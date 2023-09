Programowanie ważne jak angielski. Warsztat Koduj z Gigantami przedłużony do 15 października

Programowanie jak angielski

Jeden na pięciu uczniów w Polsce uczy się już programować. Dziś to wiedza tak potrzebna, jak wcześniej opanowanie języków obcych - chociażby tak popularnego angielskiego. Rodzice to wiedzą i w związku z tym posyłają na zajęcia dodatkowe nawet maluchy w wieku 7 lat. Chcą aby oswajały się z pojęciami i wizualnie kodowały w Scratchu, czy ukochanym przez najmłodszych Minecrafcie. Aż 75 proc. rodziców uważa, że programowanie jest dziś umiejętnością równie ważną, co znajomość języka angielskiego.

Wprawdzie nadal najpopularniejszymi zajęciami są te sportowe i językowe, ale programowanie staje z nimi odważnie w szranki. Co ciekawe, zainteresowanie to dzielą dzieci kształcące się w szkołach państwowych, jak i prywatnych. Programowanie staje się kolejnym językiem komunikacji młodych ludzi.

Dlaczego dzieci uczą się programowania?

W większości przypadków, rodzice zapisują dzieci na dodatkowe zajęcia z kodowania, aby rozwijać ich zdolności analityczne, w tym logicznego myślenia. Ale nie tylko. Kreatywność to cecha, którą rodzice również łączą z programowaniem i z tego powodu także posyłają młodych na kursy. A dzieci?

Dzieci kochają programowanie w Minecrafcie. To zajęcia od lat oblegane najbardziej w największej szkole programowania dla małych i młodych w Polsce - Giganci Programowania. Ta gra już od ponad dekady niezmiennie podbija serca dzieciaków i na jej bazie rozwijają one zainteresowanie programowaniem. Budowanie własnych światów w ukochanych grach jest tu ogromną siłą napędową. Podobnie jest z Robloxem, który oferuje środowisko do tworzenia własnych gier - ale już nieco starszym. To wielka motywacja dla zapalonych graczy, których wśród dzieci i młodych jest cała masa.

Jak zacząć programować?

By rozpocząć przygodę z programowaniem wystarczy przyjść na odpowiednie warsztaty. Te największe to Koduj z Gigantami, które już od lat są najpopularniejsze w Polsce - a udział w nich jest darmowy. W ponad stu polskich miastach we wrześniu tego roku odbywają się stacjonarnie. Te jednak w większości się już zakończyły w tegorocznej edycji. Online można z nich jednak korzystać aż do połowy października. Wystarczy zapisać się na https://info.kodujzgigantami.pl/online, wybierając odpowiedni termin i tematykę. Scratch, Minecraft, C#, C++, Python czy budowanie stron internetowych - każda z nich dostępna jest w trzech kategoriach wiekowych: 7-9, 10-12 i 13+. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy w grupach do 10 osób.

Gdzie się uczyć?

Giganci Programowania, jako najbardziej rozpoznawalna przez rodziców marka wśród szkół programowania, mają w temacie kształcenia młodych programistów wiele do zaoferowania. Pełen program kursowy rozpoczynający się wraz ze startem szkolnej edukacji dziecka, aż do osiągnięcia wieku maturalnego, to spełnienie marzenia o kodowaniu jako kolejnym "języku" porozumiewania się młodych. Koduj z Gigantami pokazuje skalę tego zainteresowania - a jest ona z roku na rok coraz większa. 100 000 młodych programistów ukończyło warsztat w poprzednich 12 edycjach warsztatów. W tej szansa na naukę jest jeszcze do 15 października.

