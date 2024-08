Powrót do szkoły? Najlepiej na elektrycznej hulajnodze

Czy pojazdy elektryczne to przyszłość transportu i komunikacji? Niektórzy odpowiedzą na to pytanie twierdząco. I całkiem słusznie wskażą na ciągle rosnącą liczbę elektrycznych samochodów pojawiających się na polskich drogach. Oraz na rosnące jak grzyby po deszczu stacje ładowania. A może także na regularnie pojawiające się informacje o kolejnych przełomach w projektowaniu tańszych, bardziej wydajnych i bardziej przyjaznych dla środowiska baterii. Tak, elektryczne samochody to jedna droga rozwoju. Pytanie jednak nie dotyczyło samochodów, tylko elektrycznych pojazdów. A nie wszystkie z nich są naszą przyszłością. Na przykład elektryczne hulajnogi. To żadna przyszłość. To już codzienność. Zwłaszcza dla młodszego pokolenia.

I to właśnie ono już wkrótce wróci do szkoły. Miesiąc później zacznie się z kolei rok akademicki. Uczniowie i studenci przysiądą do, miejmy nadzieję pilnej i owocnej, nauki. Najpierw jednak będą musieli dotrzeć do szkoły i na uczelnię. Zdalne nauczanie już się skończyło. Młody człowiek znów musi dostać się na miejsce, w którym nauczyciele i wykładowcy będą się z nim dzielić swoją wiedzą. Jeśli ma blisko, pójdzie pieszo. A jeśli dalej? Zaskakująco dobrym pomysłem jest wtedy właśnie elektryczna hulajnoga. Dlaczego?

Hulaj do szkoły

Samochód niemiłosiernie długo stoi w korkach, zwłaszcza w godzinach szczytu, które wypadają akurat wtedy, gdy jedziemy lub wracamy ze szkoły. I do tego dochodzą niebagatelne koszty użytkowania. Oraz parkowanie, które może się okazać koszmarem. Komunikacja miejska jest oczywiście tańsza. Ale autobusy też stoją w korkach. A tramwaje zwykle nie dowiozą prosto z domu pod szkołę czy na uczelnię. Kiedyś było to dobre rozwiązanie, ale tylko dlatego, że nie było lepszych. Dziś są.

Potencjał hulajnóg elektrycznych jest coraz bardziej doceniany przez rodziców, którzy chętnie je kupują swoim dzieciom. Pani Zuzanna z Biura Obsługi Klienta w sklepie 7WAY, potwierdza znaczący wzrost zainteresowania jednośladami: "W okresie przygotowań do zbliżającego się roku szkolnego mamy dużo więcej zamówień na hulajnogi dla dzieci, które mogą być wykorzystywane jako środek transportu na lekcje. Rodzice chwalą sobie szybkość dojazdu i brak konieczności odwożenia dzieci do szkoły. To naprawdę duże udogodnienie, na którym korzysta cała rodzina"

Hulajnoga wygrywa porównanie na praktycznie każdym polu. Jest bardzo tania w użytkowaniu. I bezemisyjna, więc ekologiczna. Pozwala uwolnić się nie tylko od korków i cen paliwa, ale też od ustalonych tras komunikacji miejskiej. Jest również tym środkiem transportu, który zawsze pozwala podróżować w pozycji wyprostowanej. A ewolucja sprawiła, że właśnie ta pozycja jest dla nas najzdrowsza i najmniej obciąża układ mięśniowo-szkieletowy. I do tego hulajnogę można bezproblemowo składać, przenosić, chować do bagażnika, co czyni ją wszechstronnym i uniwersalnym środkiem transportu. Elektryczna hulajnoga jako środek dojazdu do szkoły czy na uczelnię to najlepszy z pomysłów. A jaka hulajnoga konkretnie?

Motus Scooty 10 Lite Gen5 © materiały partnera

Duża skala, proste kryteria wyboru

Elektryczne hulajnogi Motus to marka krakowskiego producenta, który od prawie dekady prężnie się rozwija, zdobywając krajowy rynek i wkraczając na zagraniczne. Oferta poszczególnych modeli jest w zupełności wystarczająca, by dobrać coś odpowiedniego, zarówno dla ucznia, jak i dla studenta. I to nawet biorąc pod uwagę ich dodatkowe pasje oraz upodobania.

Na jednym końcu skali mamy więc najlżejszą hulajnogę Motus Scooty 10 Lite Gen5, która mimo większych, 10-calowych kół i silnika o szczytowej mocy 700 W nadal waży tylko 12,5 kilograma. Ta cecha, zwłaszcza w połączeniu z wbudowanymi kierunkowskazami oraz dobrym oświetleniem i odblaskami zapewniającymi bezpieczeństwo, sprawia, że to bardzo dobry wybór dla ucznia pomiędzy ostatnimi klasami szkoły podstawowej i pierwszymi szkoły średniej.

Drugi koniec tej skali to z kolei napędzana dwoma silnikami o mocy nominalnej 2x 1100W niesłychanie potężna hulajnoga Dualtron Spider II, która jest idealną propozycją dla studentów, którzy oczekują wrażeń na najwyższym poziomie. Z zasięgiem 100 km pozwoli dojechać, dosłownie, gdzie tylko się chce. I jak się chce, bo jej ultraniezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe, wyścigowy tempomat z trybem Turbo oraz doskonałe elastomerowe zawieszenie pozwalają naprawdę zaszaleć w sportowym stylu. Producent określa ten pojazd pogromcą miejskiej dżungli i nie ma w tym ani cienia przesady.

Motus Scooty 10 Gen5 © materiały partnera

Każdy znajdzie coś dla siebie

Chcemy hulajnogi nadal lekkiej, ale większej, mocniejszej i nadającej się dla nieco starszego ucznia? Motus ma dla nas popularny model Scooty 10 Gen5, który z silnikiem o mocy maksymalnej 700 W na jednym ładowaniu przejedzie 65 km. Wyróżnia go wygoda, głównie z uwagi na stabilny, szeroki podest oraz czytelny wyświetlacz. Rzecz jasna kwestie bezpieczeństwa nie zostały tu pominięte – odblaski i kierunkowskazy to podstawowe wyposażenie każdego modelu Motus, w tym i tego. Ciekawą opcją jest również podobna, jeśli chodzi o charakterystyki, hulajnoga Ruptor R1. Jest trochę cięższa, ale dzięki baterii 20 Ah 48 V ma większy zasięg, do 80 km. Podwójne amortyzatory zwiększają komfort jazdy, także dla wysokich uczniów, bo regulowana kierownica pozwala zachować prawidłową postawę nawet osobom mierzącym 180 cm. Na plus wypada też zaliczyć jej mocne oświetlenie.

Dla starszego ucznia lub studenta o większych wymaganiach dobrym wyborem będzie mniejszy kuzyn wymienionej wcześniej hulajnogi wyczynowej, czyli Dualtron Togo. Podobnie drapieżna linia kryje tutaj mniej agresywny, ale nadal konkretny silnik o mocy szczytowej 1800 W oraz baterię pozwalającą korzystać z tejże mocy przez 65 kilometrów bez ładowania. Ta hulajnoga pozwala naprawdę ruszać z kopyta. I szybko, bezpiecznie zwalniać dzięki dwóm hamulcom tarczowym. Zarówno w drodze na uczelnię, jak i jadąc w dowolne inne miejsce, gdzie ma się spotkanie, sprawę lub po prostu kaprys, by się udać. Jeśli zaś aż tak bardzo nam nie zależy na dzikim pędzie, to Motus Pro 10 2022 spełni nasze wymagania z naddatkiem. Moc szczytowa to 810 W, ale w tym przypadku liczą się najbezpieczniejsze hamulce tarczowe na każdym z kół oraz znakomita, podwójna amortyzacja sprężynowa, która doskonale dba o komfort jazdy.

Moda na hulajnogi elektryczne zatacza coraz szersze kręgi, a wśród społeczności żackiej zapanował prawdziwy szał na te dwukołowe pojazdy. Nic więc dziwnego, że coraz więcej studentów kupuje lub poważnie rozważa zakup swojego elektryka. Według pana Mateusza, koordynatora sprzedaży w sklepie 7WAY, hulajnogi to prawdziwa mobilna rewolucja: "Obserwując obecny rynek, wyraźnie widać, jak zmieniły się preferencje użytkowników, zwłaszcza w młodym wieku. Ci, co do tej pory korzystali z pojazdów sharingowych, coraz częściej decydują się na własne dwa kółka. Studenci doceniają to najbardziej, bo inwestują tylko raz, a zaoszczędzone na wypożyczeniu pieniądze szybko im się zwracają."

Motus PRO10 Urban © materiały partnera

Ten ostatni model ze stajni Motus ma również swojego nowego braciszka o podobnych osiągach, ale bardziej sportowej linii. Motus Pro 10 Urban to crossover z mocą szczytową 800 W i zasięgiem 60 km oraz oczywiście tarczowymi hamulcami i wahaczowym zawieszeniem, który bardzo wyróżnia się właśnie stylowym, sportowym designem. Obejmującym nie tylko samą ramę, ale wszystkie elementy hulajnogi, aż do wyświetlacza. Sportowo prezentuje się również trzeci przedstawiciel tej linii, czyli Motus Pro 10 Sport Daytona. Tę mogącą przejechać 65 km na jednym ładowaniu hulajnogę zaprojektowano, od kół aż po rączki kierownicy, w taki sposób, by przypominała kultowe wozy biorące udział w wyścigach NASCAR. A że "pod maską" ma dwa potężne silniki o mocy 1300 W każdy, to przypomina je nie tylko z wyglądu.

Jak widać, wybór jest szeroki. W ofercie Motus znajdziemy hulajnogę odpowiednią dla ucznia kończącego podstawówkę, dla tego, który chce dojeżdżać do swojego techniku lub liceum, a także dla każdego studenta, włącznie z tymi, którzy po zajęciach lub w okienku między nimi chcą czasem zaszaleć na mieście.

Gdzie zaś znaleźć te świetne polskie hulajnogi? Powyższe modele są dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.

Płatna współpraca z Barel Poland