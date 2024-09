Premiera nowego iPhone 16 już we wrześniu!

Nowy iPhone 16 od Apple spodziewany jest we wrześniu 2024 roku. To zgodne z tradycją firmy, która co roku wypuszcza swoje flagowe modele właśnie w tym okresie. Premiera zazwyczaj ma miejsce na początku września, a sprzedaż rusza kilka dni po oficjalnym ogłoszeniu. Konferencja Apple, na której zostanie zaprezentowany nowy iPhone 16, odbędzie się 9 września 2024 roku. Wydarzenie odbędzie się zarówno w formie stacjonarnej w Apple Park, jak i będzie transmitowane online na stronie Apple oraz na koncie marki w serwisie YouTube. Dowiedz się więcej: https://www.euro.com.pl/cms/premiera-apple.bhtml