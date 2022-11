Producenci od lat oferują ultrapłaskie, lekkie, możliwe do zawieszenia na ścianie telewizory, które coraz lepiej odwzorowują naturalne kolory i detale. Wąski telewizor ma jednak podstawowy minus. Nie wejdą do niego duże głośniki. Piękny obraz i design jest możliwy tylko kosztem dźwięku. Głośniki z płaskich telewizorów nie są w stanie oddać tego, co chcielibyśmy usłyszeć. Na szczęście jest na to rada. Możemy telewizor doposażyć w kino domowe lub soundbar.

Pierwsze rozwiązanie jest wieloelementowe, kosztowne i wymaga bardzo starannego montażu (określenie odległości, kierunek zwrócenia głośników, przeciągnięcie kabli). W mniejszych salonach dużo lepiej sprawdzi się soundbar. To najczęściej wąskie, długie urządzenie zbudowane z kilku głośników umieszczonych obok siebie w jednej zwartej obudowie Doskonale nadaje się do montażu na ścianie pod telewizorem lub ustawienia na szafce pod nim. Może z powodzeniem zastąpić prawdziwe kino domowe, choć przestrzenność dźwięku uzyskiwana jest tutaj wirtualnie. Dźwięk z głośników skierowanych do góry odbija się od ścian i sufitów i dopiero dociera do nas. Jest także mniej kosztowne i wymagające, łatwe w konfiguracji i prostsze w użyciu.

Jeśli twój telewizor nie brzmi za dobrze, a dźwięk jest płaski i nijaki, warto pospieszyć się z decyzją. Soundbary kupisz teraz taniej z okazji Black Friday. My prezentujemy te najciekawsze oferty.

Samsung HW-Q600B

Na co zwrócić uwagę przy kupnie soundbara? Najważniejsza jest liczba kanałów. Określa liczbę głośników w danym modelu. Parametr określają cyfry poprzedzielane kropkami. 3.2.1 – oznacza 3 głośniki przednie, jeden subwoofer i dwa głośniki skierowane ku górze. Im większe cyfry, tym bardziej przestrzenny i soczysty dźwięk. Samsung ma właśnie takie parametry. W zestawie znajduje się subwoofer, odpowiadający za niskie dźwięki, połączony z bazą bezprzewodowo. Jest oddzielnym głośnikiem. Opcjonalnie możecie dokupić jeszcze głośniki surround i zamienić soundbar w pełnowymiarowe kino domowe. Technologia Samsung Acoustic Beam sprawia, że dźwięk dopasowuje się do miejsca, w którym na ekranie trwa akcja. Podobnie jak telewizory Samsunga, soundbar posiada funkcję Q Symphony, idealnie łącząc ze sobą głośniki telewizora i te z dodatkowego sprzętu.

Soundbar może ponadto odtwarzać muzykę ze smartfona. Wystarczy sparować urządzenia i dotknąć telefonem soundbaru. Urządzenie włączy się i zacznie odtwarzać ulubioną muzykę.

Sony HT-S400

Skromniejszy i tańszy soundbar. Ma jedynie 2 przednie głośniki i jeden subwoofer. Za to wyposażono go w S-Force PRO Front Surround, który odpowiada za wrażenie odległości i przestrzeni w rozchodzeniu się dźwięku. Dzięki temu można uzyskać wrażenie jak z kina domowego, bez używania tylnych głośników. Dla nocnych kinomaniaków stworzono ponadto tryb nocny – możliwość automatycznego ściszenia wybuchów czy wystrzałów i dopasowania głośności dialogów. Ten model Sony jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, kompatybilny z wieloma telewizorami i urządzeniami, choć najlepiej współpracuje z modelami Sony Bravia, łącząc się z telewizorami bezprzewodowo.

JBL Bar 9.1

Profesjonalny, zaawansowany, wielogłośnikowy soundbar. W module przednim znajduje się 5 głośników, dodatkowo bezprzewodowo połączony 10-calowy subwoofer i dwa dodatkowe głośniki, które doskonale sprawdzą się jako głośniki surround odczepiane od modułu przedniego. Można je ustawić za kanapą, by poczuć magię zanurzenia się w dźwiękach. Dodajmy, że tych o dużej mocy: 820 W. Soundbard doskonale współpracuje z wideo jakości 4K, jest wyposażony w technologie dźwięku przestrzennego (Dolby Atmos® i DTS:X™ ), które dodatkowo zwiększają realizm filmowych wrażeń dźwiękowych. Soundbar doskonale sprawdzi się też jako… sprzęt grający, dzięki funkcji Chromecast Audio. Bezprzewodowo można do niego podłączyć odtwarzacz muzyki (np. smartfon, laptop) za pomocą sieci Wi-Fi. Ze względu na moc głośników i rozbudowany system, lepiej sprawdzi się w większych pomieszczeniach. Pamiętajcie, z sąsiadami należy żyć dobrze!

Philips TAB8505/10

Jeden z bestsellerów wspomagających dźwięk z telewizora. Dwa wysokotonowe głośniki o łącznej mocy 240 W wydające wyrazisty dźwięk przestrzenny. Niskie tony wspomaga bezprzewodowo połączony subwoofer. Korektor dźwięku Dolby Atmos umożliwia wydobycie z tła głosów bohaterów, odgłosów stadionowych czy podbicie dźwięków tła filmowego. Wyposażony w system Easy Play-Fi daje szansę stworzenia układu głośników zsynchronizowanych dźwiękowo i przestrzennie w różnych pomieszczeniach. Soundbar może stanowić jednostkę podstawową, zarządzaną przez aplikacje mobilne Play-Fi bądź Philips Sound. Model współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi asystentami mobilnymi, m.in. Google czy Apple. Zamiast poszukiwać pilota, wystarczy podać komendę – polecenie głosowe. W Philipsie stworzysz także swoje ulubione playlisty, a korzystając ze Spotify Connect odtworzysz je bezprzewodowo ze smartfonu. Idealny sprzęt do niewielkich salonów, które chcą spełniać także rolę profesjonalnych, wyposażonych kin domowych.

Denon DHT-S517

Trzy głośniki przednie i dwa skierowane ku górze, bezprzewodowy subwoofer o mocy 150 W. Łącze HDMI pozwala na zgranie ze sobą wielu urządzeń, które podłączone do telewizora dzięki soundbarowi będą emitować dźwięk lepszej jakości. Soundbar można obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu. Starannie wykonany generuje czysty dźwięk, a jeśli chodzi o filmy, obsługuje standard 4K. Subwoofer sprawia, że niskie tony są mocno wyczuwalne, zatem daje gwarancję wzmocnienia wrażeń w filmach sensacyjnych, wojennych czy horrorach. Co ważne, pasuje do każdego wnętrza, jest bardzo dobrze wykonany, można przymocować go do ściany. Dźwięk nie traci na jakości także przy połączeniu przez Bluetooth.

Soundbar. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Gdy dźwięk z telewizora wydaje nam się za płaski, a dokładny, soczysty obraz aż się prosi o lepsze wrażenia słuchowe, warto poszukać dodatkowego źródła mocy.

Wybierając soundbar, sprawdzajmy liczbę głośników. Istotne jest również pasmo przenoszenia, im większe – tym lepsza jakość dźwięku. Ważna jest także znajomość parametrów ludzkiego ucha. Jesteśmy w stanie usłyszeć spektrum od 20 do 20 000 Hz, zatem nie dajmy się zwieść tym, którzy oferują nam jeszcze więcej.

Przed zakupem warto sprawdzić możliwość połączenia z innymi urządzeniami. Im więcej – tym lepiej. Ważna jest także kompatybilność z różnymi formatami audio. Niezwykle istotną częścią soundbaru jest także subwoofer, odpowiadający za niskie dźwięki. Jeśli lubisz czuć drżenie, w jakie wprawiają nas basy, wybierz soundbar z tym głośnikiem. Może być niezależny, połączony bezprzewodowo lub wbudowany w urządzenie. Jeśli wybierzesz soundbar bez sobwoofera, pewnie z czasem będziesz czuł potrzebę, by go dokupić.

Wrażenia słuchowe i wzrokowe przy oglądaniu filmów, transmisji meczów są coraz bardziej realistyczne. Dźwięku nie potrzebujemy już jedynie po to, by słyszeć, o czym w filmie mówią. Maluje on bowiem przestrzeń, potęguje emocje, a przez to gwarantuje coraz lepszą rozrywkę. Warto zanurzyć się w prywatnym trójwymiarze dźwięków, jaki podaruje nam dobrze dobrany i skonfigurowany soundbar.