Praca w IT w finansach nudna i bez perspektyw? mBank rozprawia się z mitami w raporcie "Technologie, które się liczą"

Wokół pracy w IT dla sektora finansowego pojawiło się kilka mitów, m.in. że jest ona nudna i mało perspektywiczna. mBank, jako jeden z czołowych polskich software house’ów, postanowił to sprawdzić. W tym celu wspólnie z ARC Rynek i Opinia przepytał specjalistów IT, a wnioski z badania opublikował w raporcie "Technologie, które się liczą". W skrócie - w IT w bankowości można pracować dla rozwoju, ale i prestiżu.

Pracownia ARC Rynek i Opinia na zlecenie mBanku zapytała polskich specjalistów IT, jak oceniają pracę w finansach. Ich odpowiedzi, obalają znany mit o tym, że praca w tej branży jest monotonna i pozbawiona perspektyw. W rzeczywistości sektor ten jest oceniany przez specjalistów IT jako prestiżowe miejsce pracy przez 70 proc. ankietowanych. 89 proc. przedstawicieli profesji IT jest gotowych rozważyć ofertę pracy w zespole pracującym nad cyfrowymi finansami.

Z badania wyłania się bardzo pozytywy obraz bankowości w Polsce - 65 proc. specjalistów IT oceniło, że pod kątem cyfryzacji jest on na światowym poziomie. Z kolei 76 proc. specjalistów IT zgodziło się ze stwierdzeniem, że wykorzystywane przez banki systemy i narzędzia są nowoczesne. Najlepszymi ocenami cieszyły się platformy bankowości online oraz bankowe aplikacje mobilne - pozytywnie oceniło je odpowiednio 79 proc. i 81 proc. badanych. Osoby specjalizujące się w IT doceniają rozwiązania dostępne w polskim sektorze bankowym oraz to, że powstają one w kraju.

Z badania wynika również, że specjalizacja w obszarze finansów, chociaż wymaga znaczących umiejętności, jednocześnie umożliwia ich skuteczne zdobycie. Dodatkowo ich zdaniem praca w dziale IT w bankowości uczy efektywnego zarządzania projektami i otwiera liczne możliwości rozwoju. Zdaniem 69 proc. badanych stanowi doskonałą okazję do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. 65 proc. badanych specjalistów IT deklaruje chęć poszerzania kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

"Popularne wydaje się stwierdzenie, że praca w IT w bankowości jest nudna, powtarzalna i mało postępowa. Nasze badanie pokazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Sektor finansowy cieszy się ich pozytywnymi opiniami, jeśli chodzi o wdrażane w nim innowacje i stosowane technologie. Cyfrowe finanse ewoluują wraz ze zmieniającymi się trendami, ale także same tworzą te trendy w wielu dziedzinach. Wszystko to może mieć wpływ na wysoką pozycję bankowości wśród preferowanych branż pod względem rekrutacji. Nowoczesne, pełne innowacyjnych rozwiązań bankowość i finanse, w które wierzymy w mBanku od lat, jawią się zatem jako atrakcyjne miejsce rozwoju w IT. To bardzo nas cieszy, bo dowodzi słuszności tytułu naszego raportu: mówimy o technologiach, które się liczą" - mówi Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki mBanku.

Co interesujące, 70 proc. ankietowanych uważa, że z karierą IT w finansach i bankowości wiąże się prestiż. Wśród częstych skojarzeń znalazły się też atrakcyjne wynagrodzenia, ciekawe projekty i nowoczesne technologie, a także możliwość pracy zdalnej czy dostęp do szkoleń.

Raport mBanku "Technologie, które się liczą" można znaleźć na stronie: https://itwmbanku.pl/experts/. Tam publikowane są również oferty pracy w mBanku dla specjalistów IT.

