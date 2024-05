Oto najskuteczniejsza forma reklamy internetowej? Wykorzystują ją przeróżne firmy

Jak wynika z analizy zaprezentowanej przez Interaktywnie.com, przy średnim globalnym CTR wynoszącym 3,22% Google Ads znacznie przewyższa inne formy reklamy cyfrowej. Średni współczynnik konwersji z Google Ads wynoszący 3,49% jest natomiast znacznie wyższy niż w przypadku organicznego ruchu pozyskiwanego z wyszukiwania w Google. Tak więc promocja w najpopularniejszej wyszukiwarce świata działa, i to wspaniale.

Google od dawna stara się zmuszać klientów Google Ads do tego, aby tworzyli jak najwięcej kampanii z udziałem mechanizmów automatycznych. Nie zawsze będzie to jednak dobra strategia. No cóż… Zautomatyzowane funkcje i rekomendacje Google mogą zapewnić pewne korzyści, takie jak usprawnienie zarządzania kampaniami, ale reklamodawcy nie powinni ślepo ufać tym algorytmom.