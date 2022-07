Przenośne studio filmowe. Laptop szyty na miarę dla profesjonalnych twórców

Andrzej Lewkowicz w tej branży jest już od ośmiu lat i współpracuje z warszawskim studiem MIŁO. Pracowało ono nad wieloma popularnymi teledyskami czy spotami, ale w jego portfolio nie brakuje również innych form filmowych, jak choćby postprodukcji nominowanego do Oscara krótkometrażowego filmu "Sukienka". W swojej pracy Andrzej kieruje się zasadą, że dobra postprodukcja to taka, która jest niewidoczna dla odbiorcy. W korekcji obrazu, jak chyba w każdej dziedzinie, istnieją trendy, za którymi należy podążać. Poziom nasycenia, głębia barw, kolory dominujące w danej scenie bądź spocie – to wszystko nie jest dziełem przypadku, ale przemyślanym zabiegiem wykorzystywanym przez twórców. Kreatywna praca wymaga jednak sprzętu, który sprosta wszystkim wyzwaniom.

