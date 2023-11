Piekarniki konwekcyjno-parowe ASKO 5 w 1 – maksimum możliwości w domowej kuchni

Piekarniki ASKO możesz połączyć w spójny system również z innymi urządzeniami kuchennymi marki – mikrofalówką, ekspresem do kawy bądź szufladami do podgrzewania lub do pakowania próżniowego. Te ostatnie to wyjątkowy produkt, który rozszerza funkcjonalności piekarników ASKO. Szuflad grzewczych można używać do podgrzewania talerzy przed serwowaniem posiłku lub do powolnego gotowania potraw. Mieszczą aż do 20 talerzy o średnicy 28 cm. Natomiast szuflada do pakowania próżniowego pozwala korzystać z zaawansowanych technik gotowania we własnym domu. Może być wykorzystywana do gotowania metodą sous-vide, a także do pakowania i porcjowania żywności. Obydwa rodzaje szuflad dostępne są w trzech liniach wzorniczych, abyś z łatwością zestawić je z piekarnikami i innymi urządzeniami marki o tym samym wykończeniu.