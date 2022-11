Problemy z routerem? Zobacz, jak je rozwiązać

Zacznijmy od rzeczy, która dla wielu może być sprawą trywialną, ale dla równie wielkiego grona osób będzie miała wielkie znaczenie. To wygląd samego urządzenia, które przecież musimy gdzieś ustawić. Druga sprawa to zasięg routera. Szczególnie w większym domu – a nawet sporym mieszkaniu – możemy mieć z nim problem. Trzecia sprawa, dotykająca przede wszystkim tych, którzy mieszkają poza miastem, to oczywiście dostępność łącza internetowego o parametrach zadowalających użytkownika. Czy router TP-Link Deco X20-4G rozwiązuje każdy z wymienionych problemów? Tego dowiecie się z najnowszego odcinka TL;DR.