Nie ma wątpliwości, że w ostatnich latach cyberataki są coraz częstsze i coraz bardziej niebezpieczne. T-Mobile tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami, którzy od lat dbają o bezpieczeństwo naszych klientów. Chcemy też zatroszczyć się o to, by każdy – niezależnie od tego, czy jest klientem naszej sieci czy nie – mógł poczuć się w internecie bezpiecznie. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy ogólnopolską kampanię edukacyjną "Pewni w sieci". – podkreśla Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektorka departamentu komunikacji korporacyjnej w T-Mobile Polska. Chcemy dzielić się wiedzą, która dziś jest wyjątkowo potrzebna – dodaje.

Zaangażowanie w kampanię w obszarze cyberbezpieczeństwa to nieprzypadkowy wybór – jako T-Mobile zajmujemy się nim od lat. Swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego wykorzystujemy w codziennej pracy, ale także w projektach edukacyjnych, które w kontekście rosnącej roli internetu pozostają wyjątkowo istotne. W ramach akcji "Sieć Pokoleń" ułatwiamy seniorom dostęp do technologii. Było to tym ważniejsze, że program umożliwił połączenie osób starszych z ich bliskimi w niełatwym czasie pandemii. Odrębną akcją edukacyjną był projekt "Na Wygranej Pozycji" skierowany do młodzieży, którym wraz z popularnymi twórcami internetowymi dostarczaliśmy wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z internetu.