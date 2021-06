Program Miecznik: polskie stocznie zbudują trzy nowe fregaty

- Remontowa Shipbuilding S.A. oficjalnie dołącza do Konsorcjum PGZ-Miecznik. To renomowana stocznia, z którą Grupa PGZ dzieli historię bogatej i owocnej współpracy. Dzisiejsze wydarzenie stanowi ważny etap przygotowań Konsorcjum do podpisania kontraktu z Zamawiającym na realizację jednego z kluczowych programów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP – powiedział Sebastian Chwałek, prezes Zarządu PGZ S.A.