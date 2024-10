Pancerny smartfon z pojemną baterią. Co wybrać za mniej niż 1 tys. zł?

Smartfony do zadań specjalnych to specyficzna kategoria produktów. Nie są urodziwe, nie są najcieńsze i nie należą też do najlżejszych. Ich budowa sprawia jednak, że możesz na nie liczyć wszędzie tam, gdzie tradycyjny sprzęt zawiedzie lub z łatwością ulegnie uszkodzeniu. Czy da się kupić ekstremalny telefon z wytrzymałą baterią za mniej niż 1 tys. zł?

Sztuka kompromisów

Wybierając pancerny smartfon, należy przede wszystkim pogodzić się z tym, że będzie tu coś kosztem czegoś. W przypadku urządzeń z niższego pułapu cenowego trzeba liczyć się chociażby z faktem, że pamięć RAM przeważnie wynosi do 8 GB, a aparat nie jest tak zaawansowany jak w telefonach "do zabawy". Oczywiście nie oznacza to, że zdjęcia będą kiepskiej jakości. Kolejna kwestia to procesor i tu spotkacie starsze generacje czipów ośmiordzeniowych. Oczywiście można na nich uruchomić gry mobilne, ale należy przy tym pamiętać, że smartfony te mają przede wszystkim dzielnie służyć w codziennej pracy lub podczas wypraw.

Ekran

Najczęściej spotkacie wyświetlacze IPS, które są ekranami LCD podświetlanymi przez diody LED umieszczone na górze lub na dole telefonu. O równomierne rozprowadzenie światła na całej powierzchni ekranu dba dyfuzor. Matryce IPS są tanie, łatwe w produkcji, nie grozi im wypalanie pikseli i bardzo dobrze odwzorowują kolory. Może się jednak zdarzyć, że podświetlenie nie będzie równomierne, a kolor czarny nie będzie tak czarny, jak powinien. Ważniejsza jest jednak kwestia samej ochrony ekranu i tu do gry wchodzi firma Corning Glass ze swoim Gorilla Glass. To hartowane szkło z alkalicznego glinokrzemianu. Temperatura utwardzania wynosi 400 stopni Celsjusza i wtedy jony potasu są wypierane przez jony sodu. Tłumacząc to wszystko na język polski - najczęściej spotykana piąta generacja Gorilla Glass wytrzyma upadek z wysokości 1,5 m.

Odporny na wszystko

Przy tego typu smartfonach traficie także na tajemniczy skrót IP, który określa stopień ochrony urządzenia przed ingerencją ze strony ciał stałych oraz wody. Towarzyszą mu dwie cyfry. Pierwsza określa odporność obudowy na przedostawanie się ciał stałych, a druga to wskaźnik odporności na działanie cieczy. Ochrona przed ciałami stałymi jest określana cyframi od 0 do 6 i najczęściej spotykany jest 6. stopień, co oznacza całkowitą szczelność. Wskaźnik wodoodporności mieści się w przedziale od 0 do 9 i większość urządzeń wytrzymuje zanurzenie na głębokość powyżej 1 metra. Warto także zwrócić uwagę na gumowe ochraniacze umieszczone w rogach telefonu, silikonowe uszczelki czy gumowe zaślepki portów. To wszystko zapewnia dodatkowe zabezpieczenie.

Bateria

Pojemność baterii jest wyrażana w amperogodzinach to zdolność ogniwa do przechowywania ładunku elektrycznego. W przedziale do 1 tys. zł spotkacie baterie o pojemności 8000 i 10050 mAh, co jest bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście należy pamiętać, że ostateczna żywotność baterii zależy od tego, czy dbacie o higienę ładowania zgodnie z zaleceniami producenta. Kolejna kwestia to warunki, w jakich jest użytkowany sprzęt. Przy ekstremalnych temperaturach bateria może zapewniać gorszą wydajność.

Płatna współpraca z Media Expert