Prezent dla gracza w świetnej cenie w Black Weeks

Statystyczny Polak na graniu spędza 21 godzin tygodniowo, czyli połowę tego, ile wynosi godzinowy wymiar pracy na etacie. Najwięcej graczy jest oczywiście w młodszej grupie wiekowej, od 7 do 15 lat. Wśród nich tylko co czwarta młoda osoba nie ma regularnej styczności z grami. Reszta to gamerzy spędzający na graniu do kilku godzin dziennie. I w naszej bliskiej rodzinie, której wszystkich członków mamy na świątecznej liście prezentowej, na pewno jest taka osoba, która uwielbia grać.

Jaki prezent dla gamera umieścić pod choinką? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Wydawałoby się, że najlepszym pomysłem będzie, rzecz jasna, jakaś nowa gra. Ale to nie jest pomysł jedyny i najlepszy. Gracze mają swoje upodobania. Ulubione i mniej lubiane gatunki. Serie gier, które kochają i takie, które omijają. Trzeba naprawdę świetnie takiego gracza znać i przy okazji również bardzo dobrze się orientować w samym rynku gier, żeby się dobrze wstrzelić z prezentem pod postacią gry. Jeśli jednak porzucimy koncepcję prezentu w takiej formie, to nagle okazuje się, że w sumie to nie będzie żadnego problemu z wybraniem odpowiedniego podarku. I nabyciem go o wiele taniej dzięki akcji Black Weeks w RTV Euro AGD. Dlaczego? Dlatego że istnieją akcesoria gamingowe.

Kontrolery

Gracz komputerowy może mieć najprzeróżniejsze upodobania i może grać w najbardziej wymyślne, niszowe i totalnie nieznane gry. Ale zawsze będzie do tego wykorzystywał klawiaturę i myszkę. Wybór jednego z tych kontrolerów na prezent nie może nie być trafiony, zwłaszcza jeśli przeprowadzimy zwiad w okolicy biurka naszego gamera i okaże się, że klawiatura i myszka, którym się posługuje, nie są już pierwszej świeżości. Ale który konkretnie model będzie się nadawał na prezent? Przecież jest ich tak wiele!

Najlepiej celować w sprawdzone marki, które od lat produkują wyspecjalizowany sprzęt gamingowy. Takie jak SteelSeries. W ofercie RTV Euro AGD można znaleźć np. znakomitą myszkę SteelSeries Rival 5. Mamy tu do czynienia z klasycznie elegancką konstrukcją, bez zbędnych fajerwerków i efekciarstwa czy mocno nietypowej ergonomii. Tego typu myszka jest jak garnitur, koszula i krawat – zawsze pasuje. Jest lekka i wytrzymała ze swoimi odpornymi na kurz i wodę przełącznikami, które wytrzymają do 80 mln kliknięć. Ma również dodatkowe programowalne przyciski. I naprawdę świetny, bardzo precyzyjny sensor optyczny TrueMove Air, który daje jej maksymalną czułość do 18000 DPI. Jej 10-strefowe podświetlenie RGB jest bardzo estetyczne, ale nie tak natężone, by odwracało uwagę. To naprawdę dobry wybór.

Również w dobrej cenie dostępna jest klawiatura SteelSeries Apex 3 TKL. To przedstawiciel nowej generacji klasycznych klawiatur membranowych, które nie różnią się szybkością działania oraz żywotnością od droższych klawiatur mechanicznych. A są od nich dużo, dużo cichsze. Dotychczas istniała tylko jedna opcja, jeśli chcieliśmy klawiaturę wytrzymującą nawet do 20 mln kliknięć w konkretny klawisz. I była nią bardzo wytrzymała i precyzyjna, ale niesamowicie głośna klawiatura z przełącznikami mechanicznymi. SteelSeries Apex 3 TKL udowadnia, że także klawiatura membranowa może się charakteryzować tak wysoką wytrzymałością i błyskawicznym czasem reakcji. Dodatkowym plusem tej konstrukcji są jej niewielkie rozmiary, ponieważ nie ma bloku numerycznego. Ma za to rozbudowane, wielostrefowe podświetlenie, wyjątkowo ważne dla zapalonych gamerów, którzy często przecież grają wieczorami lub w nocy, w półmroku albo nawet w całkowitych ciemnościach.

Co słychać?

Dobrym pomysłem na prezent dla gracza będą również słuchawki. Tutaj mamy bardzo szeroki wybór i duży asortyment dobrych modeli. A wśród nich takie cudo z górnej półki jak fantastyczny headset Logitech G Pro X2 Lightspeed. W tym przypadku mamy do czynienia z naprawdę najwyższą jakością wykonania. I to u producenta, który słynie ze swoich gamingowych akcesoriów. Te lekkie, wytrzymałe, bezprzewodowe słuchawki nauszne to prawdziwa pieszczota dla uszu. Zarówno w dotyku, jak i poprzez generowany przez nie dźwięk. Za ten ostatni odpowiadają dwa bardzo zaawansowane 50-milimetrowe przetworniki grafenowe, które gwarantują krystaliczną jakość przestrzennego brzmienia. Słuchawki te spełniają bardzo wyśrubowane normy standardu RTS Headphone:X 2.0, co zresztą nie powinno dziwić na tej półce cenowej. Kolejną ich zaletą jest to, że mogą się łączyć z komputerem lub dowolną z konsol nowej generacji na kilka różnych sposobów. Można wykorzystać klasyczny kabel z końcówką minijack, można także użyć łączności Bluetooth, a także całkiem nowego, bezstratnego i błyskawicznego standardu Lightspeed. Te fenomenalne słuchawki będą działać bezprzewodowo w promieniu 30 m i do 50 godzin, bo właśnie tak długo wytrzymuje ich wbudowany akumulator. Krótko mówiąc, klasa sama dla siebie. Gdyby Logitech G Pro X2 Lightspeed były nie słuchawkami, a samochodem, to byłyby rasowym autem wyścigowym z włoskiej stajni.

A może meble?

Jeśli gracz, którego chcemy obdarować, ma dobrą klawiaturę, myszkę, słuchawki i wszystko inne, to i tak mamy jeszcze opcje. I to opcje bardzo dobre, bo dbające o zdrowie. Nie oszukujmy się bowiem, że zdołamy przekonać naszego gamera do spędzania mniej czasu na graniu. Możemy jednak zadbać, by godziny spędzone przy komputerze nie spowodowały problemów zdrowotnych związanych z przyjmowaniem niewłaściwej postawy. Dbanie o odpowiednie ułożenie kończyn i całego ciała przy biurku najlepiej zacząć właśnie od samego biurka. Ultradesk LEVEL V2 zostało specjalnie zaprojektowane z myślą o graczach. Jest solidne i wytrzymałe. Ma wbudowane specjalne uchwyty na pady i słuchawki oraz siatkę na kable. Jest tu też koszyczek na napój, który uchroni sprzęt na biurku przed zalaniem z przypadkowo przewróconej butelki, szklanki lub kubka. Najlepszy zaś jest elektryczny panel sterowania wysokością blatu, który pozwoli idealnie dostosować jego poziom do wzrostu użytkownika. To zaś z kolei znacznie ułatwi przyjęcie najzdrowszej postawy w czasie grania.

O tę ostatnią najlepiej jednak zadba odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny fotel gamingowy, taki jak dostępny teraz w promocji Black Weeks Corsair T3 Rush. W pełni regulowany we wszystkich płaszczyznach, z dodatkowymi poduszkami anatomicznymi, które wymuszają przyjmowanie najbardziej naturalnej i najmniej obciążającej kręgosłup i mięśnie pozycji. Ten wykonany z najwyższej jakości materiałów fotel bez problemu wytrzyma obciążenie do 120 kg i jest przeznaczony dla osób o wzroście od 140 do 195 cm. Na szczęście nie jest wykonany z dobrze prezentującej się na początku, ale potem ciągle pękającej i łuszczącej się ekoskóry, ale z wytrzymałych i jednocześnie bardzo przewiewnych włókien nylonowych. I nie jest także bardzo kolorowy, jak wiele innych foteli gamingowych, które kłują w oczy agresywną czerwienią, pomarańczą lub żółcią. Corsair T3 Rush jest utrzymany w jednolitej, stonowanej, stylowej i eleganckiej szarości. Będzie się świetnie prezentował w każdym pomieszczeniu. I zadba o zdrowie użytkownika bardziej niż jakikolwiek inny prezent, jaki nasz zapalony gracz byłby w stanie przyjąć.

Płatna współpraca z marką RTV Euro AGD