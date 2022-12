Polacy pokochali zakupy w aplikacjach mobilnych – Allegro odpowiada świetnymi nowościami

W ostatnich latach obserwujemy prawdziwą rewolucją w sposobie robienia zakupów. W wolnej chwili przeglądamy internet w smartfonie, znajdujemy interesujący nas produkt, kilkoma kliknięciami płacimy za niego, po chwili sklep otrzymuje na konto pieniądze, a my za 2–3 dni (często już następnego lub nawet tego samego dnia, jak w przypadku zakupów na Allegro) odbieramy paczkę z zamówionym towarem. Zważywszy, że większość z nas nie rozstaje się z telefonem nawet na chwilę, czas i miejsce robienia zakupów przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Dzieje się to naturalnie i bez żadnych ograniczeń.

Ale to nie wszystko. Od teraz w aplikacji mobilnej użytkownicy Allegro mogą jeszcze bardziej komfortowo zarządzać przesyłkami. Funkcja "Moje przesyłki" została dodana do ekranu głównego. Jednym kliknięciem sprawdzimy status paczki, termin dostawy, zdalnie otworzymy skrytkę automatu Allegro One Box oraz wyświetlimy kod QR do odbioru przesyłki w paczkomacie Inpost.