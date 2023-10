Platforma B2B - jak wybrać odpowiednią dla Twojego biznesu?

Zasadniczo platformy B2B można podzielić na dwie główne kategorie: gotowe i dedykowane rozwiązania. Gotowe rozwiązania oferują zestaw funkcji stworzonych z myślą o szerokim zakresie branż. Są one zazwyczaj bardziej uniwersalne i służą do obsługi różnych typów biznesów. Z kolei dedykowane rozwiązania są tworzone na miarę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy.

W dobie cyfryzacji procesów biznesowych oraz przenoszenia relacji handlowych do przestrzeni online, wybór odpowiedniej platformy B2B staje się kluczem do sukcesu. Platformy te są nie tylko narzędziem sprzedaży, ale przede wszystkim elementem budującym wartość dla klienta. Zastanawiasz się, jakie funkcje powinna posiadać dobra platforma hurtowa? Oto niektóre z nich:

Nie jest łatwo dostosować się do współczesnych wymagań rynku B2B, ale dzięki CStore możliwe jest sprostanie oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Wygoda, szybkość i zaawansowane technologie – to największe atuty tej platformy.

CStore to także wszechstronność - oferuje platformę hurtową B2B zintegrowaną z najpopularniejszymi programami sprzedażowo-magazynowymi, takimi jak Microsoft Dynamics, SAP czy Comarch. Klient bez konieczności logowania może mieć dostęp do katalogu produktów, a zarejestrowani użytkownicy korzystają z wielu funkcji, takich jak indywidualne progi rabatowe, płatności terminowe, czy dostęp do aktualnych stanów magazynowych. Pamiętaj, że CStore to również platforma zakupowa B2B, dzięki której będziesz miał pełną kontrolę nad procesem zakupów, stworzysz plan zakupowy.