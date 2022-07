Oto najskuteczniejsza metoda reklamowania firmy w internecie

Przez lata jednak nabierał się głównie Google, a tzw. "black hat" SEO, które do osiągania wyników wykorzystywało metody "oszukujące" algorytm, tak aby uznawał daną podstronę za bardziej wartościową, kwitły. Z czasem jednak Google coraz lepiej rozumiał to, co czyta i skuteczniej analizował, czy dane treści faktycznie spotykają się z aprobatą odbiorców.

Dla Google'a priorytetem od zawsze było dostarczanie wyników wyszukiwania, które rzeczywiście odpowiadają potrzebom użytkowników. Po pierwsze, Google chce widzieć unikalne treści, co oznacza, że nawet jeśli piszemy na "zgrany" już temat, trzeba zrobić to, dodając własną perspektywę. Pod żadnym pozorem nie wolno kopiować "starych" materiałów. Google łatwo bowiem wychwytuje "duplikaty", a powielone treści powodują, że najczęściej witryna znika w odmętach SERP-ów.

Choć rzadko bezpośrednio konwertuje na bezpośrednią sprzedaż, bez wątpienia jest też jednym najważniejszych elementów na ścieżce zakupowej użytkownika. Powinien być jednak składową również innych działań, uzupełniać je i wspierać. Jego głównym celem, niezależnie od formy, jest wykreowanie pozycji eksperta w danej dziedzinie, rozwiązanie problemów użytkownika, zaopatrzenie go w wartościowe informacje, dostarczenie rozrywki bądź wiedzy. Działania content marketingowe by faktycznie prowadziły do sprzedaży muszą jednak wpisywać się w bardziej kompleksową strategię biznesową, łączyć np. z działaniami PPC czy e-mail marketingowymi tak, by treści docierały do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie, a za nim szła odpowiednia strategia sprzedażowa.