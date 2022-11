Oglądaj Mistrzostwa w ultra jakości i poczuj prawdziwe emocje. Teraz telewizory w super cenach

Na co zwrócić uwagę kupując nowy telewizor? Najważniejsza jest przekątna ekranu. Istotna jest też rozdzielczość, 4K dziś to już standard. A te mistrzostwa w 4K będzie można obejrzeć za darmo nawet w telewizji naziemnej. Warto? Oczywiście! Kto oglądał UEFA EURO 2020 mógł się o tym już przekonać, że mecze wyglądały zupełnie inaczej.

W nowych telewizorach ważne są także dodatkowe opcje: Smart TV i podłączenie ekranu do WiFi. To umożliwia komfortowe korzystanie z serwisów z filmami i serialami – wiele z nich też można obejrzeć w 4K.

Czy nowy sprzęt dotrze na czas? Co prawda mistrzostwa zaczęły się już w niedzielę, ale z zakupami na pewno zdążycie. Tym bardziej, że właśnie trwa Black Friday i sprzedawcy prześcigają się w wyjątkowych ofertach o czym można się przekonać odwiedzając jeden z najpopularniejszych elektromarketów.

Większy problem to wybór, bo do rozważenia mamy setki modeli. My wybraliśmy kilka, które naszym zdaniem zasługują na największą uwagę i na pewno z ich wyboru będziecie zadowoleni.

Z ograniczonym budżetem

Lubisz soczyste kolory jak w kinie i jasny ekran? Masz ograniczony budżet? To propozycja do rozważenia. TCL QLED 55C635 wykonany jest w najnowocześniejszej technologii QLED, czyli rozszerzonej wersji ekranów LCD. Ta technika wykorzystuje mikroskopijne kryształki, które zamontowane są między filtrami kolorów a podświetleniem ekranu. Zielone i czerwone kropki konwertują niebieskie światło z podświetlenia matrycy, które potem trafia na filtry kolorów, tworząc na ekranie barwy najbardziej zbliżone do naturalnych. A to daje wrażenie bardzo realistycznego i bardzo szczegółowego obrazu o idealnym kontraście. Telewizor ma też funkcję Motion Clarity, które do granic możliwości ludzkiego oka redukuje rozmycie prezentowanego obrazu i smugi spowodowane ruchem.

Telewizor obsługuje także wszystkie formaty obrazu, gwarantując jakość HDR bez względu na prezentowany program. Sprzęt wyposażony jest w głośniki ONKYO z systemem Dolby Atmos. Całość zamyka nowoczesny, ultrapłaski, bezramkowy design.

65 cali robi robotę

Model 65FN2EA to bezramkowy telewizor LED Android TV™ o rozdzielczości 4K Ultra High Definition, z wyjątkowymi funkcjami multimedialnymi. Co więcej, funkcja Dolby Vision™ to standard HDR inspirowany wrażeniami kinowymi. Ta innowacyjna technologia ożywia obrazy, wykorzystując do tego zwiększoną jasność, kontrast, kolor i idealnie odwzorowane detale. W efekcie różnica między tym, co na ekranie a rzeczywistością zaciera się.Telewizor posiada funkcję Smart TV i WiFi, więc można połączyć się bezprzewodowo z domowym Internetem i serwisami filmowymi. Ma także wbudowany czytnik kart pamięci USB, co ułatwia choćby oglądanie zdjęć, czy filmów na pendrive.

Ma także wbudowany tuner satelitarnej telewizji cyfrowej DVB-S2 do sygnałów telewizyjnych nadawanych drogą satelitarną. To ciekawe rozwiązanie, bo wystarczy antena za oknem, by korzystać z tysięcy bezpłatnych programów nadawanych przez satelitę.

QLED z detalami

Kolejny telewizor w technologii QLED od marki, którą bardzo chętnie wybieramy w sklepach - Samsung QLED QE65Q67BAU.

Idealnie sprawdzi się zwłaszcza w słonecznych pomieszczeniach, bo ekran można pochwalić za wyjątkową jasność. Daje to obraz pełen drobnych detali, które nie zlewają się w niewzyraźne plamy.

Dodatkowo Technologia Quantum Dot (Samsung jest światowym liderem technologii wykorzystującej małe kryształki w telewizorach) zapewnia odpowiadające naturalnym barwy.. Technologia Quantum HDR dodatkowo wzmacnia głębię kontrastu.

Telewizor wyposażono również w solarny pilot, ładowany światłem słonecznym lub falami radiowymi! Intuicyjne centrum zarządzania dopasowuje się do potrzeb właścicieli, by to, z czego właściciele korzystają najczęściej, znajdowało się na wyciągnięcie ręki lub jeden klik na pilocie.

Telewizor wyposażono także w udoskonalony procesor 4K, który potrafi maksymalnie zbliżyć oglądany obraz do technologii 4K. Dual LED sprawi, że telewizor dopasuje głębię kolorów do tego, co aktualnie oglądamy, wybierając idealną chłodną lub ciepłą tonację.

Dźwięk? Równie ostry jak obraz. Umożliwiają to wirtualne głośniki skierowane do góry, które wykorzystują technologię dźwięku podążającego za obiektem. Całość uzupełnia funkcja Q-Symphony, umożliwiającą zintegrowanie głośników soundbaru i głośników telewizyjnych, która potrafi również dopasować brzmienie do obrazu.

Samsung QLED QE65Q67BAU to smukły design, z regulowaną wysokością nóżek i 65-calowym ekranem.

Nie bez powodu ten telewizor przez klientów uznawany za jedną z najlepszych opcji z tej półki cenowej.

OLED i czerń doskonała

Sony Bravia OLED XR-55A80J to 55 cali i gustowna bezramkowa obudowa.

Technologia OLED gwarantuje wysoki poziom czerni, kontrasty i kolory. Detale nie giną już w cieniu i nie są prześwietlone. Procesor Sony Cognitive Processor XR analizuje obraz, by wydobyć z niego to, na czym skupia się ludzkie oko i nadać wszelkim obrazom 2K jakość zbliżoną nawet do 4K. Charakterystyczna dla Bravii technologia XR HDR Remaster pozwala korygować kolorystykę, nasycenie, jasność, daje złudzenie wyraźnej, niemal trójwymiarowej faktury prezentowanych przedmiotów. W rezultacie można oglądać wyjątkowo realistyczne obrazy o naturalnych, rzeczywistych kolorach z gwarantowaną płynnością ruchów.

Użytkownicy chwalą sobie także Sony dba nie tylko o obraz, ale i dźwięk. Głośnikiem w Bravii jest także ekran, a dokładnie środek ekranu. Dzięki temu oglądający mają wrażenie, że dźwięk przemieszcza się razem z obrazem. Funkcja XR Surround pozwala osiągnąć przestrzenność dźwięku, roznoszącego się zarówno w poziomie jak i pionie. To, co w Bravii wyjątkowe, to czujnik światła. Gdy zmieni się natężenie światła w pomieszczeniu, telewizor samodzielnie dopasuje intensywność barw i kontrastu, by obraz stale był doskonałej jakości. Telewizor jest również w stanie określić miejsce, z którego ogląda się programy, by dopasować kierunek dźwięku do potrzeb widza.

Jak w kinowej sali

Philips 65PUS8807/12 – ma o 10 cali więcej i wyjątkową funkcję: Ambilight. Obudowa wyposażona jest w dodatkowe diody LED, które świecą i zmieniają kolor synchronizując się z obrazem i dźwiękiem na ekranie. Dzięki temu można oglądać film w zupełnie ciemnym pokoju, nie mecząc oczu. Gdy dodamy do tego żarówki marki Phillips, które również obsłużą Ambilight, kolory do akcji dziejącej się na ekranie rozświetlą i będą się dynamicznie zmieniały w całym salonie. Efekt jest tu naprawdę piorunujący i można go doświadczyć jedynie w kinowej sali.

Żywy obraz dzięki technologii HDR przypadnie do gustu miłośnikom kina, minimalne opóźnienia docenią gracze, a ci z nas, którzy cenią wygodą, chętnie z Philips 65PUS8807/12 porozmawiają w czym pomoże Asystent Google czy Alexa.

Duży może więcej

Samsung QLED QE75Q77BAT ma 75 cali i matrycę o częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje rewelacyjną płynność obrazu. Doskonale sprawdzi się podczas futbolowych rozgrywek w Katarze w 4K. Możecie zapomnieć o efekcie poklatkowym. A gdy automatyczna płynność jest dla was niewystarczająca, możecie ustawić ją ręcznie w specjalnie przygotowanym dla użytkowników panelu.

Ten Samsung będzie idealny także dla graczy. W ustawieniach znajdziemy m.in. dynamiczny korektor czerni, który pozwoli rozjaśnić najbardziej mroczne plany gry. Telewizor został wyposażony w system Tizen, umożliwiający sprawne zarządzanie treściami rozrywkowymi. Jedna z możliwości: można jednocześnie grać i oglądać podpowiedzi do gry na YouTube.

Tryb Ambient? przyda się także wielbicielom idealnych wnętrz, którzy nie chcą mieć na ścianie wielkiej czarnej plamy. Nieużywany telewizor może wyświetlać idealnie dopasowane do naszego gustu i wystroju pokoju dzieło sztuki.

Można również sfotografować kawałek ściany a telewizor zaproponuje nam odpowiedni do jej koloru wyświetlacz z zegarem, prognozą pogody itd. I do tego z dobrą ofertą na Black Friday.

Zmierz swój salon

Większy, mniejszy, w technologii LED, QLED czy innej z dziesiątkami dodatków, ale zawsze z gwarancją świetnej jakość obrazu i dźwięku. Wszystko zależy od naszych potrzeb, możliwości finansowych i… rozmiarów salonu. Warto pamiętać, że nawet najlepszy telewizor nie sprawdzi się, gdy źle dobierzemy go do wielkości naszego salonu. Ekran nie powinien być za duży, bo wówczas nawet najlepsze mistrzostwa trudno będzie obejrzeć w komfortowych warunkach.

Trzeba się więc zastanowić, bo 75 cali to naprawdę duży ekran i nadaje się raczej do domu. W salonach większości bloków wystarczający będzie ekran 55 i 65 calowy.