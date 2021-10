WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne Materiał Partnera play + 3 oferta playakcje playkampania promocyjna Maciej Sierpień Dzisiaj, 21-10-2021 10:00 Artykuł poleca Play Polacy chcą w domu szybkiego i taniego internetu. Wiemy, jaka oferta spełnia te potrzeby Już prawie 32 mln Polaków korzysta z internetu. Czego najbardziej oczekujemy od domowego łącza? Szybkości, stabilności i relatywnie niskiej ceny – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie operatora sieci komórkowej Play. Share Źródło: Unsplash.com Niemal równo 30 lat temu, 17 sierpnia 1991 roku Rafał Pietrak, pracownik Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wysłał pierwszą internetową wiadomość z naszego kraju. Komunikat odebrano w Kopenhadze. Połączenie pomiędzy obiema stolicami trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund, ale na zawsze zmieniło Polskę. Ten dzień uważa się za początek internetu w naszym kraju. Trzy dekady później z sieci korzysta już 85 proc. Polaków, czyli prawie 32 mln ludzi. Bez internetu trudno jest dziś wyobrazić sobie codzienność. Towarzyszy nam w pracy i nauce, pomaga obsługiwać nasze finanse, zapewnia wielowymiarową rozrywkę, upraszcza zakupy i umożliwia spotkania ze znajomymi, często oddalonymi o tysiące kilometrów. Play postanowił sprawdzić preferencje Polaków dotyczące korzystania z internetu. Operator zlecił badanie, które miało dać odpowiedź nie tylko na to, czego oczekujemy od naszego połączenia z siecią, ale też, co może nas skłonić do zmiany dostawcy usługi. Łączymy się na kilku urządzeniach Jak wynika z badania, aż 97 proc. respondentów do połączenia z internetem wykorzystuje domową sieć Wi-Fi. A to pokazuje, jak ważnym elementem usługi jest odpowiedni i niezawodny router. Zwłaszcza, że 2/3 ankietowanych łączy się z internetem na czterech lub więcej urządzeniach. Biorąc pod uwagę coraz bardziej popularne rozwiązania IoT (inteligentne odkurzacze, kuchenki czy pralki), można zakładać, że ten odsetek z każdym rokiem będzie dynamicznie rósł. materiały partnera Źródło: materiały partnera Stabilne łącze jest dla Polaków elementem najważniejszym. Tak zadeklarowało 98 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. Najczęściej domową sieć wykorzystujemy do przeglądania stron internetowych (91 proc.), korzystania z mediów społecznościowych (89 proc.) oraz oglądania treści na platformach streamingowych (82 proc). Zdecydowana większość ankietowanych, którzy są w stanie określić preferowaną prędkość internetu (86 proc.) stwierdziła, że wystarcza jej szybkość połączenia do 600 Mb/s. Co istotne, w ostatnim roku, czyli w momencie wybuchu pandemii koronawirusa, gdy wielu Polaków przeszło na tryb pracy z domu, a dzieci uczestniczyły w zdalnym nauczaniu, co trzeci z badanych zdecydował się podnieść prędkość swojej prywatnej sieci. Ile płacimy? Polacy uważają, że optymalny zakres cenowy miesięcznej opłaty za domowy internet wynosi od 30 do 50 zł. Przy czym 50 zł jest kwotą maksymalną, cena usługi – zdaniem ankietowanych – nie powinna być wyższa. Z kolei mniej niż 30 zł na rachunku budzi obawy o jakość połączenia. materiały partnera Źródło: materiały partnera Spora część pytanych (71 proc.) przyznała również, że chętnie wybrałaby ofertę "wszystko w jednym" od jednego operatora, łączącą w sobie usługę telefoniczną, telewizję oraz internet. Taki pakiet byłby w stanie skłonić ich do zmiany aktualnych dostawców. Podobnie jak gwarancja obniżenia kosztów za internet, wzrost szybkości połączenia, jego stabilności oraz nieograniczony transfer danych. 80 proc. respondentów, otrzymując taką ofertę, wzięłoby pod uwagę podpisanie umowy. Najtańsza oferta na rynku Na oczekiwania użytkowników odpowiada oferta Play. Teraz za 45 zł miesięcznie można otrzymać internet z prędkością 150 Mb/s, telewizję PLAY NOW TV oraz dostęp do platformy VOD Viaplay w pakiecie. Co istotne, decydując się na dostawcę internetu, prawie 90 proc. Polaków najbardziej ufa właśnie operatorom sieci komórkowych. Play postanowił zatem rozszerzyć swoją ofertę również o internet stacjonarny. Domowa sieć dostępna jest w Play w zależności od potrzeb klientów w trzech wariantach prędkości: 150 Mb/s za 35 zł miesięcznie (najtaniej na rynku), 300 Mb/s – 45 zł oraz 600 Mb/s – 55 zł. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, w dowolnym momencie można z niej zrezygnować bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Warto się pospieszyć, ponieważ oferta w tej cenie obowiązuje do końca października. W cenie otrzymujemy nowoczesny router, który w naszym mieszkaniu zainstaluje monter zlecony przez operatora (jednorazowy koszt montażu to 50 zł). materiały partnera Źródło: materiały partnera Warto również wspomnieć, że dla osób, które nie są w zasięgu internetu stacjonarnego od Play, fioletowy operator przygotował alternatywę w postaci internetu bezprzewodowego. Tu w ofercie mamy pięć pakietów z pełną prędkością: 100 GB, 200 GB, 500 GB oraz 1000 GB. Użytkownicy w każdym z planów mogą również wybrać jeden z nowoczesnych routerów (już od 1 zł). Do wyboru jest również pakiet 100 GB lub 200 GB bez urządzenia w cenie 40 zł lub 60 zł miesięcznie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Artykuł poleca Play Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku