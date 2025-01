Premiera nowego Xiaomi Redmi Note 14. Wszystko, co warto wiedzieć!

Miłośnicy marki Xiaomi z niecierpliwością oczekują premiery nowej linii – Redmi Note 14. A ta tuż za rogiem, bo zaplanowano ją na 21 stycznia. Choć oczywiście specyfikacja poszczególnych modeli oraz ich ceną są już znane. Przekonaj się, co dla wielbicieli technologii tym razem przygotował chiński producent!

Materiał sponsorowany przez Euro-net Sp. z o.o.

Linia Redmi Note 14, czyli nowa odsłona smartfonów ze średniej półki

Redmi Note to smartfony ze średniej półki cenowej, które oferują zaawansowane funkcje i wydajne podzespoły w przystępnych cenach. Modele w tej serii korzystają z nowoczesnych procesorów MediaTek i Qualcomm, które zapewniają płynne działanie zarówno w codziennych zadaniach, jak i w bardziej wymagających aplikacjach.

Ponadto każda kolejna generacja Redmi Note przynosi ulepszenia, takie jak wyższa rozdzielczość ekranu, szybsze procesory, lepsze aparaty i większa pamięć. W tym roku pojawia się już kolejna seria, składająca się z czterech modeli: podstawowy Note 14,

Redmi Note 14 Pro,

14 Pro 5G,

najwyższy model Redmi Note 14 Pro+. Smartfony z najnowszej linii Redmi Note 14 mają zbliżony design. Cechuje je oszczędny, nowoczesny wygląd, ale też ciekawa kolorystyka. Możesz wybrać jedną z trzech odsłon: Midnight Black, Ocean Blue lub Mist Purple. Pewną zmianą w stosunku do poprzednich serii producenta jest na pewno lokalizacja kwadratowej wyspy z aparatami. Dotychczas znajdowała się z boku, teraz jednak umieszczono ją w centralnej części plecków.

Jeśli chcesz bliżej przyjrzeć się linii Redmi Note 14, zajrzyj tu:

Model podstawowy Note 14

Ekran AMOLED o wymiarach 6,67 cali o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli Full HD+ i od świeżaniu 120 Hz chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5. Jasność 1800 nitów zapewnia przyjemność użytkowania, podobnie zresztą jak częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz. Jak wygląda wnętrze Note 14? Dostępny jest on w dwóch wersjach pamięci, czyli 6/128 GB i 8/256 GB. Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Helio G99 Ultra 4G, który zapewnia satysfakcjonującą wydajność.

Telefon ma trzy aparaty, główny 108 Mpix, a także dwa o parametrach 2 Mpix do makro i pomiaru głębi. Producent zastosował baterię o pojemności 5500 mAh, z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W. Na uwagę zasługuje też certyfikat IP54, oznaczający ochronę przed pyłem w ograniczonym stopniu i zabezpieczone przed zachlapaniami wodą. To propozycja dla osób poszukujących urządzenia do codziennego użytkowania.

Redmi Note 14 Pro

W Redmi Note 14 Pro zastosowano dokładnie taki sam ekran, jak w poprzednim modelu. Różni się jednak zakrzywionym na bokach panelem, nadającym urządzeniu nowoczesny wygląd. W porównaniu z modelem podstawowym Note 14 Pro wyposażono w bardziej wydajny procesor MediaTek Helio G100 Ultra 4G oraz pojemniejszą baterię 5500 mAh, która obsługuje szybsze ładowanie o mocy 45 W.

Aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix wspierają: obiektyw szerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix, co zapewnia wszechstronne możliwości fotograficzne. Model oferuje również 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, co czyni go świetnym wyborem dla wymagających użytkowników. Certyfikat IP64 zapewnia ochronę przed pyłem oraz zachlapaniami wody.

Redmi Note 14 Pro 5G

Ma taki sam zestaw aparatów oraz tyle samo pamięci, co wyżej opisany model. Zasadnicza różnica tkwi w ekranie – zakrzywiony panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala również obsługuje odświeżanie 120Hz, ale charakteryzuje się wyższą rozdzielczością 2712 x 1220 pikseli, jasnością na poziomie 3000 nitów i cieńszymi ramkami. Sercem urządzenia jest wydajny procesor Dimensity 7300 Ultra 5G. Bateria ma pojemności 5110 mAh, a szybkość ładowania wynosi 45 W.

Co istotne, model ten spełnia standard IP68, co oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz możliwość zanurzenia w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez maksymalnie 30 minut.

Najbardziej zaawansowany model, czyli Redmi Note 14 Pro+ 5G

Znalazł się tu ten sam ekran oraz aparaty 200 + 8 + 2 Mpix jak w wersji 14 Pro 5G, a także identyczną baterię 5110 mAh. Ładowanie jest jednak szybsze, dzięki mocy 120 W. Zastosowano tu procesor Snapdragon 7s Gen 3, który zapewnia lepszą wydajność, a także większą pamięć – 12 GB RAM i 512 GB ROM. Wszystko to zapewnia płynność działania, nawet przy wymagających grach, filmach i aplikacjach.

Model ten charakteryzuje się odpornością IP68. To urządzenie, które docenią osoby lubiące najnowsze technologie.

