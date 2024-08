PolisaOnline.pl –najnowsze technologie dla usprawnienia i ułatwienia procesu zakupu polisy ubezpieczeniowej.

Polisaonline.pl to miejsce zakupu ubezpieczenia OC, wykorzystujące połączenie dwóch płynnie współpracujących ze sobą technologii. Pierwszą z nich jest najpopularniejszy w Polsce komunikator Messenger od Mety. Nie wymaga on jakichkolwiek pobrań oprogramowania, a jego powszechna znajomość znacząco usprawnia zakup. Przez cały proces prowadzi konsumenta Ola, Wirtualna Asystentka Ubezpieczeniowa, oparta na drugiej z technologii, sztucznej inteligencji OpenAI. Jest to zaawansowany chat bot, który zadaje konkretne pytania, analizuje odpowiedzi klienta, generując najlepszą dostępną ofertę, dopasowaną do jego potrzeb. Usługa dostępna jest na polskim rynku od sierpnia tego roku, a zakup ubezpieczenia dokonać można 24/7.