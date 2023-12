Praca w pozycji stojącej - zasady BHP i obowiązki pracodawcy

Co mówią przepisy BHP na temat pracy w pozycji stojącej? Co do zasady, jeśli pracownik z racji swojego zawodu przez większość czasu stoi lub chodzi, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia mu miejsca do wypoczynku, które musi znajdować się w pobliżu stanowiska pracy. Rozwiązaniem może być ustawienie obok stanowiska pracy wygodnego siedziska, zapewniając odpowiednie warunki do niezbędnego odpoczynku.