Prezes Grupy Hisense, Fisher Yu, przedstawił ramy techniczne nowego systemu "Ekrany, system operacyjny i platforma" na targach IFA 2023

Hisense na swoim stoisku "Go Tech, and Beyond" prezentuje szeroką gamę produktów przeznaczonych dla domu

Globalna firma technologiczna Hisense, produkująca urządzenia przeznaczone dla domu, zadebiutowała dziś jako czołowy partner targów IFA 2023. Fisher Yu, prezes Hisense Group Holdings Co., Ltd. wygłosił przemówienie na temat "Przyszłość technologii opartej na wielu zastosowaniach". Zadeklarował kontynuację podejścia skupionego na innowacjach opartych o wiele zastosowań oraz zapowiedział rozwój rozwiązań przeznaczonych do użytku domowego i pozadomowego. Ogłosił także, że Hisense – sponsorując UEFA EURO 2024™ – będzie oficjalnym partnerem turnieju już trzeci raz z rzędu.

Firma Hisense odniosła niezwykły sukces w rozwoju swojego biznesu i działa obecnie w ponad 160 krajach. W ten sposób stała się drugim co do wielkości producentem telewizorów na świecie w 2022 roku. Wykorzystując ekrany do łączenia zintegrowanych sieci i rozwiązań chmurowych oraz zapewniając spersonalizowane usługi poprzez podejście oparte na wielu zastosowaniach, przedsiębiorstwo stworzyło silny system techniczny: "Ekrany, System Operacyjny i Platforma". W przyszłości Hisense planuje rozszerzyć swoją sieć ekranów i stale ulepszać system operacyjny VIDAA oraz platformę ConnectLife. Producent będzie również rozwijać spersonalizowane usługi i podnosić poziom ogólnych wrażeń użytkowników.

Przyszłość technologii – ludzie na pierwszym miejscu

Na tegorocznych targach IFA firma Hisense demonstruje swoją podstawową gamę produktów dla domu oraz innowacyjne połączone technologie pod hasłem "Go Tech, and Beyond". Wystawiane są premiery i najnowsze osiągnięcia w portfolio firmy – telewizory UX, U8, Laser TV, lodówki z serii PureFlat z inteligentnymi dużymi ekranami oraz urządzenia do gotowania, zmywania naczyń i prania ubrań. Producent prezentuje również, w jaki sposób pomogą one konsumentom w codziennym życiu.

Podczas tegorocznych targów IFA Hisense pokazuje swoje innowacyjne technologie oraz prezentuje siłę i interaktywność tkwiące w gamie produktów firmy. Osiąga to, koncentrując się na połączeniu najnowocześniejszych technologii, artystycznego wzornictwa i prezentacji różnorodnych modeli stylu życia. Stworzono m.in. specjalną strefę gier, gdzie główną rolę gra telewizor U7 oraz galerię sztuki z Frame TV, inspirując odbiorców do stworzenia artystycznego domu.

Na stoisku producenta można także podziwiać trofeum UEFA EURO 2024™. Firma Hisense już trzeci raz z rzędu została sponsorem tego europejskiego turnieju piłkarskiego.

Oprócz części poświęconej najnowszym produktom, na wystawie prezentowane są również niektóre z technologii Hisense, w tym jakość obrazu, VIDAA i ConnectLife.

Platforma ULED X wyznacza nowe granice w dziedzinie jakości obrazu dzięki innowacjom, takim jak system optyczny Hi-Light, chipset Hi-View Engine X i najnowocześniejszym komponentom ekranu Obsidian. VIDAA OS za sprawą szerokiej oferty premium i funkcjom najwyżej klasy podnosi poprzeczkę w zakresie treści streamingowych. Z kolei ConnectLife koncentruje się na potrzebach użytkowników w obszarach zdrowia, wygody i oszczędzania energii, zapewniając im szeroki zakres zastosowań i usług, w tym inteligentne rozwiązania: kuchnie, energię, usługi, oczyszczanie powietrza i opiekę.

Hisense opracowała również cyfrowy silnik laserowy nowej generacji (LPU) wykorzystujący zastrzeżoną technologię. Może on precyzyjnie kontrolować światło w nanoskali, osiągając szeroką gamę barw i dokładne odwzorowanie kolorów.

Jak znaleźć Hisense na targach IFA 2023

Wszyscy zainteresowani przyszłością codziennego życia i rozrywki w domu – nie tylko poprzez innowacje – zachęcani są do odwiedzenia stoiska Hisense podczas targów IFA 2023.

Targi IFA 2023 odbędą się w Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Niemcy. Wydarzenie trwa od 1 do 5 września 2023, od 10:00 do 18:00. Hisense można odwiedzić w hali 23a.

Dowiedz się więcej na stronie: https://pl.hisense.com/

Materiał sponsorowany przez Hisense