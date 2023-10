Program "Voucher 2500 zł na zakup laptopa dla nauczyciela" dostępny w Media Expert

Bazując na wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji stworzyliśmy ofertę produktów o wartości do 2500 pln, które można nabyć w ramach rządowego dofinansowania. Dla nauczycieli, którzy chcieliby korzystać ze sprzętu o lepszych parametrach i bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń, mamy również produkty, które można zakupić poprzez dopłatę różnicy do wartości Bonu, a nawet skorzystać z możliwości jej rozłożenia na raty 0 procent. Co ważne, wszystkie urządzenia dostępne w ramach oferty Laptop dla Nauczyciela, są skrupulatnie dostosowane do wymogów Ministerstwa Cyfryzacji, zapewniając późniejsze, bezproblemowe rozliczenie dofinansowania – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.