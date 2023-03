Do końca marca do każdego zakupionego laptopa Lenovo Yoga producent dodaje gratis warty prawie pół tysiąca tablet. To akcja promocyjna związana z hasłem #justbeyou, które przemawia do najbardziej produktywnej, kreatywnej i pełnej pasji grupy użytkowników komputerów osobistych. Darmowy tablet jest po prostu jej logicznym rozwinięciem i oczywistą konsekwencją. Dlaczego?

Jak już coś robisz, to nie przestajesz. Mózg wchodzi w swój specjalny tryb, gdy pracujesz, tworzysz lub bawisz się. I nie chce przerywać, nie chce kończyć, dopóki jest jeszcze coś do zrobienia, wymyślenia, obejrzenia lub posłuchania. Twoim narzędziem jest komputer osobisty. To za jego pomocą się realizujesz. Tyle, że nie możesz tego robić zawsze i wszędzie, niestety. Nawet takie wyjątkowo mobilne laptopy jak niesamowicie lekkie i wygodne ultrabooki z serii Lenovo Yoga Slim czy konwertowalne Lenovo Yoga 2 w 1, mają swoje ograniczenia. Są bardzo wszechstronne, to prawda. Można ich używać prawie wszędzie. Niestety, tylko prawie.

Nie wyjmiesz laptopa, nawet takiego jak Yoga 2 w 1, który zmienia się w duży, ale poręczny tablet, w komunikacji miejskiej. Ani w poczekalni u dentysty. Ani na przerwie na lunch. Ani na spacerze z psem. Ani w łóżku przed snem. Ani w wielu innych sytuacjach. A pomysły na nowe rozwiązanie służbowego problemu lub na nowe podejście do kreatywnego zadania mogą przyjść ci do głowy wszędzie, bo przecież cały czas o nich myślisz. Albo nie chcesz marnować czasu i w chwilach wymuszonego braku aktywności chcesz obejrzeć kolejny odcinek serialu, skończyć ten ciekawy wykład na YouTube lub zająć się czymkolwiek innym niż patrzenie w jakiś punkt. Owszem, masz smartfona. To pomaga. Tyle że z racji swoich ograniczeń, głównie w kwestii rozmiaru, telefon nie ma szans na zastąpienie laptopa. A tablet? Tablet już tak. I Lenovo o tym wie. Stąd ta promocja.

Osiem cali na ratunek

Do końca marca Lenovo dodaje od siebie do każdego komputera Yoga tablet Lenovo Tab M8 2. generacji. Nieduży, ośmiocalowy, ale nadal dużo większy i przez to lepiej nadający się i do rozrywki, i do pracy zwykłej lub kreatywnej niż smartfon. To lekki, poręczny substytut laptopa. Można go używać dosłownie wszędzie, gdzie dopadnie nas inspiracja. Dając ten tablet za darmo wszystkim nabywcom komputerów Lenovo Yoga, producent jest wierny swojemu hasłu.

Zmiana #justbeyou z reklamowej formułki w prawdziwe motto określające ideę, która jest ważna nie tylko dla nas, ale też dla Lenovo. Najlepsi producenci narzędzi cechują się tym, że rozumieją ich użytkowników i starają się odpowiadać na wszystkie ich potrzeby. A w tym przypadku na dodatek robią to za darmo. Lenovo Tab M8 2. generacji normalnie wart jest prawie pół tysiąca. Ma świetne parametry techniczne, jeśli chodzi o ekran, niezły procesor i baterię, która trzyma nawet do 18 godzin. Można na nim polegać. To samo, tylko bardziej, dotyczy laptopów Lenovo Yoga.

Joga to ruch

Ruch precyzyjny, zorganizowany, przemyślany. Nie chaotyczny i pozbawiony celu. Lenovo projektuje i produkuje różne laptopy. Ma serię mocnych modeli dla graczy, ma też bardziej tradycyjne komputery dla tych, którzy cały swój dzień roboczy spędzają przy biurku, a relaksują się głównie w fotelu lub na kanapie. I ma też Lenovo Yoga, czyli komputery dla tych, którzy są bardziej aktywni. Nieco mniejsze niż zwykle, choć ich czternastocalowym ekranom nie można nic zarzucić. I są dużo lżejsze. Bardziej mobilne, dla użytkowników, którzy działają w różnych miejscach i sytuacjach. Dla ludzi wszechstronnych, kreatywnych. I wiele wymagających nie tylko od siebie, ale też od narzędzi, którymi się posługują.

Trzy razy Yoga

Trudno będzie znaleźć wyzwanie, któremu nie może sprostać luksusowy ultrabook najnowszej generacji Lenovo Yoga Slim 9i. Sercem tego topowego modelu jest najmocniejszy obecnie dostępny w laptopach procesor Intel i7-1280P. To Alder Lake, czyli 12. generacja wielordzeniowych procesorów Intel. Ma aż 14 rdzeni, które są w stanie komfortowo obsługiwać do 20 wątków i działać z maksymalną mocą do 4,7 GHz. Ten superprocesor jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, zwłaszcza w połączeniu z wyjątkowo szybką pamięcią LPDDR5, której Yoga 9i może mieć nawet do 32 GB. Ten smukły i bardzo lekki laptop to obliczeniowy tytan, który na dodatek wyposażony jest w fantastyczny 14-calowy ekran dotykowy OLED PureSight o rozdzielczości nawet do 4K. Gwarantuje on 100% pokrycia kolorów w najnowszym standardzie DCI-P3 oraz spełnia wymogi HDR 500, więc idealnie nadaje się nawet do zastosowań w pełni profesjonalnych w dziedzinie obróbki grafiki lub obrazu. Zwłaszcza w połączeniu z tak potężnym procesorem.

Jeśli jednak zależy nam na maksymalnych możliwościach w dziedzinie grafiki 3D i być może też czasem chcemy pograć w coś bardziej wymagającego, to lepsza będzie inna propozycja od Lenovo. Mowa tu o modelu Yoga Slim 7 Pro X. On też może mieć na pokładzie najnowszy procesor Intel i7, a dokładniej model i7-12700H, również 14-rdzeniowy i tak potężny jak ten w modelu wymienionym powyżej. Tym razem jednak, oprócz do 32 GB niesamowicie szybkiej pamięci LPDDR5 wspierany jest też przez kartę graficzną nVidia GeForce RTX 3050 z własnymi 8 GB VRAM GDDR6. Jeśli mamy zapotrzebowanie na Ray Tracing lub obsługę DLSS oraz zaawansowane renderowanie, to ten spełniający wymogi certyfikatu nVidia Studio laptop bez problemu stanie na wysokości zadania. I do tego jeszcze ma świetny wyświetlacz 14,5 cala Pure Sight IPS, 100% sRGB, o rozdzielczości 3K i z odświeżaniem adaptacyjnym do 120 Hz! Może być nawet dotykowy!

Choć jeśli naprawdę zależy nam na wszechstronnym laptopie z ekranem dotykowym, to w najnowszej generacji Lenovo Yoga jest też inna ciekawa propozycja. Oczywiście mowa tu o konwertowalnym Lenovo Yoga 7i z 16-calowym ekranem. Ten większy kuzyn wymienionych wyżej laptopów Yoga Slim też napędzany jest najnowszym procesorem Intela 12. generacji. Też ma do 32 GB pamięci LPDDR5 i terabajtowy dysk SSD 4. Generacji, jak tamte dwa. I podobnie jak one certyfikat wielozadaniowości i wydajności Intel EVO oraz wsparcie własnej technologii optymalizacji Lenovo X Power. A do tego świetny 10-punktowy dotykowy ekran 2,5K IPS z 100% pokryciem palety sRGB. Największą jego zaletą jest jednak, jak w pozostałych Lenovo Yoga 2-w-1, 360-stopniowy zawias, który pozwala je rozłożyć na płasko, ustawić w namiot czy całkiem złożyć w duży tablet. W zastosowaniach i profesjonalnych, i domowych, taka wszechstronność może być bardzo przydatna. Albo wręcz nieoceniona.

To oczywiście tylko trzy wybrane przykłady tego, co oferują komputery Lenovo Yoga. Poszczególnych modeli jest w sprzedaży więcej. I wszystkie objęte są promocją. Do każdego dostaniemy za darmo Lenovo Tab M8, żeby nie było mowy o kompromisach w realizacji motta #justbeyou.



Jak skorzystać z akcji i dostać tablet?

Najpierw trzeba nabyć do 31 marca dowolny komputer Lenovo Yoga w jednym ze sklepów partnerujących akcji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net Neonet.pl oraz Sferis.pl i X-kom.pl. Potem trzeba wyciąć z opakowania kod kreskowy oraz numer seryjny i zrobić ich zdjęcia lub skany. Następnie należy wejść na stronę formularza zgłoszeniowego. Trzeba go wypełnić oraz załączyć wspomniane skany razem z dowodem zakupu. Po zatwierdzeniu przez Lenovo przesłanego zgłoszenia możemy oczekiwać na przesyłkę z tabletem. I to wszystko.