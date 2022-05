Planujesz wakacje? Zabierz ze sobą kamerkę lub drona

Można już rozpocząć odliczanie do wakacji! Jak najbardziej jest to czas na gruntowne planowanie wyjazdów. Wcale nie musisz wyruszać daleko, aby odpocząć i zwiedzić piękne miejsca. Podczas urlopu na pewno przyda się sprzęt foto, który pozwoli uwiecznić wspaniałe chwile. Podpowiadamy, który dron na wakacje jest warty uwagi, a także sugerujemy inne, pomocne urządzenia.

Doskonały dron na wakacje – Xiaomi Fimi X8 Mini Pro

Czy dron na wakacje powinien być duży? Absolutnie nie! Jego konstrukcja musi być jak najbardziej kompaktowa, aby zmieścił się w walizce lub plecaku. Taki jest właśnie Xiaomi Fimi X8 Mini Pro. W cenie poniżej 2500 złotych możesz kupić zestaw, w którym znajduje się nie tylko urządzenie, ale także komplet akcesoriów. To między innymi wygodna torba, zamienne skrzydła, śrubokręt, komplet przewodów, kontroler i akumulatory. Dron jest wyposażony w moduł GPS. 3-osiowy stabilizator pozwala na zapewnienie płynnego lotu. Na jednym akumulatorze sprzęt może lecieć nawet 30 minut. Czytnik kart pamięci pozwala zarejestrować obraz nagrywany przez kamerę. Rozdzielczość nagrywanych filmów w formacie 4K zapewnia doskonałe wrażenia podczas seansów po powrocie z wakacji. Dron jest bardzo zaawansowany technologicznie. Może wrócić do bazy samodzielnie, kiedy tylko wykryje krytyczny poziom naładowania akumulatora. Dostępne są również ostrzeżenia przed zbyt dużym wiatrem. Sprzętem możesz sterować z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Dron XIAOMI Fimi X8 Mini Pro Combo.

Miniaturowa propozycja od DJI – dron Ryze Tello Boost

Kompaktowe drony nie oznaczają wcale mniej jakościowych rozwiązań. Prezentowany model jest wyprodukowany dzięki współpracy DJI i Intela. To świetny sprzęt dla początkujących oraz użytkowników, którzy poszukują prostego, niewielkiego drona do konkretnych celów. Tello jest sterowany za pomocą smartfona, na którym zainstalowana musi być aplikacja mobilna producenta. Ten miniaturowy dron jest kompatybilny z zestawami VR. Latanie nie sprawia problemów nawet niedoświadczonym użytkownikom. Sprzęt charakteryzuje się możliwością latania przez nawet 13 minut. Zasięg urządzenia wynosi do 100 metrów. Filmy rejestrowane są w rozdzielczości HD (720p). Sprzęt może wystartować dynamicznie dzięki funkcji "Rzuć i leć". Dostępne są również akrobacje 8D. Dron jest odporny na uszkodzenia, między innymi dzięki zabezpieczeniu śmigieł oraz czujnikowi kolizji. W zestawie znajduje się 8 śmigieł, ich osłony, trzy akumulatory, hub do ładowania oraz przewód USB.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Dron DJI Ryze Tello Boost Combo Biały powered by DJI and Intel.

A może po prostu kamera sportowa?

Kamera sportowa to sprzęt, który pozwala rejestrować obraz w doskonałej jakości. Co ważne, w niemalże każdych warunkach! GoPro Hero 10 Black nagrywa filmy w jakości 5,3K. Zdjęcia wykonywane są w rozdzielczości 23 megapikseli. Sprzęt bardzo dobrze radzi sobie z kiepskim oświetleniem, dlatego zarejestrowane filmy są wybitnie satysfakcjonujące. Ujęcia są niezwykle płynna i ostre. Połączenie z aplikacją mobilną Quik jest trwałe i stabilne. Możliwe jest nie tylko szybkie zgranie materiałów, ale również ich edycja z pomocą smartfona. To idealny sprzęt dla aktywnych osób, które chcą filmować swoje przygody. Do GoPro znajdziesz wiele funkcjonalnych gadżetów, które pozwolą zamontować kamerę w dowolnym miejscu.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Kamera sportowa GOPRO HERO10 Black.

Kamera sportowa w wydaniu DJI

Jeśli szukasz profesjonalnej kamery sportowej, nie musisz ograniczać się do sprzętu GoPro. DJI Pocket 2 to naprawdę świetna propozycja dla osób poszukujących funkcjonalnych rozwiązań. Urządzenia nagrywa filmy w jakości 4K. Możliwe jest to nawet przy wybraniu 60 klatek na sekundę. Kamera Pocket 2 jest bardzo kompaktowa, co ułatwia jej obsługę. Stabilizację zapewnia specjalnie zaprojektowany uchwyt. Gwarantuje on 3-osiowe stabilizowanie kamery. Dźwięk rejestrowany przez kamerę jest bardzo dobrej jakości. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i na pewno przypadnie Ci do gustu.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Kamera sportowa DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2).