Ochrona danych osobowych w firmie – jak zadbać o wrażliwe informacje pracowników lub klientów?

Podmiot dysponujący danymi osobowymi swoich klientów czy pracowników staje się administratorem danych osobowych. Zobowiązany jest on do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków materialnych i organizacyjnych, a także do powołania – w określonych przez prawo przypadkach – Inspektora Ochrony Danych Osobowych.