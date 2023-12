Pyszne.pl to nie tylko dostawy posiłków

Pyszne.pl to firma znana większości Polaków. Nie wszyscy jednak wiedzą, że powstała w 2010 roku we Wrocławiu, a pierwszą siedzibę miała… w garażu. Założona przez dwóch start-upowców platforma obecnie ma ponad 3,5 mln użytkowników i jest częścią globalnego brandu Just Eat Takeaway. W ciągu 13 lat działalności Pyszne.pl rozwinęło swoje usługi i obecnie oferuje dużo więcej niż tylko dostawy jedzenia z restauracji. Czym jeszcze zajmuje się firma?

Pyszne.pl dla pracodawców

Odkąd hybrydowy model pracy stał się popularniejszy, wraz z nim wzrosła rola work-life balance. Jak wskazują badania wykonane przez Pyszne.pl we współpracy z firmą Mercer, 49 proc. Europejczyków uważa, że posiłek to ważny moment w ich dniu pracy – pozwala na chwilę przerwy i dodaje im energii. Pyszne.pl wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno pracowników, jak i pracodawców z ofertą Pyszne.pl for business.

Na czym polega to rozwiązanie? Osoby zatrudnione w firmie dostają możliwość zamawiania dań z ponad 30 tysięcy restauracji w Polsce, zakupu posiłków w sklepach spożywczych oraz korzystania z karty za granicą – na koszt swojego pracodawcy. Ten z kolei może kontrolować poniesione koszty, korzystając z prostego i intuicyjnego panelu administracyjnego. Dzięki opcji geofencingu istnieje również opcja ograniczenia możliwości zamawiania tylko do wybranego adresu – np. do biura lub na miejsce integracji. Pracownicy mogą poprzez kartę łączyć swoje zamówienia, aby zmniejszyć koszty dostawy. Niezwykłą zaletą usługi jest to, że płatność uiszcza się na koniec okresu rozliczeniowego. Firma płaci więc jedynie za wykorzystaną przez pracowników kwotę.

© materiały partnera

– Według badań 79 proc. pracowników w Polsce doceniłoby nawet niewielką dopłatę do posiłku, np. 12 zł dziennie – tłumaczy Przemysław Biedrzycki, dyrektor zarządzający Pyszne.pl for business. – Oznacza to, że przy niewielkim nakładzie można w znaczny sposób podnieść poziom motywacji zespołu w swojej firmie. Co ważne, benefit żywieniowy do kwoty 450 zł miesięcznie nie musi być uwzględniany w składce ZUS. Dzięki temu pracownik będzie miał do wykorzystania więcej pieniędzy niż kwota netto, która trafiłaby na jego konto w postaci premii czy podwyżki. Obecnie liczba benefitów na jedno ogłoszenie o pracę to średnio 6 dodatków, dlatego warto wyróżniać się ofertą przynoszącą potencjalnym zatrudnionym realne korzyści.

Nowe technologie w dostawie i aplikacji mobilnej

– Żyjemy w czasach, w których każdy, gdziekolwiek jest, może zamówić cokolwiek chce i kiedykolwiek chce, online i za pośrednictwem aplikacji. Ten trend wszechobecnej cyfryzacji napędza nasz rozwój – opowiada Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl. – Jako grupa testujemy globalnie różne możliwości, aby dobrać rozwiązania, które zapewnią pracownikom, klientom oraz partnerom biznesowym dodatkowe korzyści. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z naszej platformy każdą innowację testujemy najpierw na niewielką skalę.

W Polsce firma zainwestowała w nowoczesne metody przewożenia zamówień. Latem na ulicach Warszawy platforma Pyszne.pl testowała półautonomicznego robota dostawczego, którego skonstruowała lubelska firma Delivery Couple. Urządzenie podejmuje decyzję, jaka trasa będzie optymalna, i pokonuje ją prawie samodzielnie. Z pomocy operatora korzysta np. podczas przejeżdżania przez przejścia dla pieszych.

© materiały partnera

Z kolei w Gdańsku władze miasta zaprosiły kurierów Pyszne.pl do sprawdzenia nowoczesnego roweru elektrycznego Hooper. Rower jest w pełni zabudowany, co ma znaczący wpływ na komfort kurierki czy kuriera i sprawia, że można go używać również w czasie deszczowej pogody. Dodatkowo dzięki bagażnikowi o pojemności 200 litrów pracownicy mogą zabrać na pokład większą liczbę zamówień.

– Korzystamy również z doświadczenia zagranicznej części Just Eat Takeaway – dodaje Robert Schmidt, dyrektor zarządzający ds. logistyki w Pyszne.pl. – Przykładowo w Stanach Zjednoczonych testowaliśmy drony, które dostarczały posiłki mieszkańcom kampusu uniwersyteckiego. W Anglii sprawdzane są aktualnie możliwości algorytmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki temu wyniki wyszukiwania, które klienci widzą w aplikacji, będą bardziej dopasowane do ich preferencji. Po fazie testów planujemy wdrożyć to rozwiązanie w kolejnych krajach, w tym w Polsce.

Dane na wagę złota

Platforma Pyszne.pl służy zarówno konsumentom, jak i właścicielom restauracji. Według badań własnych niemal połowa restauratorów (46 proc.) dostrzega, że obecność na Pyszne.pl pomaga im pozyskiwać nowych klientów. Jest to możliwe nie tylko dzięki dużej bazie użytkowników. Lokale mogą być promowane także w ramach działań reklamowych. Dodatkowo poprzez ekspozycję w rankingach Pyszne.pl, właściciele restauracji stają się widoczni poza samą platformą.

Firma wspiera swoich partnerów biznesowych również na inne sposoby. Obserwuje rynek i dzieli się wnioskami. W ciągu roku udostępnia liczne dane dotyczące kulinarnych preferencji użytkowników Pyszne.pl. Zwieńczeniem tych działań jest coroczny Raport Food Trendów. Publikacja, kierowana m.in. do restauratorów, ułatwia im pozyskanie potwierdzonych informacji na temat upodobań konsumentów i dostosowanie oferty do ich potrzeb.

© materiały partnera

– Sprawdzamy regularnie dane dotyczące poszczególnych miast – mówi Arkadiusz Krupicz. – Dzięki temu nasi partnerzy biznesowi wiedzą, gdzie są najwyższe ceny, a także czego klienci najczęściej poszukują w danym rejonie. Pytamy użytkowników także o ich opinie dotyczące innych tematów. Przykładowo, z naszych badań wynika, że ponad połowa Polaków nie chce dopłacić do zamówienia, by było ono bardziej prośrodowiskowe. Właściciele biznesów powinni więc poszukiwać takich ekologicznych rozwiązań, które nie podniosą kosztów dań.

Dodatkowo Pyszne.pl oferuje restauratorom darmowe audyty, aby pomóc im ograniczyć wydatki na prąd, wodę czy gaz. Sklep partnerski Pyszne.pl zapewnia również pomoc w zmniejszeniu rachunków za telefon, internet oraz stałych kosztów za korzystanie z terminala płatniczego.

© materiały partnera

Pyszne.pl to więcej niż dostawca posiłków – to partner zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Dla restauratorów obecność na Pyszne.pl to szansa na pozyskanie nowych klientów, a także możliwość korzystania z różnorodnych narzędzi wspierających ich biznes. Jako lider rynku food delivery firma za priorytet stawia zrównoważony rozwój: wprowadziła do sklepu biodegradowalne opakowania na zamówienia, wymienia flotę na pojazdy elektryczne, a także zachęca swoich klientów do niemarnowania żywności i innych działań na rzecz środowiska. Pyszne.pl oferuje także nowe udogodnienia dla pracodawców i nieustannie pracuje nad rozszerzeniem wachlarza swoich usług, m.in. w obszarze grocery.

Materiał sponsorowany przez Pyszne.pl