Procter & Gamble: innowacje w codzienności

Od najbardziej znanej pieluszki, przez szampony 2 w 1, po inteligentne szczoteczki do zębów – Procter & Gamble stale wprowadza na rynek produkty, które zmieniają nasze życie na lepsze. Inwestując niemal 2 miliardy dolarów rocznie w badania i rozwój, P&G udowadnia, że innowacyjność jest kluczem do długotrwałego sukcesu, a postęp technologiczny może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną, inspirując do tworzenia lepszego jutra.

Co sprawia, że produkty tej firmy są obecne w 90 procentach gospodarstw domowych w Polsce? To ciągłe dążenie do zrozumienia potrzeb konsumentów – i to nie tylko potrzeb wyrażonych słowami, ale także tych niewypowiedzianych, ukrytych w codziennych czynnościach i rutynach. To właśnie troska o szczegóły, ciekawość i empatia wpisują się w DNA firmy P&G, do której należą takie marki jak Pampers®, Head & Shoulders®, Ariel®czy Oral-B®.

Z podejścia ukierunkowanego na rozwiązywanie codziennych problemów rodzą się pomysły na ciągłe udoskonalanie oferowanych produktów. Jeśli dodamy do tego ogromne inwestycje w badania i rozwój, otrzymamy przepis na to, jak stworzyć produkty, których obecność w kuchni czy łazience staje się po prostu oczywista.

Klient w centrum uwagi

P&G nieustannie podkreśla, że sercem innowacji jest głębokie zrozumienie potrzeb konsumentów. Gdy firma ma jasny obraz tego, czego oczekują klienci – zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i emocjonalnej – może odpowiedzieć na te potrzeby, oferując rozwiązanie codziennych problemów. Wprowadza więc innowacyjne formuły w produktach, innowacyjne opakowania, nowe doświadczenia zakupowe czy nowe formy nawiązywania dialogu z konsumentem.

Przykładem są podpaski Always®. Zrozumienie potrzeb klienta w tak intymnych kwestiach wymaga nie tylko technicznej wiedzy o materiałach i procesach absorpcji. Podpaski Always® z wielowarstwowymi systemami absorbującymi to wynik badań nad tym, jak kobiety czują się podczas menstruacji, jakie mają obawy i potrzeby. Podpaski Always® są nie tylko chłonne, ale również odporne na intensywny ruch i dyskretne, co sprawia, że ufają im miliony kobiet na całym świecie.

Z kolei technologia, którą firma wprowadziła w pieluszkach Pampers®, opiera się na kieszonce "Stop & Protect", która została umieszczona w tylnej części pieluszki. Jej zadaniem jest zapobiec przeciekaniu, które jest częstym zmartwieniem rodziców, zwłaszcza poza domem i w nocy. To rozwiązanie, które realnie ułatwia codzienną opiekę nad dzieckiem i wspomaga rodziców. To idealny przykład skuteczności procesu prowadzącego od etapu poznania potrzeby konsumenta do stworzenia finalnego produktu.

© materiały partnera

Wparcie najnowszych technologii

Cyfryzacja i nowoczesne technologie informacyjne są istotnymi elementami strategii firmy i oczywiście nie omijają także sfery produktów. Przykład inteligentnej szczoteczki Oral-B® iO pokazuje, jak P&G wykorzystuje takie rozwiązanie w dziedzinie zdrowia osobistego. Integracja szczoteczki ze sztuczną inteligencją pozwala na dostosowanie czyszczenia do indywidualnych potrzeb użytkownika, od ustalenia odpowiedniej pozycji szczoteczki podczas mycia zębów, poprzez wybór jednego z siedmiu inteligentnych trybów, aż po możliwość połączenia ze smartfonem w celu monitorowania w czasie rzeczywistym procesu dbania o higienę jamy ustnej. Wystarczy tylko smartfon!

Firma wykorzystuje technologie takie jak Connected Home, co pozwala mierzyć rzeczywiste zachowania konsumentów i dogłębnie zrozumieć ich potrzeby dzięki wykorzystaniu cyfrowych czujników zainstalowanych w ich domach. Automatyzację, algorytmy, sztuczną inteligencję i wiele innych cyfrowych technologii firma wykorzystuje nie tylko w celu przyspieszenia procesu innowacji, ale również po to, by zakłady produkcyjne P&G działały efektywniej, a produkty dostarczane konsumentom były niezawodnej jakości. Firma sięga więc po rozwiązania takie jak zautomatyzowane systemy transportu i paletyzowania oraz zaawansowane systemy wizyjne, które znacząco usprawniają działalność jej fabryk.

Bogate zaplecze badawcze

Katalizator innowacji Procter & Gamble to nie tylko kreatywność, ale także potężne inwestycje. To niemal 2 miliardy dolarów rocznie przeznaczane na badania i rozwój (R&D). Firma utrzymuje 13 centrów R&D działających na całym świecie, w których pracuje 7,6 tysiąca naukowców i inżynierów.

Pomysły, które rodzą się w tych centrach, często są rezultatem globalnej współpracy. Ponad połowa nowatorskich projektów rozwijanych jest w partnerstwie ze światowej klasy ekspertami z zewnątrz, co świadczy o otwartości P&G na inspiracje i różnorodność perspektyw. Współpraca ta pozwala łączyć wiedzę akademicką, technologiczną i przemysłową, co sprzyja powstawaniu przełomowych rozwiązań.

Innowacje dla każdego

Ważnym elementem filozofii firmy jest przekonanie, że innowacje powinny służyć wszystkim, bez względu na wiek czy indywidualne potrzeby. Ponad 20 procent światowej populacji to osoby w wieku powyżej 65 lat, a w co trzecim gospodarstwie domowym w Europie żyją osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Odpowiedzią na to są innowacje wdrażane przez P&G w produktach takich jak Ariel ECOCLIC®, gdzie opakowanie zaprojektowano w taki sposób, aby łatwo można było je otworzyć jedną ręką, co ma znaczenie dla osób starszych czy tych z ograniczeniami manualnymi.

P&G rozumie też wyzwania, z którymi mogą borykać się osoby niewidome i niedowidzące. Stąd specjalne oznaczenia dotykowe na opakowaniach kapsułek Ariel PODS, które pomagają w użytkowaniu produktu.

Innowacje wprowadzane przez P&G odzwierciedlają dążenie firmy do poprawy jakości życia użytkowników i są świadectwem jej zaangażowania w tworzenie bardziej inkluzywnego i zrównoważonego świata. Dzięki tym staraniom firma nie tylko odpowiada na wymagania rynku, ale również przyczynia się do budowania przyszłości, w której produkty codziennego użytku są dostosowane do różnorodności potrzeb społecznych i środowiskowych. To podejście sprawia, że P&G nie jest jedynie liderem rynkowym w sensie ekonomicznym, ale również innowatorem społecznym, którego produkty są nie tylko efektywne, ale też powszechnie dostępne i stworzone w duchu odpowiedzialności.

Płatna współpraca z Procter & Gamble