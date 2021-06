WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne laptopy + 3 nowościioswindows Informacja prasowa Dzisiaj, 16-06-2021 13:50 Informacja prasowa Przyszłość laptopów: Czego możemy spodziewać się po następnej generacji przenośnych komputerów? Przewidywanie przyszłości w żadnej dziedzinie nie jest łatwe. Trudno jednak nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest to szczególnie trudne w przypadku technologii. Rozwój elektroniki pędzi jak szalony, a konsumenci niemal miesiąc w miesiąc zalewani są nowinkami. Co jednak czeka na osoby, które swoje działania opierają o komputery przenośne? Jaka może być przyszłość laptopów? Share Przyszłość laptopów: Czego możemy spodziewać się po następnej generacji przenośnych komputerów? Źródło: Materiały prasowe Wysoka wydajność jednym z nurtów rozwoju laptopów Ostatnie kilkanaście miesięcy nieco nakreśliło trendy, które mogą być kontynuowane w kolejnych latach. Mowa tutaj o małym rozdziale sił. Z jednej strony znajdują się bowiem ultrabooki czy laptopy konwertowalne, z drugiej natomiast – mobilne stacje robocze dla twórców, którzy stawiają przede wszystkim na wydajność, a nie lekkość urządzenia. Obie te gałęzie napędzane są przez zupełnie inne technologie i odmiennych konsumentów. Stacja robocza Studio to projekt Nvidii, który ma już niemal 2 lata na karku. Firma mówi, że ma to być alternatywna dla profesjonalistów, którzy oczekują dużej wydajności i niejako odcięcia od świata gier, pozostając tym samym w ekosystemie Windowsa, a nie Apple’a. Nie przypadkowo dziesiątki laptopów uzyskało z dnia na dzień walidację RTX Studio – zaplanowany ruch pomógł pchnąć rynek w kierunku, w którym i tak prędzej czy później musiał się udać. Podobne wnioski wyciągnęło między innymi HP, które wraz z nowym ZBook Create pokazuje, że sporą wydajność można zamknąć w biznesowe opakowanie, dodatkowo całkiem lekkie – nowy komputer przenośny Hewlett-Packard waży niecałe 2 kilogramy. Ultramobilne urządzenia – wygoda ponad wydajność Coraz większa popularność usług abonamentowych, z których można korzystać online sprawia, że drugim z nurtów rozwoju komputerów mobilnych mogą być ultramobilne jednostki, które mają być przede wszystkim lekkie i zgrabne, pozostawiając wydajność na drugim miejscu. Ta nie będzie bowiem aż tak znacząca, gdy większość działań opierać się będzie o chmurę. Po okresie intensywnego użytkowania, takie urządzenie może być doskonałą opcją na wykorzystanie starego laptopa w miejscach, które nie przychodzą jako pierwsze na myśl. Jednym z głównych przedstawicieli tego kierunku rozwoju jest Apple. Cały ekosystem, połączone ze sobą urządzenia mogą działać niemal jak jeden organizm, niezależnie od wydajności. Sporym krokiem w przód było wypuszczenie iPadOS, który pchnął całą ideę do przodu. Apple chcąc stworzyć niezwykle małą i lekką stację roboczą pokusił się o wprowadzenie do swoich tabletów systemu, który znacząco pokrywa się zastosowaniami i rozwiązaniami z OS-ami takimi jak Windows czy MacOS. Podobnie działa Microsoft, który wraz z Windows 10X chce połączyć system operacyjny komputera oraz urządzenia mobilnego. Rozwiązanie podobne do tego z Apple ma być odpowiedzią na niezwykle sprawnie działający ekosystem konkurencji. Czy będzie on jednak wystarczająco dobry, by zagrozić sprzętom z logiem nadgryzionego jabłka? Widoczny podział – biznes, rozrywka, praca Powyższy podział, choć jeszcze nie tak widoczny, z biegiem lat prawdopodobnie będzie się powiększał. Rozwiązania najbardziej mobilne są bowiem wybawieniem dla osób, które zarabiają na życie poprzez wymianę informacji – Big Data, e-maile, pakiety Office czy edukacja. W opozycji stoją natomiast ultra wydajne maszyny, które również można dwojako sklasyfikować. Z jednej strony znajduje się bowiem wydajna mobilna stacja robocza, a po zupełnie przeciwnej – pstrokaty, kolorowy laptop gamingowy. Trendem, który może pomóc każdej grupie urządzeń mobilnych jest natomiast chmura. W niej można już nie tylko pracować z tekstem czy prezentacjami, ale również grać w najnowsze produkcje. Sam system operacyjny prawdopodobnie też w dużej mierze przejdzie w sidła internetu. Widać to już na przykładzie ekosystemu Apple, gdzie każde z urządzeń, będące połączone z siecią może posiadać niemal identyczne funkcje. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku