Jak ocenia firma consultingowa Interbrand, wartość marki Hyundai wzrosła rok do roku o 14%, co sprawia, że jest ona liderem wśród najdynamiczniej rozwijających się producentów samochodów.

Ci, którzy chcą osiągać sukces, muszą posiadać spójną i konkretną wizję przyszłości. Ci, którzy ten sukces rzeczywiście osiągają, tę wizję konsekwentnie realizują. Rzadko kiedy jest to łatwe, ale czy warto? Na to pytanie odpowiada najnowszy ranking najbardziej wartościowych marek na świecie, Best Global Brands, który został opracowany na zlecenie Interbrand, jednej z czołowych światowych firm consultingowych. W tym rankingu Hyundai po raz kolejny znalazł się na 35 miejscu w ujęciu całościowym, jednocześnie drugi raz z rzędu w czołowej czterdziestce najlepszych marek na świecie. Wśród marek motoryzacyjnych segmentu popularnego i premium, Hyundai jest liderem!

Jasna strona przyszłości

Oceniając wartość marki Interbrand wziął pod uwagę wiele czynników. Mowa tutaj nie tylko o realizacji konkretnych działań produktowych, sprzedażowych, wypracowanym zysku czy inwestycjach. Te wymienione to oczywiście jedynie część składowych globalnej wartości Hyundaia, która została oszacowana na 17,3 miliarda dolarów – warto wspomnieć, że to wynik wyższy od zeszłorocznego o całe 14%!

Wszystkie działania, które koreański hyperbrand podejmuje dzisiaj są możliwe wyłącznie dzięki skrupulatnie przemyślanej strategii opracowanej i konsekwentnie wdrażanej od wielu lat. Działania, które w sposób szczególny zwróciły uwagę autorów rankingu Best Global Brands to między innymi ciągłe inwestowanie w strategię rozwoju pojazdów elektrycznych, której wyrazem jest globalny sukces w pełni elektrycznego modelu IONIQ 5 oraz fantastyczne przyjęcie zapowiedzi produkcji najnowszego modelu IONIQ 6.

Jednak elektromobilność to zaledwie jeden z kierunków rozwoju, który pozwolił koreańskiemu producentowi stać się liderem w swojej branży. Hyundai intensywnie pracuje także nad rozwiązaniami w dziedzinie metamobilności. Konsekwentne badanie i inwestycje w sztuczną inteligencję (AI) i rozwój technologii umożliwiających w przyszłości autonomiczną jazdę stopnia piątego (podróżowanie bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka) to kolejne kamienie milowe, które zdecydowały o tak pozytywnej opinii na temat Hyundaia wydanej przez Interbrand.

IONIQ – trendsetter w elektromobilności

Historia modeli funkcjonujących pod nazwą IONIQ rozpoczęła się kilka lat temu, od prezentacji niezwykle udanego modelu Hyundai IONIQ, który wprowadził tego koreańskiego producenta w rynek hybryd konwencjonalnych, hybryd typu plug-in i samochodów w pełni elektrycznych (BEV). Ten pierwszy model, który nie funkcjonował jeszcze jako submarka, był samochodem, który pod wieloma względami wyprzedzał konkurencję, nawet od dekad zajmującą się zelektryfikowanymi pojazdami. Mało kto spodziewał się, że Hyundai IONIQ to zaledwie zapowiedź nowego, ekscytującego rozdziału w elektrycznej przyszłości marki Hyundai.

Koreański producent postanowił wyodrębnić submarkę IONIQ ze względu na fakt, że samochody elektryczne pojawiające się na rynku pod tą nazwą są stworzone zupełnie od podstaw, jako samochody w pełni elektryczne. Nowy rozdział, nowa nazwa, ale także zupełnie nowy, świeży design, który zachwycił motoryzacyjny świat to zaledwie początek historii marki IONIQ. Pierwszy model, IONIQ 5, przez ekspertów i dziennikarzy z całego świata został wielokrotnie nagrodzony w kilku najważniejszych plebiscytach. Został uhonorowany m.in. tytułem Światowego Samochodu Roku 2022, pokonując wielu konkurentów w klasie popularnej i klasie premium, zarówno te spalinowe, jak i elektryczne.

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że sukces modelu IONIQ 5 to dopiero początek. Niedawno zaprezentowany model IONIQ 6, określany przez projektantów mianem Streamlinera, również został entuzjastycznie przyjęty przez branżę, nie tylko przez wzgląd na swoją unikalną stylistykę, typową dla modeli IONIQ, ale także dzięki zwiększonemu zasięgowi i nowatorskiej stylizacji wnętrza. Wspomniany design wprowadza użytkowników modeli IONIQ w nową erę użytkowania samochodów elektrycznych, ale i komfortu podróżowania w ogóle.

Odważne wizjonerstwo kluczem do ciągłego rozwoju

Określenia, z którymi można spotkać się w odniesieniu do Hyundaia, to: "nowatorski", "otwarty na nowe rozwiązania", "tworzący wizję przyszłości", "postępowy". Patrząc przykładowo na samochody elektryczne IONIQ, tego typu stwierdzenia wydają się być trafnymi. To odzwierciedlenie tego, w jakim kierunku Hyundai spogląda obecnie podczas swoich prac rozwojowych. Może oczarować wszystkich, a w szczególności fanów hi-techu. Podczas Consumers Electronic Show w Las Vegas, odbywających się w 2022 roku, firma Hyundai przedstawiła swoją wizję transportu przyszłości.

Jaka to wizja? Oparta przede wszystkim o dalszy rozwój robotyki, sztucznej inteligencji, ale także łączenia tych sfer nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także w tzw. metaversum. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w transporcie ma służyć przede wszystkim pokonywaniu wielu fizycznych ograniczeń, a także poprawiać atrakcyjność tej dość prozaicznej czynności, jaką jest przemieszczanie się. To, co Hyundai nazywa "metamobilnością", rozpoczyna się w zasadzie już teraz, a rzeczywistą inauguracją prac będzie uruchomienie jeszcze w 2022 roku "inteligentnej fabryki" w Singapurze. Ma być centrum tworzącego się ekosystemu nowej mobilności, której koreańska marka chce być kluczowym, światowym dostawcą.

To właśnie odważne spojrzenie na świat z perspektywy jutra zaprowadziło markę Hyundai w aktualne miejsce, nie tylko w rankingach prestiżowych firm consultingowych, ale także na szczyt świata biznesu. Troska o dobrą, zrównoważoną i ekologiczną przyszłość to główne cechy marki Hyundai, które doceniają nie tylko eksperci z branż finansów czy nowych technologii, ale przede wszystkim konsumenci, którzy chętnie wybierają produkty koreańskiej marki.