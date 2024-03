Od praktykanta do kierownika. W tej firmie to standard

Takim właśnie miejscem jest Fabryka Pampers na warszawskim Targówku. Od 30 lat produkuje pieluszki, które trafiają do 50 krajów na świecie. To jeden z największych zakładów Pampers w regionie i jedno z kluczowych centrów produkcyjnych Procter & Gamble. Wytwarzane są tam tradycyjne pieluszki na rzepy, pieluchomajtki, pieluszki z serii Pampers Premium Care, pieluchomajtki do pływania, a także produkty dla starszych dzieci i wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju pieluszki dla wcześniaków. Zostały zaprojektowane tak, by zapewniać pełne bezpieczeństwo i ochronę przedwcześnie urodzonym dzieciom (nawet tym ważącym poniżej 500 g). Projektowano je we współpracy z pielęgniarkami z Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka, by odpowiadały zarówno na potrzeby dzieci, jak i personelu. Zadbano o to, by były miękkie i bezpieczne dla wrażliwej skóry wcześniaka.

"Lighthouse" na Targówku

Pieluszki dla wcześniaków to jedna z innowacji, która produkowana jest na Targówku. Znajdujące się tam centrum produkcyjne pełni funkcję "lighthouse": to tam pomysły technologiczne nabierają kształtu, są weryfikowane i wdrażane do produkcji. Pracownicy z Warszawy wysyłani są do fabryk P&G na całym świecie, by prezentować i implementować tam wypracowane na Targówku nowoczesne rozwiązania.

Centrum talentów

Fabryka na Targówku to idealne miejsce do pracy dla osób, które chcą poszerzać swoje kompetencje, sprawdzać się w nowych rolach, zadbać o rozwój zawodowy. Wiele tamtejszych karier miało swój początek podczas programów stażowych.

- Nasza strategia zakłada, że na początkowe stanowiska menedżerskie rekrutujemy pracowników poprzez program letnich praktyk lub staże. Młodym liderom już od pierwszych dni pracy powierzamy odpowiedzialność za konkretny obszar biznesowy i ambitne projekty. Dzięki temu mogą budować szerokie kompetencje zawodowe – mówi Karolina Krakowiak, dyrektor ds. HR w warszawskiej fabryce. Swoje słowa potwierdza własnym przykładem – swoją przygodę z P&G także zaczynała na studiach. Kierowała liniami produkcyjnymi, teraz zarządza działem personalnym i jak przyznaje, nigdy nie spodziewała się, że tak potoczą się jej zawodowe losy.

Przykładów na wieloletnie kariery w P&G, które swój początek miały podczas praktyk, jest wiele. Stażyści od początku rzucani są na głęboką wodę, powierzane jest im odpowiedzialne zadanie kierowania projektem, o którym często nie mają zielonego pojęcia. Jednak dzięki wsparciu współpracowników, szkoleniom i własnemu zaangażowaniu, stawiają czoła wyzwaniu i właśnie to cenią w pracy w P&G najbardziej – zaufanie, jakim firma obdarza nowego pracownika od pierwszego dnia, powierzając mu odpowiedzialne zadania i dając szanse na podejmowanie decyzji.

Jednym z wielu przykładów rozwoju kariery wśród młodych menadżerów jest historia Izabeli Słomskiej, kierowniczki linii produkcyjnej.

- Pracę w firmie zaczęłam od praktyk, podczas których brałam udział w kompleksowym programie szkoleniowym, który rozwijał zarówno umiejętności menedżerskie, jak i techniczne. Po praktykach pracowałam jako inżynier procesu na liniach pieluchomajtek, a niedawno objęłam funkcję kierowniczki linii produkcyjnej. Zarządzam kilkunastoosobowym zespołem i podejmuję ważne decyzje operacyjne. Program intensywnych szkoleń, który przeszłam na początku kariery w Procter & Gamble, bardzo mi się przydaje i zapewnia pewność działania – mówi.

Nowoczesne miejsce do pracy

Na Targówku poza fabryką Pampers siedzibę ma P&G Warsaw Hub, w którym każdego dnia pracują tysiące pracowników P&G różnych narodowości. Biuro niedawno przeszło gruntowny remont. Zaplanowano je na nowo, tak, by każdy pracownik, bez względu na charakter swojej pracy, mógł efektywnie i wygodnie wykonywać swoje obowiązki i realizować swój plan rozwoju zawodowego. Nie brakuje tam funkcjonalnych, ale i inspirujących przestrzeni do kreatywnej współpracy w grupie, przytulnych części wspólnych zachęcających do rozmów przy kawie czy miejsc do pracy wymagającej skupienia i odosobnienia.

P&G dba również o dobrostan swoich pracowników. Osoby zatrudnione w Warsaw Hub i Fabryce mają możliwość skorzystania z siłowni, zajęć jogi, które odbywają się na specjalnie do tego zaprojektowanym tarasie, a także profesjonalnego masażu w specjalnie przygotowanej do tego, relaksującej przestrzeni czy programów profilaktyki zdrowotnej (szczepień, badań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej, konsultacji ergonometrycznych i fizjoterapeutycznych). Pracownicy fabryki angażują się również w działania na rzecz lokalnych społeczności oraz projekty ekologiczne w dzielnicy.

Zaawansowanie technologii produkcyjnych, wykorzystywanie inteligentnych i cyfrowych rozwiązań oraz dobre praktyki firmy w obszarze dbania o pracowników i zasoby środowiska naturalnego zostały docenione przez fundację "Platforma Przemysłu Przyszłości", która przyznała Zakładowi P&G na Targówku nagrodę "Fabryka Przyszłości 2022".

