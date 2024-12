Prezenty dla gamerów? Przedświąteczne promocje w Media Expert dla fanów gier

W Polsce jest około 20 milionów graczy i tylko co piąty z nich nie ma jeszcze 18 lat. Co drugi Polak gra na komputerze lub konsoli, nie tylko na smartfonie. Można śmiało założyć, że nasze bliskie osoby, które pragniemy obdarować na Gwiazdkę, to gamerzy. A to znacznie upraszcza procedurę poszukiwania i wyboru odpowiedniego prezentu pod choinkę. Zwłaszcza teraz, gdy te upominki można upolować w Media Expert w znacznie niższych, przedświątecznych cenach.