Przyszłość jest teraz. Wkrocz do świata internetu rzeczy

Internet rzeczy to hasło, które z mniejszą lub większą częstotliwością pojawia się od kilku lat. Świat dąży do tego, by jak najwięcej urządzeń było smart, a dodatkowym motorem napędowym jest sieć 5G. Smartfony obsługujące ten standard są coraz powszechniejsze i przystępniejsze cenowo.

Idealny dzień

Internet rzeczy to możliwość komunikowania się między sobą sprzętów poprzez sieć. Co to oznacza? Wyobraź sobie, że siedzisz w biurze, do końca pracy pozostały dwie godziny. Każdy lubi wrócić do domu i móc odpocząć w komfortowych warunkach. Wyciągasz więc smartfona i za pomocą aplikacji uruchamiasz automatyczny odkurzacz, żeby wrócić do czystego mieszkania. W tym czasie ustawiasz pracę odświeżacza powietrza, dzięki któremu poczujesz się jeszcze przyjemniej.

W międzyczasie przypominasz sobie, że przecież dzisiaj dziecko wraca wcześniej ze szkoły. Postanawiasz więc zostawić mu na ekranie lodówki notkę z informacją, że niedługo będziesz w domu i w tym czasie może przekąsić swój ulubiony przysmak, zanim wrócisz i zjecie obiad. Nagle dostajesz powiadomienie, że kamera umieszczona przed drzwiami wykryła ruch. Okazuje się, że to kurier, który nie zastał cię w domu, więc dzwonisz do niego z informacją, że jutro może podjąć kolejną próbę dostarczenia przesyłki, bo na pewno będziesz w domu. Zaraz po tym przechodzisz do aplikacji pozwalającej wynająć samochód na minuty i wyruszasz z biura.

Centrum wydarzeń

W samym środku akcji internetu rzeczy jest oczywiście użytkownik, ale drugi istotny punkt to smartfon, przy pomocy którego można sprawnie reżyserować zdarzenia. Tu właśnie do gry wchodzi sieć 5G, która pozwala na bardzo szybki przesył danych, dzięki czemu nic nie umknie twojej uwadze. Dotychczas smartfony obsługujące ten standard były poza zasięgiem finansowym wielu osób, ale z czasem to się zmieniło. Najlepszym przykładem jest Xiaomi Mi 11 Lite.

Lekki i mocny

Wersja Lite flagowego smartfona od Xiaomi zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55" i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz zapewni płynne animacje podczas wykonywania codziennych czynności, oglądania filmów i grania. Skoro przy grach jesteśmy, to procesor Snapdragon 780G i 6 GB pamięci operacyjnej pozwolą cieszyć się cyfrową rozrywką. Funkcja ekspresowego pobierania umożliwi oglądanie filmów bez żadnych przeszkód. Dodatkowe wrażenia zapewnią głośniki Hi-Res Audio oraz obsługa rozdzielczości FHD+, która sprawi, że wszystkie detale będą ostre.

Jeżeli lubisz uwieczniać to, co dzieje się dookoła, to masz do dyspozycji przednią kamerę z matrycą 20 Mpix oraz aparat główny z trzema obiektywami i matrycą 64 Mpix. Do dyspozycji masz 128 GB miejsca. Wybierając się w podróż, smartfon będzie bezpieczny dzięki pokryciu ekranu szkłem Corning Gorilla Glass 6 i spełnianiu wymagań normy IP53. To oznacza, że jest odporny na kurz i zachlapania. Twoje dane również są bezpieczne za sprawą czytnika linii papilarnych. Bateria zastosowana w telefonie pozwala na odtwarzanie nawet 104 godz. filmów i obsługuje szybkie ładowanie 33 W, więc bez przeszkód pozostaniesz w kontakcie ze światem i siecią 5G.