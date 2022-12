Procesory taktowane zegarami terahercowymi, czyli tysiąckrotnie szybszymi niż te dzisiejsze. Wyświetlacze dotykowe cienkie i elastyczne jak kartka papieru. Niesłychanie żywotne i błyskawicznie ładujące się baterie, które sprawią, że laptopa naładujemy w kilka sekund, a elektryczny samochód w kilka minut. Panele słoneczne, które są tysiąc razy bardziej wydajne niż te dzisiejsze i które można będzie montować dosłownie wszędzie. To tylko kilka z możliwych zastosowań najsłynniejszego z futurystycznych supermateriałów, sto razy bardziej wytrzymałego niż stal, niesamowicie elastycznego i idealnie przewodzącego ciepło oraz elektryczność - grafenu. Ten węglowy cud nie jest jednak jedynym nowym materiałem przyszłości.

Kolejnym składnikiem materiałowej rewolucji będą ultralekkie aerożele, z których można stworzyć konstrukcje o wytrzymałości stali, ważące jednak sto razy mniej. Albo nanorurki węglowe, wyjątkowo elastyczne, 300-krotnie bardziej wytrzymałe niż stal, dzięki którym można będzie zbudować kilometrowe budynki, a może i nawet windę kosmiczną. Jest też przezroczyste aluminium, które wygląda jak zwykłe szkło, tyle że szyba pancerna zrobiona z tego materiału wytrzyma nawet serię z ciężkiego karabinu maszynowego. I metamateriały, tworzywa biomimetyczne i klej molekularny, który połączy wszystko na zawsze. To właśnie z nich będzie zbudowana przyszłość. Możemy już sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać. A w niektórych przypadkach nie musimy sobie nawet nic wyobrażać.

Komputer przyszłości od ASUS

Tak, komputer osobisty przyszłości istnieje już dziś. Może jeszcze bez nanorurek i aerożelu, ale ASUS Zenbook 17 Fold OLED wykorzystuje dzisiejsze, najbardziej zaawansowane dostępne na rynku technologie i robi w taki sposób, w jaki się to będzie robiło dopiero jutro. Można by go nazwać pionierem, który przeciera szlaki, ale nie jest to prototyp lub demonstracyjny "proof of concept", który ma wyznaczyć nowe trendy. ASUS poszedł już o krok dalej i wyprodukował dostępne dla każdego urządzenie, które przenosi koncepcję komputera osobistego na logiczny, następny poziom.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED to na pierwszy rzut oka po prostu duże, 17-calowe urządzenie z doskonałym wyświetlaczem OLED. Albo, gdy wczytamy się w specyfikację techniczną i zobaczymy jego parametry, jeden z komputerów All-In-One. Znamy już monitory, które są jednocześnie całymi komputerami, do których wystarczy tylko podłączyć kontroler i klawiaturę. Można powiedzieć, że Zenbook 17 Fold jest jednym z nich. Ale tylko częściowo. W odróżnieniu od kompaktowych pecetów ten komputer… się składa.

Źródło zdjęć: © materiały partnera | ASUS ASUS Zenbook 17 Fold OLED może być używany jako duży tablet

Naprawdę wszystko w jednym

Dzięki swoim możliwościom, ASUS Zenbook 17 Fold OLED może być używany jako duży tablet z fantastycznym ekranem i bardzo mocnymi podzespołami. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by go ustawić na biurku i pracować przy nim jak przy zwykłym desktopie. Ale można go też złożyć na pół i zmienić w poręczny, 12,5-calowy laptop. Dolna część jego ekranu zmieni się wtedy w dotykową klawiaturę z kontrolerem. Nie wszyscy lubią pracować na dotykowych klawiaturach, dlatego do Zenbook 17 Fold dołączana jest klasyczna klawiatura Bluetooth z gładzikiem, którą można magnetycznie przyczepić do dolnej części ekranu lub wygodnie umieścić ją obok.

To urządzenie idealnie wszechstronne, które może być i tabletem, i desktopem, i laptopem, i… książką, jeśli złożymy go w pionie i będziemy trzymać właśnie jak książkę czy czasopismo! Komputery osobiste nie oferowały do tej pory aż takich możliwości. A prawdopodobnie wiele z nich będzie to robiło w przyszłości. ASUS Zenbook 17 Fold OLED swoją rewolucyjną konstrukcją otwiera komputerową puszkę Pandory, której już nie będzie się dało zamknąć. To oczywisty kierunek rozwoju dla całego rynku.

Przyszłość może być w naszych rękach

Rewolucyjna konstrukcja to naczelna i najważniejsza zaleta ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Niejedyna jednak. Ten zginający się wyświetlacz to doskonałej jakości OLED NanoEdge Dolby Vision o rozdzielczości 2,5K, posiadający certyfikaty TÜV Rheinland oraz Pantone. Cztery głośniki Harman Kardon Dolby Atmos gwarantują natomiast brzmienie, które nie ustępuje jakością obrazowi. A procesor 12. generacji Intel Core i7 w połączeniu z układem graficznym Intel Iris Xe zapewnia moc i szybkości działania w praktycznie każdej sytuacji. Zenbook 17 Fold byłby komputerem osobistym z najwyższej półki już w oparciu o te parametry, nawet bez składanego ekranu.

To ten ostatni sprawia właśnie, że nie jest to dzisiejszy topowy sprzęt, tylko komputer jutra, który można mieć już dziś. Za możliwość wzięcia przyszłości w swoje ręce trzeba oczywiście zapłacić. ASUS Zenbook 17 Fold OLED nie najtańszym komputerem. Ale pierwszy komputer osobisty też taki nie był. Ani pierwszy telefon komórkowy lub pierwszy laptop. Próg cenowy będzie jednak malał w miarę, jak ta ultranowoczesna technologia będzie się upowszechniać. A jest oczywiste, że będzie.

Jeden komputer, który zastępuje wszystkie urządzenia, z których dziś korzystamy w różnych warunkach? I który sprawdza się równie doskonale w każdej sytuacji? Tak, to jest właśnie kierunek, w którym wszyscy będziemy podążać. ASUS po prostu idzie w przyszłość pierwszy. I każdy, kto chce być na czele tej fali wielkich zmian, może iść razem z nim.

Źródło zdjęć: © materiały partnera | ASUS Zenbook 17 Fold OLED - można go złożyć na pół i zmienić w poręczny, 12,5-calowy laptop.