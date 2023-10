Oferta na szóstkę – CyberOchrona w Orange za darmo w planach 5G

Dzieci wróciły do szkół, co oznacza konieczność zmierzenia się z wieloma – często nowymi - obowiązkami. Niektórzy rodzice z pewnością zastanawiają się, czy nie jest to odpowiedni moment na wprowadzenie swojej pociechy w świat telekomunikacji. Smartfon i własny numer to spora odpowiedzialność, ale i potencjalne zagrożenia. Decydując się na taki zakup, warto pochylić się nad propozycją Orange – oferowana za darmo we wszystkich planach 5G z abonamentem komórkowym CyberOchrona to wyjątkowa możliwość na rynku.