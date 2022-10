Chcąc rozpocząć ogrzewanie pomieszczenia klimatyzatorem należy włączyć odpowiedni przycisk na dołączonym do niego pilocie, przełączając się z trybu chłodzenia na grzanie. To ważne, ponieważ samo zwiększenie temperatury na pilocie nie zapewni nam odpowiednich warunków w pomieszczeniu. Można to również zrobić zdalnie z dowolnego miejsca w aplikacji LG ThinQ dostępnej bezpłatnie na smartfony i tablety. Dzięki aplikacji możemy ustawić pożądaną przez nas temperaturę nawet wtedy, gdy jesteśmy poza domem. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie. Co więcej, w przeciwieństwie do konwencjonalnych grzejników, których nagrzewanie się trwa dość długo, ogrzewanie za pomocą klimatyzatora, takiego jak np. LG DUALCOOL rozpoczyna się już w momencie włączenia odpowiedniego trybu. Jest to najszybszy możliwy sposób na zapewnienie ciepła w naszym domu.