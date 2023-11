Prezent dla całej rodziny? Telewizory w niskich cenach w Black Weeks

Według danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2022 r. statystyczny Polak ogląda telewizję przez 3 godziny i 55 minut dziennie. To wynik uśredniony, więc są osoby, które oglądają ją tylko 2 godziny dziennie i także te, które spędzają przed ekranem 6 godzin. I choć może nam się wydawać, że to bardzo dużo, to warto zauważyć, że ten czas w 2021 r. był o 11 minut dłuższy. Wcale jednak nie spędzamy mniej czasu przed telewizorem, tylko mniej na oglądaniu telewizji jako takiej. Jej niegdyś dominującą pozycję na rynku coraz śmielej i skuteczniej podkopują internetowe usługi wideo na żądanie, czyli platformy streamingowe. Korzysta z nich ok. 13 proc. Polaków, przy czym w grupie od 16 do 24 lat ten odsetek znacznie rośnie i wynosi aż 33 proc. Statystyka jest nieubłagana i gdy mówi nam, że 96 proc. Polaków ma dostęp do telewizora, to jednocześnie bardzo jasno komunikuje, że z punktu widzenia całej rodziny to właśnie telewizor jest najważniejszym sprzętem w domu. Zwłaszcza gdy oglądamy coś wszyscy razem.

A o jakim telewizorze mowa dokładnie? Tutaj również odpowiedź znajdziemy w danych statystycznych, tym razem Grupy GfK. Kupując nowe telewizory, Polacy najchętniej wybierają ekrany o przekątnej 55 lub 65 cali. Wyposażone w Smart TV, które pozwala instalować m.in. aplikacje z dostępem do serwisów streamingowych. I najczęściej, w 71 proc. przypadków, są to telewizory obsługujące wysoką rozdzielczość UHD 4K. Czyli właśnie takie, jakie mogą poszczycić się największymi rabatami w czasie trwającej promocji Black Weeks w RTV Euro AGD. Naprawdę warto pomyśleć o uszczęśliwieniu rodziny nowym, lepszym telewizorem. Zwłaszcza że jej młodsza część z całą pewnością z wielką radością zabierze do swojego pokoju ten stary.

Oferta Samsunga

Liderem na rynku nie zostaje się bez powodu. A jeśli chodzi o telewizory, to tym liderem jest właśnie Samsung. Co piąty telewizor sprzedawany co roku na całym świecie został wyprodukowany właśnie przez koreańskiego giganta. Dlaczego właśnie ta marka jest tak chętnie wybierana? Ponieważ łączy zaawansowanie techniczne i wysoką jakość wykonania z rozsądną ceną. W tym momencie jeszcze bardziej rozsądną, bo o wiele niższą dzięki przedświątecznej promocji w RTV Euro AGD.

Szczególną uwagę zwracają tutaj dwa modele telewizorów. Pierwszy to duży, 65-calowy Samsung QE65Q77CAT. Jego wyróżniającą cechą jest świetny wyświetlacz QLED, bazujący na zaawansowanej technologii Quantum Dot oraz innowacyjnej metodzie podświetlania diod ciepłymi i chłodnymi Dual LED. Dzięki nim oferuje jakość obrazu, zwłaszcza w gestii naturalnych kolorów oraz głębokiego kontrastu, nieosiągalną dla poprzedniej generacji telewizorów. Matryca tego telewizora gwarantuje 100-procentowe pokrycie rozszerzonej palety barw DCI-P3, czyli nowego, kinowego standardu, który zastąpił dawne, uboższe RGB. Dzięki temu telewizor ten uzyskał prestiżowy certyfikat Pantone. Dodatkowo jego świetny ekran charakteryzuje się odświeżaniem 120 Hz, co pozwala mu uzyskać niezrównaną płynność obrazu, przede wszystkim w grach konsolowych. Z konsolami zresztą ten telewizor współpracuje znakomicie dzięki szerokopasmowemu łączu HDMI 2.1 i takim technologiom gamingowym jak ALLM, VRR oraz AMD FreeSync. Generalnie ten Samsung doskonale współpracuje ze wszystkim dzięki funkcji SmartThings, która łączy go z całym ekosystemem elektroniki od Samsunga i pozwala za pomocą pilota kierować nawet pracą lodówki czy pralki.

Druga opcja to mniejszy, bo 55-calowy Samsung Neo QLED QE55QN85CAT. W tym wypadku płacimy głównie za fenomenalną matrycę Neo QLED 120 Hz, która pozwala zbliżyć się na wyciągnięcie ręki pod względem jakości obrazu do o wiele, wiele droższych telewizorów OLED najnowszej generacji. Oprócz fantastycznego ekranu z certyfikatem Pantone telewizor ten ma również na pokładzie potężny procesor Neural Quantum AI 4K, którego zaawansowana sztuczna inteligencja pozwala poprawiać jakość i skalować obraz z każdego źródła do natywnej rozdzielczości UHD 4K. Kolejną mocną stroną tego urządzenia jest system głośników 2.2.2 w standardzie Dolby Atmos, który oferuje głębię przestrzennego brzmienia znaną wcześniej wyłącznie z drogich zestawów kina domowego. Poza tym oczywiście mamy tutaj dostęp do SmartThings, centrum zarządzania funkcjami Smart Hub oraz najnowszą wersję systemu operacyjnego Tizen TV, przez wielu specjalistów uznawanego za najlepsze oprogramowanie tego typu dostępne w "inteligentnych" telewizorach.

Dwa hity od Sony

Drugi największy producent telewizorów na świecie to oczywiście Sony. Tej japońskiej marki, od dziesięcioleci będącej synonimem jakości i technicznych innowacji, nie trzeba nikomu przedstawiać. Podobnie jak wyśmienitych, niezawodnych telewizorów Bravia. Właśnie do tej linii należą dwa modele dostępne teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach w rabatowej ofercie RTV Euro AGD. Pierwszy z nich, tańszy, to 55-calowy Sony 55X75WL. Jego ekran Direct LED jest w stanie wyświetlać szczegółowy obraz w rozdzielczości UHD 4K z częstotliwością 60 Hz na sekundę. Telewizor ten został zaprojektowany z myślą o kinowych wrażeniach. Jego matryca dzięki zaawansowanemu procesorowi Sony X1 nie tylko obsługuje "zwykłe" technologie poprawy obrazu jak HDR, ale też spełnia wymogi najbardziej zaawansowanego standardu Dolby Vision. W parze z głośnikami X-Balanced Dolby Audio oferują jakość, którą trudno znaleźć na tej półce cenowej. Oprócz tego ten model Sony Bravia świetnie nadaje się współpracy z konsolami do gier. I to nie tylko z Sony PlayStation 5. Ma także cały szereg usprawnień takich jak HDMI 2.1, dedykowane menu gier, technologie ALLM i eARC, dzięki czemu można go uznać za prawdziwy telewizor gamingowy. Dalszą wszechstronność zapewnia mu najnowszy i oferujący największy wachlarz możliwości system operacyjny Google TV, następca znanego i lubianego Android TV.

Taki sam system znajduje się na pokładzie jego większego i bardziej zaawansowanego kuzyna, czyli 65-calowego Sony 65X85L. Ten model również opatrzony jest bardzo atrakcyjnym rabatem i naprawdę warto mu się przyjrzeć. Choćby dlatego, że jego zaawansowana matryca Full Array LED 120 Hz UHD 4K w połączeniu ze wspomagającą dynamikę obrazu technologią X-Motion Clarity, poprawiającym kontrast X-tended Dynamic Range oraz wspierającym to wszystko procesorem Sony X1 naprawdę potrafi zauroczyć jakością wyświetlanego obrazu. W tym modelu również znajdziemy przestrzenne głośniki X-Balanced Dolby Atmos oraz szereg udogodnień dla graczy, w tym technologie VRR dostosowującą odświeżanie ekranu do liczby wyświetlanych klatek.

I jeszcze jeden

Ostatnią z najlepszych promocyjnych okazji od RTV Euro AGD jest 55-calowy TCL QD-Mini LED 55C805. Choć ten azjatycki koncern działa na rynku od zaledwie 20 lat, już zdążył sobie zdobyć 6. pozycję na liście największych producentów telewizorów na świecie. Jego sprzęt wyróżnia już sama filozofia, według której powstaje. TCL, inaczej niż prawie cała konkurencja, nie korzysta z podzespołów projektowanych i produkowanych przez firmy trzecie. Każdy element, każdy podzespół znajdujący się w ich telewizorach został wyprodukowany wewnętrznie, przez pracowników i inżynierów TCL. Dzięki temu wszystkie części całości są perfekcyjnie zgrane i dopasowane, a na dodatek tanie, bo zrobienie czegoś własnoręcznie w domu zawsze przynosi większe oszczędności, niż kupienie tego od kogoś innego. Właśnie dzięki temu TCL 55C805 jest naprawdę niedrogi, a z rabatem jeszcze tańszy, jak na 55-calowy telewizor ze świetną matrycą QLED Mini LED o rozdzielczości UHD 4K i bardzo wysokim odświeżaniem 144 Hz. O efekty HDR i zaawansowane przetwarzanie oraz skalowanie obrazu dba tutaj wydajny 4-rdzeniowy procesor, a za system operacyjny odpowiada Google TV. Jeśli szukamy rozsądnego kompromisu pomiędzy ceną a jakością obrazu oferowaną przez matrycę QLED/Mini LED, to naprawdę warto rozważyć tę propozycję.

Płatna współpraca z marką RTV Euro AGD