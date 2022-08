Odpowiednia motywacja. Z tymi urządzeniami trening będzie przyjemniejszy

Z jednej strony jesteśmy bombardowani przez media wizerunkami wysportowanych osób i wiemy, że zdrowy tryb życia to lepsze samopoczucie. Jednak z drugiej, gdy już mamy zabrać się do ćwiczeń, wymyślamy mnóstwo wymówek, by jednak tego nie robić. Pada deszcz? Potrenuję jutro. Bieganie? Obejrzę tylko jeden odcinek serialu. Dzisiaj? Nie mam siły, czasu, ochoty etc. I o ile jeszcze większość osób mając dobry powód, np. noworoczne postanowienie, jest w stanie rozpocząć trening, o tyle tylko niewielki odsetek potrafi uprawiać sport przez dłuższy czas.

A zgrabna sylwetka nie pojawia się z dnia na dzień. To efekt wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej walki ze swoimi słabościami. Jak zatem znaleźć motywację do tego, by się nie poddawać? Co możemy zrobić, by treningi stały się przyjemnością?

Metoda małych kroków

Po pierwsze nie podążajmy ślepo za trendami i pomysłami znajomych. Jeżeli koleżanka zaprasza nas na zumbę, ale nie przepadamy za latynoskimi rytmami, to lepiej odpuśćmy sobie taką aktywność. Jeżeli przerzucanie ciężarów na siłowni nas nudzi, to nie katujmy się takim treningiem. Zacznijmy od aktywności, którą lubimy. Treningi to nie tylko bieganie i siłownia. Możemy tańczyć, jeździć na rowerze, grać w squasha czy koszykówkę. Każdy ruch jest dobry.

Po drugie – postawmy sobie konkretne cele. Nie mówmy "chcę schudnąć", tylko "chcę schudnąć 10 kg". Nie planujmy "lepszej formy", tylko np. "wejście na 4. piętro bez zadyszki" lub "pokonanie 150 km rowerem do dziadka w wakacje". Starajmy się, by te plany były realistyczne. Jeżeli chcemy przebiec w maratonie, to najpierw popracujmy nad tym, by bez wypluwania płuc przebiec 5 km. Bezwzględnie też mierzmy się, ważmy i róbmy sobie zdjęcia co pewien czas, by zauważyć postęp, którego często nie jesteśmy w stanie dostrzec w lustrze. Metoda małych kroczków działa. Każdy kolejny kilogram mniej czy zwiększony obwód bicepsa dodaje skrzydeł.

Po trzecie zaś – wykorzystajmy potencjał płynący z nowych technologii. Postawmy na najbardziej efektywną kombinację urządzeń, a więc bezprzewodowe słuchawki i smartwatch. Dlaczego? Jest ku temu kilka istotnych powodów.

Muzyka zachętą do działania

Znacie ten moment, kiedy po ciężkiej pracy, stojąc w korku zaczynacie słyszeć w radiu waszą ulubioną piosenkę? Dzień od razu staje się lepszy, prawda? Podobnie playlista złożona z porywających do działania utworów pomoże nam przetrwać trening. Wsłuchując się w muzykę, nawet nie zauważymy, kiedy minie czas przeznaczony na ćwiczenia.

W teorii wystarczyłyby jakiekolwiek słuchawki, ale jeżeli zależy nam na maksymalnie wydajnym treningu, postawmy na urządzenie, które ma więcej zalet niż tylko odtwarzanie muzyki. Samsung Galaxy Buds 2 to ważące zaledwie 5 g, stylowe i wygodne słuchawki bezprzewodowe, które poza wysoką jakością dźwięku i technologią Dolby Atmos oferują także funkcję aktywnej redukcji szumów w trójstopniowej skali. Oznacza to, że możemy zablokować sobie niechciane dźwięki w rodzaju ulicznego gwaru, głośnych rozmów na siłowni czy szumu wiatru i w pełni zanurzyć się w muzyce.

Niektórzy preferują dźwięk o mocnym basie, a inni czysty wokal. W przypadku tych słuchawek jednym kliknięciem w aplikacji ustawimy korektor dźwięku w taki sposób, by pasował do naszych upodobań. Nie musimy też martwić się, że słuchawki nagle przestaną działać. Galaxy Buds 2 wytrzymają nawet 5 godz. z włączoną funkcją ANC, a odkładając je do etui, naładujemy je na kolejne 15 godz.

Wisienką na torcie jest fakt, że teraz możemy je otrzymać w prezencie, decydując się na zakup Galaxy Watch5 lub Watch 5Pro w przedsprzedaży!

Asystent zdrowia i trener na nadgarstku

Do ruchu motywować może każda, nawet najbardziej podstawowa opaska fitness. Gdy widzimy, że do dziennego celu brakuje nam tylko 100 kroków czy 30 kalorii, to chętniej się przejdziemy na spacer czy wejdziemy po schodach, byle tylko zaliczyć zadanie i zasnąć z czystym sumieniem. Natomiast smartwatch Galaxy Watch5 lub jego ulepszona wersja Watch5 Pro oferują znacznie więcej niż tylko monitoring rozmaitych aktywności.

Po pierwsze dzięki niemu możemy bardzo precyzyjnie zmierzyć wydolność naszego organizmu. Określenie pułapu tlenowego (VO2 max) pozwoli nam zaobserwować, jak zmienia się sprawność naszego układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Zegarek może także zmierzyć skład naszego ciała. Po co? Choćby po to, by w momencie, gdy nasza waga się zatrzyma, nie popaść w czarną rozpacz i nie zrezygnować z ćwiczeń. Możemy w środku tracić tłuszcz, ale rozbudowywać mięśnie i nawadniać organizm. Tych pozytywnych zmian nie zaobserwujemy gołym okiem.

Nieocenioną pomocą w przypadku treningu tak osób początkujących, jak i zaawansowanych są wskazówki dotyczące określonych stref tętna. W innej strefie powinniśmy pozostawać, gdy pragniemy schudnąć, a w innej, gdy chcemy zwiększyć wytrzymałość lub szybkość. Wybierając w smartwatchu jedną z 90 aktywności, w czasie rzeczywistym otrzymamy informacje, które pomogą nam zwiększyć efektywność treningu, łącznie z sugestiami dotyczącymi uzupełnienia wody po ćwiczeniach. Zaawansowanym sportowcom przyda się również czujnik EKG, który wykryje ewentualne zaburzenia rytmu serca.

Jedną z przyczyn, które zniechęcają nas do ćwiczeń, jest to, że czujemy się na nie zbyt zmęczeni –zwyczajnie brakuje nam energii po całym dniu. I w tym aspekcie Galaxy Watch5 może pomóc, monitorując nasz sen. Czujnik smartwatcha zapisze nam takie parametry jak: czas snu, jego fazy, nasycenie krwi tlenem, a nawet rozpozna chrapanie. Dzięki tym informacjom będziemy w stanie dobrać odpowiednią dla nas porę położenia się do łóżka, a także moment na włączenie budzika i delikatne wybudzenie. W rezultacie będziemy budzili się wypoczęci i z lepszym samopoczuciem.

Detale, które robią robotę

Obydwa smartwatche z nowej serii Watch5 wyglądają nowocześnie i elegancko, ale czy zdadzą egzamin w trudnych warunkach terenowych? Bez obaw. Tytanowa koperta z wystającą ramką w połączeniu ze szkłem szafirowym oraz paskiem sportowym sprawiają, że nie musimy obawiać się o ich wytrzymałość w plenerze. Niestraszne im również deszcze czy zanurzenia w wodzie.

Miłośnicy wędrówek pieszych czy rowerowych docenią na pewno głosowe wskazówki tras, wywoływanie wybranych funkcji gestem nadgarstka i wbudowany GPS, który uniezależnia nas od smartfona. Na trening wcale nie musimy zabierać telefonu – muzyki możemy słuchać bezpośrednio z aplikacji Spotify czy YouTube Music po sparowaniu słuchawek ze smartwatchem.

A co z baterią? Przy ciągłym pomiarze GPS Watch5 wytrzyma nawet 20 godz., a jeżeli nawigacja nie będzie nam potrzebna, to osiągniemy nawet 80 godz. Użyteczna funkcja szybkiego ładowania z kolei naładuje nam smartwatch do 45 proc. w zaledwie 30 min.

Motywacyjny duet

Galaxy Watch5 w połączeniu z Buds 2, zwłaszcza w kontekście świetnej oferty przedsprzedażowej, będzie naszym idealnym motywatorem do działań. Jeżeli zależy nam na poprawie zdrowia i kondycji, to zdecydowanie warto zainwestować w ten duet.