Oferta instalacji pompy ciepła – na co zwrócić uwagę?

Jak prawidłowo analizować ofertę zakupu pompy ciepła? Tłumaczy ekspert firmy Woltair, Michał Chaberski.

Podstawowe elementy, które muszą być dokładnie sprecyzowane to:

zakres dostawy oraz prac, które będą wykonane;

jasna i transparentna informacja na temat końcowej ceny;

warunki płatności oraz termin realizacji.

Bardzo ważnym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę przy analizie oferty jest to, czy materiały i towar z jakich ma zostać wykonana instalacja, zostały jasno zdefiniowane i nie pozostaje żadne pole do zastosowania tanich i mało jakościowych zamienników. Istotna, m.in. ze względu na poziom dofinansowania, jest także klasa energetyczna urządzenia. Ponadto w przypadku opcji finansowania należy przeanalizować warunki tego kredytu, z jakim oprocentowaniem mamy do czynienia oraz sprawdzić RRSO.

Jakie zapisy w ofercie powinny nas zaniepokoić?

Niektóre firmy podają jedynie model pompy ciepła, zaś reszta komponentów opisana jest bardzo ogólnie, co daje szerokie pole do nadużyć. Takie praktyki prowadzą do tego, że można je w dowolny sposób zamieniać na etapie przystępowania do realizacji. Klient może nie znać tych produktów i nie mieć pewności co do ich klasy i jakości.

Kolejną kwestią jest to, że w ramach jednego modelu pompy ciepła występuje czasem kilka jej wersji, np. przeznaczonych do grzania, do grzania i chłodzenia, 1- lub 3-fazowe. Bez szczegółowej specyfikacji możemy zdecydować się na urządzenie, które nie będzie spełniało naszych oczekiwań. Ponadto oferta, która nie zawiera dokładnych, doprecyzowanych zapisów w zakresie wykonania prac instalacyjnych, może okazać się rozczarowująca dla inwestora na etapie przystąpienia do ich realizacji, czyli niestety już zbyt późno.

Jak powinna być opracowana prawidłowa oferta?

Każda oferta powinna być dopasowana w bardzo indywidualny sposób. Takie jest nasze podejście w Woltair, gdyż przygotowujemy ofertę pod kątem doboru samego urządzenia, jak i usług dodatkowych, np.: budowa posadowienia pod pompę ciepła, wycięcie i wyniesienie pieca, polisa ubezpieczeniowa czy system antyzamrożeniowy w przypadku pomp ciepła monoblok. Oprócz tego pompę ciepła możemy m.in. integrować z kotłem gazowym czy stałopalnym, rozbudowywać standardowy pakiet o drugi obieg grzewczy, zmieniać zasobnik na solarny (z dwoma wężownicami do pompy ciepła i solarów). Kluczowe komponenty zawierają informacje na temat producenta i modelu. Nie podajemy na przykład ogólnej informacji o buforze o pojemności 100 l, tylko konkretny model wraz z producentem. Jesteśmy jedyną firmą na rynku, która przedstawia ofertę w sposób tak szczegółowy.

Dzięki modelowi działalności w formie marketplace posiadamy w ofercie 12 marek pomp ciepła, w tym swój własny model – WLTR. Tak szeroka gama urządzeń daje nam pewność, że nasza oferta jest zawsze dopasowana do potrzeb klienta i warunków budynku.

Jak długo trzeba czekać na ofertę instalacji pompy ciepła?

Kalkulator online Woltair dla zapytań dotyczących pomp ciepła i fotowoltaiki prowadzi klientów przez wycenę i pomaga określić zapotrzebowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Pozwoli to zaoszczędzić czas dla obu stron – klienta i firmy. Podczas gdy zwykle na rynku przygotowanie odpowiednio dopasowanej oferty zajmuje od kilku dni do kilku tygodni, Woltair zrobi to w ok. 3 minuty. Klienci oczekują szybkości, oszczędności czasu i pieniędzy. Dlatego chcemy być tak wydajni, jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o sprzedaż cyfrową.

Autor: Michał Chaberski, Woltair HVAC Product Manager

Materiał sponsorowany przez Woltair