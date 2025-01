POCO X7 PRO kontra POCO X7. Czy warto zainwestować w ulepszoną wersję smartfona?

Zarówno POCO X7, jak i POCO X7 Pro to najświeższe propozycje chińskiego producenta. Pojawiły się na rynku w 2025 roku! To nowoczesne urządzenie zachwycające wielością funkcji oraz wysoką wydajnością. Niemniej, różnią się między sobą, ponieważ skierowane są do innych grup użytkowników. Sprawdź nasze zestawienie!