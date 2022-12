Pięć pomysłów na świąteczne prezenty. Te na pewno będą trafione!

Wybór odpowiednich prezentów pod choinkę do łatwych nie należy. Zwłaszcza gdy mamy do obdarowania wielu bliskich. Sprawa jest znacznie prostsza, kiedy znamy ich upodobania i potrzeby lub możemy podpytać o nie kogoś z rodziny. A co, jeśli nie? I na to jest rozwiązanie.

Nie trzeba biegać po sklepach, wertować internetu, co sprawia, że często czujemy się coraz bardziej zagubieni.

Przeciągające się poszukiwania sprawiają, że zniechęceni boimy się też tego, że nie trafimy z wyborem w dziesiątkę i nasze podarunki trafią co najwyżej na dno szuflady lub aukcję internetową. Na szczęście takich sytuacji można uniknąć.

Jak? Wystarczy postawić na praktyczne prezenty, które przydadzą się na co dzień. Należą do nich choćby urządzenia pomagające zadbać o wygląd i urodę.

Precz ze zbędnymi włoskami

Niechciane włoski to zmora każdej kobiety. Panie nie ustają więc w wysiłkach, by się ich pozbyć. W ruch idą jednorazowe maszynki, mechaniczne depilatory, wosk, specjalne kremy. I co? I już następnego wieczoru (lub w najlepszym wypadku po kilku dniach) trzeba powtórzyć zabieg, bo niechciane włoski złośliwie odrastają. Przygnębiające? Pewnie, że tak, zwłaszcza że niektóre z zabiegów są bardzo bolesne. Na szczęście jest na to rada: Philips Lumea Advanced SC1998/00.

To mądre urządzenie, wykorzystujące technologię intensywnego światła pulsacyjnego (IPL), depiluje ciało szybko (zabieg pod pachami zajmuje 2,5 min, na łydkach niespełna kwadrans), dokładnie (dzięki trzem nasadkom do różnych obszarów ciała) i ze zdumiewającym efektem. Już po trzecim zabiegu znika 85 proc. niechcianego owłosienia, a po dwunastym ciało jest idealnie gładkie nawet do trzech miesięcy.

Uśmiech jak z reklamy

Mycie zębów to nawyk, który każdy, albo prawie każdy z nas, ma wyuczony. Od najmłodszych lat uczymy się systematycznego i poprawnego szczotkowania zębów. O ile jednak z systematycznością nie ma większych problemów, to z poprawnością już są. Nie każdy wie, jak prawidłowo umyć zęby, by pozbyć się wszelkich bakterii. A skutki tego są opłakane: wizyty u dentysty i rachunki przyprawiające o zawał serca. Czy można uniknąć takich przykrych niespodzianek? Tak! Dzięki magnetycznej szczoteczce Oral-B iO Series 10 Cosmic Black.

Seria iO to nie jest zwyczajna szczoteczka. To szczoteczka nad szczoteczkami! Model iO 10 posiada siedem trybów pracy: codzienne, delikatne, super delikatne, intensywne czyszczenie oraz pielęgnacja dziąseł, wybielanie i czyszczenie języka. Jest wygodna, bo bezprzewodowa i zadziwiająco cicha. Dzięki funkcji monitorowania zębów 3D wspomaganej sztuczną inteligencją informuje jak, kiedy, gdzie i ile czasu należy szczotkować zęby. Przywołuje też do porządku, gdy ktoś robi to nieprawidłowo – czujnik nacisku świeci wtedy na czerwono. Gdy wszystko jest OK – na zielono.

Porządek na męskiej twarzy

Golenie to codzienny męski rytuał. Panowie golą się, by wyglądać elegancko i profesjonalnie, ale także dla dobrego samopoczucia. Ale choć golenie jest tak samo ważne jak wypicie porannej kawy, czasem brakuje na nie czasu. Panowie zaczynają się spieszyć i… wychodzą do pracy z podrażnioną, a nawet poranioną twarzą. A to, delikatnie mówiąc, nie wygląda najlepiej. Czy można temu zapobiec? Oczywiście. Z pomocą przyjdzie bezprzewodowa golarka Philips Series 5000 S5587/30 SkinIQ.

To golarka z trzema ruchomymi, elastycznymi, dopasowującymi się do kształtu twarzy głowicami 360-D, które golą niezwykle dokładnie i, co ważne, bezpiecznie. Technologia SkinIQ stale monitoruje proces golenia i udziela wskazówek, a czujnik Power Adapt analizuje gęstość zarostu do 125 razy na sekundę, dopasowując do niej prędkość golenia. Ma też wbudowany trymer do wąsów i brody. Urządzenia można używać na mokro i na sucho.

Fryzura jak z salonu

Piękne, zadbane, lśniące włosy to marzenie wszystkich kobiet. To właśnie one dodają im uroku, tajemniczości i piękna. Cóż jednak z tego, skoro rzeczywistość jest często daleka od pragnień. Zabieganym paniom trudno jest wygospodarować wystarczająco dużo czasu na ułożenie idealnej fryzury. W efekcie przed wyjściem z domu spinają włosy gumką lub chowają je pod czapką. Czy zawsze musi tak być? Nie! O ile w ich łazience znajdzie się lokówko-suszarka BaByliss AS200E.

To niezwykłe urządzenie umożliwia jednocześnie suszenie i modelowanie włosów, dzięki czemu cała "operacja" trwa kilka chwil. Funkcja obrotu w obu kierunkach pozwala bez trudu podkręcać włosy, a wbudowany jonizator zapobiega ich puszeniu się. W zestawie są także dwie szczotki i nasadka prostująca dla tych pań, które chcą pozbyć się niesfornych loczków.

Włosy gładkie lub podkręcone

Kobiety lubią zaskakiwać zmianą stylu. Wiele z nich nie chce pokazywać się ciągle w tej samej fryzurze. Wolą jednego dnia mieć na głowie romantycznie fale, a drugiego proste pasma spływające wolno na ramiona. Jeszcze całkiem niedawno taka zmiana wiązała się z wizytą w salonie fryzjerskim. Dziś jest to już niepotrzebne. A wszystko dzięki prostownicy Remington S6700 Sleek & Curl Expert.

Zaletą tej prostownicy jest łatwość i szybkość obsługi.

Urządzenie jest gotowe do pracy w ciągu 15 sekund. 10 x więcej ceramiki (Ceramika Black Titanium) zawartej w płytkach zapewnia 2 x gładsze przesuwanie prostownicy po włosach. Zaokrąglone krawędzie prostownicy umożliwiają dodatkowo tworzenie fal i loków.

Szeroki zakres temperatury (150 – 230°C) umożliwia dobranie odpowiedniej temperatury dla różnych typów włosów.

Praktyczny nie znaczy banalny

Ktoś powie, że powyższe propozycje to nic szczególnego i przecież każdy z nas może kupić sobie suszarkę czy golarkę. Owszem, tylko że do wyboru mamy setki modeli, które różnią się wieloma szczegółami i ceną. My podpowiadamy, co naprawdę warto wybrać, tak aby kupujący nie zrujnował budżetu, a obdarowany czuł, że otrzymał coś wyjątkowego. Powyższe propozycje to gwarancja, że tak rzeczywiście będzie.