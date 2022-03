Inspiracja, kreatywność, umiejętności – to wszystko liczy się w świecie artysty. Ale kluczowe są także narzędzia, dzięki którym wizje nabierają realnych kształtów. Dziś pędzle, płótna i farby da się zastąpić cyfrowymi narzędziami. Tych jednak są na rynku dziesiątki, jak nie setki. Gdy ogranicza nas budżet, ale nie wyobraźnia, warto postawić na sprawdzone rozwiązania producenta słynącego z zamiłowania do innowacji i komputerów oferujących szerokie spektrum możliwości.

Pasja lub talent mogą objawić się w każdym wieku, ale zawsze początki są bardzo podobne. Zaczynamy od narzędzi dostępnych pod ręką – szkicujemy w zeszytach, malujemy na kartkach, obrabiamy zdjęcia w aplikacjach na smartfonie itd. W miarę upływu czasu odkrywamy jednak, że podstawowe narzędzia bardzo nas ograniczają. W dobie cyfryzacji młodzi artyści mają znacznie lepiej niż kiedyś – laptopy dla twórców oferują mnóstwo możliwości. Zamiast setek farb, pędzli, ciemni do wywoływania zdjęć czy studia reżyserskiego mamy to wszystko w postaci wirtualnej – zawsze dostępnej pod ręką.

Często jest jednak tak, że sprzęt opatrzony łatką "dla profesjonalistów" kosztuje niebotyczne kwoty, skutecznie odstraszając początkujących artystów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, ASUS przygotował laptopy, które pomimo swoich wszechstronnych możliwości wcale nie pozostają w strefie niespełnionych marzeń.

Pracujesz z obrazem? Postaw na OLED!

Bez względu na to, czy edytujesz na komputerze film, czy obrabiasz zdjęcia lub tworzysz grafiki, na pewno zdajesz sobie sprawę z potęgi koloru. Chcesz, by twój obraz niósł przekaz i wywoływał emocje. Dlatego ważne jest, by narzędzia, którymi się posługujesz, nie ograniczały cię w swobodzie twórczej.

W laptopach ASUS Vivobook Pro 15 OLED oraz Vivobook Pro 16X OLED znajdziesz matryce OLED, które w przeciwieństwie do ekranów LCD oferują nieskończony kontrast, prawdziwą czerń, wyjątkową jasność oraz dwie cechy, superważne zwłaszcza z perspektywy twórcy – 100 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 oraz certyfikację PANTONE. Oznacza to, że na ekranie zobaczysz intensywne, żywe, ale wierne rzeczywistości barwy, co ułatwi proces projektowania.

Źródło zdjęć: © Materiały partnera W laptopach Vivobook zastosowano nowoczesne matryce OLED W laptopach Vivobook zastosowano nowoczesne matryce OLED, Źródło zdjęć: © Materiały partnera

A może jesteś nocnym markiem i najlepiej tworzy ci się wieczorem? Jeśli tak, to na pewno docenisz OLED-owe ekrany z jeszcze jednego powodu – emitują one o 70 proc. mniej szkodliwego, niebieskiego promieniowania. Pracując na tych laptopach, rzadziej doświadczysz bezsenności czy bólu głowy.

Oczywiście matryce OLED pozwalają także w pełni rozkoszować się sztuką rozrywkową. Jeżeli jesteś pasjonatem kina, to każdy seans z takim wyświetlaczem będzie niezapomnianym doznaniem – zwłaszcza że w tej materii obydwa modele laptopów wspiera świetne udźwiękowienie marki Harman Kardon.

Wydajność bez kompromisów

Jeżeli zajmujesz się głównie pisaniem, potrzebujesz przede wszystkim wygodnej klawiatury. W obu modelach Vivobook znajdziesz ergonomiczną, pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem i o 27 proc. większy touchpad w porównaniu do poprzednich modeli z tej serii. Jednak gdy w grę wchodzi już montaż filmów, praca na silnikach gier, modelowanie 3D czy tworzenie skomplikowanych ilustracji złożonych z wielu warstw, przyda się także niezawodne wnętrze.

Obydwa laptopy w topowej konfiguracji posiadają procesor Intel Core i7-11370H, kartę GeForce RTX 3050, 16 GB pamięci RAM i 512 GB dysk SSD. Taka specyfikacja w zupełności pozwala na wielozadaniową pracę w obszarze multimediów i granie w nowe gry. O odpowiednie chłodzenie dbają tu również dwa wentylatory z technologią chłodzenia ASUS IceCool Plus.

Źródło zdjęć: © Materiały partnera | ASUS Matryce OLED pozwalają w pełni rozkoszować się sztuką rozrywkową Matryce OLED pozwalają w pełni rozkoszować się sztuką rozrywkową , Źródło zdjęć: © Materiały partnera | ASUS

Oczywiście w typowych stacjonarnych stacjach roboczych można znaleźć wydajniejsze konfiguracje, ale desktopa nie spakujemy przecież do plecaka i nie weźmiemy ze sobą w podróż czy nie popracujemy z kawiarni. Tymczasem taki Vivobook Pro 15 OLED waży zaledwie 1,65 kg, a do tego oferuje także szybką łączność bezprzewodową dzięki modułowi Wi-Fi 6. Artysta nieprzykuty do biurka może osiągnąć więcej, inspirując się bezpośrednio nowym otoczeniem i naturą.

Detale, które robią różnicę

Co jeszcze pomaga w realizacji wizji? Na pewno nieszablonowy design. O wiele lepiej pracuje się na sprzęcie, który sam w sobie jest wyrazem kreatywności. Pokrywa Vivobook Pro 15 OLED zawiera nie tylko niezwykłe, trójwymiarowe logo producenta z anodyzowanym wzorem w jodełkę, ale i wyczuwalną w dotyku teksturę. To nowoczesne, ale nierozpraszające uwagi wzornictwo docenione zostało prestiżową nagrodą Red Dot Product Design Award 2021.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się Vivobook Pro 16X OLED. Model ten posiada klawiaturę wykonaną w stylu "color-blocking" oraz innowacyjny DialPad - wirtualne, personalizowane pokrętło wyświetlane na touchpadzie, które zintegrowano z pakietem oprogramowania Adobe. Możemy je wykorzystywać do skrótów ulubionych ustawień – regulacji głośności, zoomowania, regulacji jasności itd.

How to create with ASUS Dial on ProArt Studiobook

Warto podkreślić, że jeżeli zależy nam na większej powierzchni roboczej oraz detalach, to Vivobook Pro 16X OLD będzie świetnym kompanem do pracy. Po pierwsze z uwagi na samą matrycę o przekątnej 16-cali, która dodatkowo ma proporcje 16:10, zatem pozwalające wyświetlić więcej obrazu na jednym ekranie niż w przypadku typowych 16:9. Po drugie zaś wyświetlacz w tym modelu oferuje wysoką rozdzielczość 4K, przydatną zwłaszcza przy obróbce filmów

Gotowe rozwiązanie dla młodych twórców

Bezkompromisowa moc, wykraczająca poza to, co oferują zwykłe laptopy ze zintegrowanymi kartami graficznymi. Design, który potrafi zachwycić, a do tego fenomenalny ekran to największe atuty wspomnianych modeli. Nie da się też zapomnieć o cenie, która jest istotna dla młodych artystów. W tym przypadku na pewno ucieszy ich fakt, że już od 4199 zł mogą zakupić sprzęt uwalniający ich kreatywność i sprawdzający się nie tylko w pracy, ale i rozrywce, która nierzadko stanowi najlepszą inspirację.

Vivobook Pro - Moc, dzięki której zachwycisz świat