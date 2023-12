Oto najskuteczniejsza forma reklamy w internecie

Ebook można pobrać za darmo w pdf tutaj:

Wartość polskiego rynku reklamy w internecie w pierwszym półroczu 2023 roku sięgnęła poziomu 3,6 mld złotych – czytamy w ebooku Interaktywnie.com. To aż o 12 procent więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co łącznie daje kwotę wzrostu wynoszącą 400 mln złotych. Jeszcze lepszy pod względem wzrostu był pierwszy kwartał 2023 roku. Badanie wskazuje, że tylko w pierwszym kwartale wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 14 procent.

Dominującym elementem na rynku reklamy online w Polsce jest reklama graficzna obejmująca display oraz wideo. Łącznie mają one udział 42 procent w rynku reklamy online, natomiast osobno reklama display w pierwszym półroczu 2023 roku miała udział w rynku wynoszący 27,8 procent, natomiast wideo 14,1 procent.

Spory udział w "torcie" reklamy online ma również SEM, czyli reklama w wyszukiwarkach. W ciągu roku segment ten zanotował wzrost wynoszący 16 procent. Małe zainteresowanie marketerów wzbudzał natomiast e-mail marketing, który ma dziś zaledwie 1 procent udziału w rynku.

W2023 roku polski rynek reklamy online osiągnie wartość 1,38 mld dolarów, natomiast w 2025 roku będzie to 1,46 mld dolarów. Dla porównania, jeszcze w 2018 roku miał on wartość 1,06 mld dolarów.

Reklama mobile to podstawa marketingu

Ważnym kanałem komunikacji firm z internautami jest marketing mobilny. Oznacza to każdą formę reklamową komunikowaną do użytkowników urządzeń mobilnych takich jak tablet lub smartfon.

Według badania "E-Commerce w Polsce 2023", 79 procent kupujących w Polsce sięga do tego celu po smartfon. To więcej niż w przypadku laptopa, z którego do zakupów online korzysta 69 procent badanych. Zdecydowanie w tyle zostały natomiast komputer stacjonarny (38 procent) oraz tablet (16 procent badanych). Dane te potwierdzają, jak ważną społecznością dla reklamodawców są użytkownicy mobilni.

Popularność smartfonów jako narzędzia do dokonywania zakupów online dobrze widać patrząc na strukturę wiekową użytkowników. Aż 93 procent osób w wieku od 15 do 24 roku życia kupuje w ten sposób, a wraz z postępującym wiekiem badanych ten odsetek spada. W przypadku użytkowników laptopów udział wynosi od 66 do 71 procent w zależności od wieku.

Handel nadal przewodzi

Wśród motorów napędowych polskiego rynku reklamy trzeba wymienić przede wszystkim sektor handlowy. Widać to w danych badania IAB/PwC AdEx za pierwsze półrocze 2023 roku, gdzie udział tego sektora w ogólnych wydatkach na reklamę online wyniósł 20 procent. Na kolejnych miejscach z dużą stratą uplasowała się branże komputerowa i telekomunikacyjna, a także, żywność, motoryzacja i finanse.

Więcej w ebooku, który można pobrać tutaj:

