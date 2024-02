Przegląd czytników ebooków dostępnych w ofercie Empiku

W dalszej części artykułu znajdziesz krótki przegląd marek czytników, których produkty są dostępne w ofercie Empiku. Dowiesz się również, dlaczego warto przekonać się do czytania ebooków, jaki powinien być idealny czytnik oraz czy warto kupować model wyposażony w dotykowy ekran.

Czytniki ebooków są poręczne, mieszczą wiele publikacji i mogą przez długi czas działać na jednym ładowaniu. Wyświetlacz e ink pozwala uzyskać doskonałą jakość tekstu, a co najważniejsze, czytanie ebooków nie jest w żaden sposób męczące dla oczu. Dodatkową zaletą jest to, że użytkownik może dostosować ekran e ink do swoich preferencji. Można na przykład powiększyć lub pomniejszyć tekst, zmienić odstępy między wierszami i inne tego typu rzeczy.