplikację i system robota, ten model jest w stanie wiele namieszać w tej kategorii produktów.

Miejsce 13 – Eldom Perfect Mix 3

Cena: 1788 zł

Na kolejnym miejscu rankingu uplasował się model Perfect Mix 3, którego producentem jest polska marka Eldom. Do tej pory, poprzednie 2 generacje robotów Perfect Mix były kojarzone z siecią sklepów Biedronka, a sam robot potocznie nazywano "Biedromixem". Wraz z najnowszym wydaniem robota można powiedzieć, że jest to już przeszłość, ponieważ model jest dostępny wyłącznie w sieci sklepów elektronicznych, a nie spożywczych.

© materiały partnera

Plusy

+ Darmowa baza przepisów (400+)

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Dobre parametry techniczne

+ Duże naczynie miksujące

+ Zajmuje mało miejsca

+ 2 dodatkowe nasadki do ugniatania i mieszania w zestawie

+ Waga do 5 kg

Minusy

- Mała ilość przepisów

- Bardzo mała czytelność ekranu

- Zajmuje dużo miejsca na głębokość blatu

Cechy robota

Opisywana generacja wielofunkcyjnego robota kuchennego została pod kilkoma względami usprawniona względem poprzedniej i charakteryzuje się całkiem niezłymi parametrami technicznymi. Maksymalna prędkość osiągana przez robota to 7000 obrotów na minutę. Naczynie miksujące o pojemności roboczej 3 L może być rozgrzane nawet do 180°C. Moc urządzenia wynosi 1700 W. Sterowanie robotem ma miejsce na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 5".

Funkcje i zastosowanie

Eldom Perfect Mix 3 posiada zintegrowaną z urządzeniem wagę, która potrafi odmierzać składniki aż do 5 kg, z dokładnością do 1 g. Praca z robotem polega na gotowaniu krok po kroku na podstawie czynności wyświetlanych na ekranie. Urządzenie współpracuje z aplikacją mobilną, która jest połączona z systemem robota. Mamy także możliwość dodawania własnych przepisów. Tych dostępnych w bazie według informacji producenta powinno być przynajmniej 200 (tyle jest dostępnych na stronie z wszystkimi przepisami). Oprócz przepisów możemy oczywiście korzystać z 18 automatycznych programów.

W zestawie robota znajdziemy naczynie miksujące z przezroczystą pokrywą, miarkę, koszyk, noże, zestaw naczynia parowego, mieszadło motylkowe, szpatułkę, a także dwie dodatkowe nasadki do ubijania i mieszania produktów.

Design

Projekt urządzenia nawiązuje do poprzednich generacji, natomiast nabrał kształtu, który uderzająco przypomina kształt obudowy Thermomixa TM6. Naczynie miksujące posiada przezroczystą pokrywę, a także dwa uchwyty – rączkę oraz wystające uchwyty po bokach urządzenia. Rączka mogłaby być trochę większa, ponieważ większa dłoń może się nie zmieścić. Niemniej jednak całość jest kompaktowa i bez trudu zmieści się w większości kuchni.

Co wyróżnia ten model?

Robot kuchenny nowej generacji zaproponowany przez Eldom to sprzęt, do którego trudno jest tak naprawdę się przyczepić. Jest to robot kompletny, ponieważ posiada ponadprzeciętne parametry, darmową bazę przepisów i aplikację, możliwość dodawania własnych urządzeń, ma dużą misę czy dodatkowe nasadki. W cenie do 2000 zł jest to godny polecenia robot.

Miejsce 14 – Cecotec Mambo Touch

Cena: 2035 zł

Cecotec to hiszpańska marka, która od lat zajmuje się robotami do użytku domowego, a także innymi urządzeniami elektronicznymi. W przypadku robotów kuchennych marka może pochwalić się udanymi robotami z serii Mambo. Nadszedł czas na nową generację, dopasowaną do dzisiejszych standardów w tej kategorii urządzeń.

© materiały partnera

Plusy

+ Darmowa baza przepisów

+ Darmowa aplikacja mobilna

+ Duże naczynie miksujące

+ Zajmuje mało miejsca (ale tylko na szerokość!)

+ Uchylna pokrywa naczynia miksującego

Minusy

- Błędy językowe systemu wynikające z automatycznego tłumaczenia

- Brak kuchni polskiej w przepisach

Cechy robota

Robot kuchenny Cecotec Mambo Touch to robot o mocy 1600 W, który rozgrzewa pojemne naczynie miksujące (3.3 L) w zakresie temperatur od 37 do 120°C. Silnik może być regulowany pod kątem prędkości w 10-stopniowej skali. Niestety producent nie podaje osiągów w jednostce RPM (obroty / minutę). Urządzenie sterujemy za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej 5" oraz wygodnego pokrętła z podświetleniem, które pełni funkcję pokazywania statusu pracy robota.

Funkcje i zastosowanie

Wielofunkcyjny robot Mambo Touch posiada wszystko, czego potrzebuje dobry robot kuchenny. Mamy tu na myśli wbudowaną wagę o zakresie od 1g do 5 kg, zaprogramowaną bazę przepisów w ilości jedynie ok 100 jeśli robot nie jest podpięty do sieci ale za to baza wzrasta do ponad 1300 jeśli podłączymy z Wi-Fi, aplikację mobilną, szybkie funkcje oraz odpowiedni zestaw akcesoriów. W skład urządzenia oprócz robota i naczynia miksującego wchodzi pokrywa naczynia miksującego, noże miksujące, mieszadło do wyrabiania ciasta, mieszadło motylkowe, koszyczek, miarka, łopatka i dwupokładowe naczynie parowe. Robot posiada 10 szybkich dodatkowych programów. Pokrywa naczynia miksującego została wyposażona w mechanizm pozwalający odchylić pokrywę do góry, zamiast całkowicie ją zdejmować, co z pewnością ułatwia użytkowanie.

Design

Urządzenia marki Cecotec wyróżniają się opływowym kształtem i spójną, charakterystyczną, niebieską kolorystyką. Model Mambo Touch to bardzo wąski robot, którego szerokość licuje się z naczyniem miksującym. Należy mieć na uwadze, że obudowa robota jest dość głęboka i może nie zmieścić się na krótszym blacie. Intuicyjne oraz czytelne oprogramowanie jak i świecący ring pokrętła nadają nowoczesnego looku.

Co wyróżnia ten model?

Najbardziej wyróżniającymi cechami robota jest uchylna pokrywa naczynia miksującego, która pozytywnie wpływa na ergonomię pracy z robotem, ponieważ nie trzeba nigdzie jej odkładać ani ryzykować dodatkowymi zabrudzeniami w kuchni. Dodatkowym atutem jest również smukła obudowa robota, co pozwala zmieścić robota, jeśli nie mamy zbyt dużo miejsca na blacie kuchni.

Miejsce 15 – Kalorik Thermomaster II efbe Schott HA1020

Cena: 999 zł

Belgijska marka KALORIK to uznany producent urządzeń w kategorii małego AGD, który spróbował swoich sił w robotach kuchennych. Thermomaster II HA1020 to kolejna generacja udanego poprzednika, który przez wielu była uznawana za konkurencyjnego szczególnie cenowo thermorobotów. Należy mieć na uwadze, że choć produkt jest już na rynku od kilku lat, nie bez powodu trafił do rankingu. W zdecydowanie niższej cenie otrzymujemy bowiem bardzo dobry produkt, który dobrze się "zestarzał". Zobacz czym charakteryzuje się ten tani robot kuchenny!

© materiały partnera

Plusy

+ Malakser w zestawie

+ Darmowa aplikacja mobilna

Minusy

- Brak wbudowanych przepisów do robota – jest aplikacja i książka

- Mało przepisów

- Trzeba samemu ustawiać parametry w każdym kroku

- Mały wyświetlacz LCD

Cechy robota

Przedostatnia propozycja w naszym rankingu to powrót do robotów, jakie były dostępne jeszcze parę lat wcześniej. Kalorik Thermomaster II to urządzenie o mocy 500 W z regulowaną, 10-stopnią prędkością (brak informacji o ilości obrotów na minutę) i grzałką pozwalającą na pracę w temperaturze do 130°C. Aby sterować robotem, wystarczy skorzystać z pokrętła, kilku przycisków i niewielkiego ekranu LCD.

Nad panelem sterującym jest szklana szalka, która pełni funkcję wagi urządzenia. Możemy tutaj odważyć produkty o wadze do 3 kg, z dokładnością co do 1 g. Produkty przygotowujemy w naczyniu miksującym o pojemności 2 L.

Funkcje i zastosowanie

Ponieważ robot posiada prosty ekran LCD, gotowanie w robocie kuchennym Kalorik Thermomaster polega na ustawianiu programu czasu, temperatury i obrotu, dopasowując go do odpowiedniego kroku w przepisie. W robocie nie znajdziemy zatem zaprogramowanych przepisów, a użytkownika czeka odrobinę więcej zabawy analogowymi przyciskami. Pozwalają one zmienić każdy parametr z osobna, włączyć funkcję wagi lub przełączyć się na jeden z kilku automatycznych programów, np. wyrabiania ciasta.

Jeśli chodzi o przepisy, w zestawie dostępna jest tradycyjna książka kucharska obejmująca kilkadziesiąt propozycji, które wystarczy krok po kroku przygotować. Dodatkowo producent udostępnił darmową aplikację mobilną z dodatkową pulą ponad 130 przepisów. Niestety nie jest to dużo, a dobrze wiemy jak łatwo coś może nam się "przejeść".

Zestaw urządzenia obejmuje robota, naczynie miksujące z pokrywą, trzpień, ostrza miksujące, nakładkę do mieszania, mieszadło motylkowe, koszyk, łopatkę, miarkę, dwupokładowe naczynie parowe, a nawet malakser. Możemy zatem szybko i łatwo kroić ulubione warzywa i owoce na plasterki lub ścierać je na wiórki.

Design

Nie da się ukryć, że Kalorik Thermomaster II odbiega od innych robotów w rankingu. Jest to design sprzed kilku lat, jaki wówczas królował wśród tego typu urządzeń. Niemniej jednak wszystkie elementy są na swoim miejscu, dzięki czemu obsługa urządzenia nie przysparza żadnych problemów.

Co wyróżnia ten model?

Ten robot wyróżnia się przede wszystkim innym sposobem pracy, ponieważ to my ustawiamy każdy parametr z osobna. Robot nie posiada dotykowego ekranu, tylko elektroniczny panel LCD oraz analogowe przyciski. W dodatku, osoby poszukujące wielu inspiracji mogą szybko wyczerpać pomysły, ponieważ udostępnionych przepisów jest po prostu mało. Należy jednak zwrócić uwagę na istotny czynnik, jakim jest cena. Jest to najtańszy model w zestawieniu! Wszystkie te cechy mogą wskazywać, iż jest to dobry produkt dla osób, którym wystarczy jego funkcjonalność lub które uważają, że inne roboty są poza ich zasięgiem cenowym.

Miejsce 16 - Magimix Cook Expert 18900IT

Cena: 5674 zł

Magimix to renomowana francuska marka specjalizująca się w zaawansowanych robotach kuchennych oraz urządzeniach do użytku domowego. Marka dostarcza rozwiązania, które sprawdzają się zarówno w codziennym, jak i przy bardziej wymagającym gotowaniu. Wyróżnia go duża misa 3,5L oraz mocną grzałkę 900W która w efekcie pozwala osiągnąć 160°C.

© materiały partnera

Plusy

+ Duża miska 3,5 L

+ Maksymalna temp 160°C

+ Duża liczba akcesoriów

Minusy

- Mały nie dotykowy ekran, umiejscowiony bardzo nisko i pod złym kątem

- Brak polskiej dystrybucji i wersji językowej

- Brak wbudowanej wagi

- Mały wyświetlacz LCD

- Książka z przepisami brak polskiej wersji

Cechy robota

Magimix Cook Expert to zaawansowany robot kuchenny o mocy dostosowanej do szerokiej gamy funkcji kulinarnych. Pojemna misa i maksymalna temperatura 160°C pozwalają na gotowanie, duszenie, smażenie. Ekran jest stosunkowo mały i nie dotykowy, a dodatkowo jego niskie umiejscowienie i kąt w stosunku dla użytkownika sprawiają trudne użytkowanie. Cook Expert nie oferuje wbudowanej wagi tylko zewnętrzną, co jest mało komfortowe.

Funkcje i zastosowanie

Magimix Cook Expert posiada szereg funkcji typowych dla robotów planetarnych, jak ubijanie, mieszanie czy wyrabianie ciasta, a także dodatkowe opcje gotowania. W zestawie znajdują się akcesoria, które zajmują sporo miejsca, ale są one niezbędne do pełnego wykorzystania funkcji urządzenia.

Design

Magimix Cook Expert to solidny robot o klasycznym, profesjonalnym wyglądzie. Ze względu na swoją budowę i ilość akcesoriów, urządzenie wymaga odpowiednio dużej przestrzeni. Jego charakterystyczna szklana pokrywa zapewnia doskonały wgląd w proces przygotowania bez otwierania misy. Niewielki ekran jest umieszczony w dolnej części robota pod kątem 90 stopni, co prawda wygląda on atrakcyjnie ale jest mocno nie użytkowy. Przyciski obok wyświetlacza są mało wygodne.

Co wyróżnia ten model?

Producent bardzo mocno chwali się gwarancją na 30 lat co jest wręcz szalonym okresem. Zgłębiając się w szczegóły tej gwarancji znajdziemy informację o gwarancji na 30 lat lub 1000 godzin użytkowania silnika – co nastąpi szybciej. Typowy chwyt marketingowy, aby urządzenie się wyróżniało pośród innych. Reasumując jest to robot ciekawy, z dobrymi parametrami jednak należy pamiętać, że nie posiada polskiej wersji językowej, zajmuje sporo miejsca.

Podsumowanie

Ranking najlepszych robotów kuchennych 2025 powstał aby pomóc w wyborze najlepszego urządzenia, które będzie wspomagać swoją codzienną pracę nie tylko miłośników gotowania, ale także i osób chcących nauczyć się samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków.

Wyłonione zostały najważniejsze informacje, jakie przekładają się na rzeczywiste użytkowanie robotów. Należą do nich parametry techniczne, dostęp do bazy przepisów, funkcjonalność czy akcesoria dostępne w zestawie. Najlepsze roboty kuchenne wyłonione w zestawieniu to produkty godne polecenia, które różnią się od siebie pod względem funkcji i detali, ale w gruncie rzeczy każdy z nich stanowi ogromną pomoc w kuchni.

Szukając najlepszego robota kuchennego dla siebie lub swoich bliskich, porównaj preferencje z oferowanymi przez dany model funkcjami i dopasuj tym samym idealny sprzęt, jaki będzie Ci towarzyszył przez kolejne lata.

Materiał sponsorowany przez Gastronomic Global Import Sp. z o.o.