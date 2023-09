Nowości w T-Mobile. Sprzęt dostosowany do twojego stylu życia

Aktywni, ceniący sobie wygodę i prostotę, a do tego samodzielni i kreatywni. Tacy są współcześni Polacy i pod kątem takich właśnie osób T-Mobile zaprojektował swoje trzy nowości sprzętowe. W ofercie operatora pojawiły się dwa smartfony z łącznością 5G i pakietem świetnych funkcji, z których każdego dnia można zrobić użytek. Do tego dochodzi jeszcze tablet, którego duży ekran otwiera drzwi zarówno do nieograniczonej rozrywki, jak i pracy czy nauki w bardzo komfortowych warunkach.

Smartfon stał się nieodłączonym towarzyszem życia. Często to właśnie jego ekran jest pierwszym, co widzą nasze oczy po pobudce (i ostatnim przed zaśnięciem). Później szybki przegląd social mediów i wyjście z domu, kiedy to przejmuje rolę odtwarzacza muzyki. W pracy czy na uczelni może pełnić rozmaite funkcje, a po pracy pozwala sprawdzić połączenia komunikacji miejskiej lub zamówić taksówkę. A w sklepie smartfon to lista zakupów i karta płatnicza. Nie można zapomnieć, że przede wszystkim pozwala pozostawać w kontakcie z bliskimi. T Phone zna twój lifestyle i jest do niego dostosowany.

T Phone – ten telefon zna twój lifestyle

Pierwszą z nowości T-Mobile jest T Phone 5G. Mając taki smartfon, możesz bez żadnych przeszkód zostawić portfel w domu. Dokumenty możesz trzymać w aplikacji mObywatel, a za zakupy czy pizzę zapłacisz, korzystając z technologii zbliżeniowej NFC. Jak to działa? To właściwie niczym nie różni się od płatności kartą – wystarczy zbliżyć telefon do terminala, a reszta dzieje się sama. I spokojnie – to jest w pełni bezpieczne.

Płatności zbliżeniowe to niejedyny sposób, w jaki T Phone łączy wygodę i bezpieczeństwo. Na co dzień na pewno docenisz też wbudowany czytnik linii papilarnych, który pozwoli ci odblokowywać urządzenie i logować się na swoje konta poprzez samo przyłożenie palca. Jeśli chcesz, możesz też potwierdzić tożsamość za pomocą swojej twarzy – to możliwe dzięki odpowiedniej technologii oraz kamerce z przodu.

Przedni aparat, poza tym robi fantastyczne selfie, ale jeszcze większa moc drzemie w trzech obiektywach z tyłu. Każdy z nich ma swoją rolę do odegrania i nienagannie się z niej wywiązuje. Dzięki czemu równie dobrze prezentują się krajobrazy, portrety i fotki przedstawiające małe obiekty na dużym zbliżeniu (zdjęcia makro). Można by się rozpisywać o tych kamerach, coraz bardziej zagłębiając się w aspekty techniczne, ale tak naprawdę dla większości z nas nie ma to większego znaczenia. Bo też najważniejsze i tak jest to, że ostateczne efekty robią dobre wrażenie – niezależnie od tego, gdzie, kiedy i co fotografujesz.

Zmieńmy jednak temat. Kojarzysz tę sytuację, gdy chcesz zamówić taksówkę, wyjmujesz smartfon i widzisz, że zostało ci 3 proc. baterii? Zapomnij o tym. Producentowi tego telefonu dobrze udało się wypośrodkować czas pracy i wagę urządzenia. Dzięki temu T Phone jest leciutki, a zarazem nie musisz obawiać się o to, że w najmniej odpowiednim momencie zabraknie mu energii. Jeśli korzystasz ze smartfona ze średnią intensywnością, to wystarczy, że będziesz go ładować raz na dwa dni. Jeżeli zaś jesteś maniakiem, to codzienne ładowanie w zupełności wystarczy.

Atutem T Phone’a jest też duży wyświetlacz. Ma przekątną 6,52 cala, dzięki czemu przeglądanie internetu, filmowe i serialowe seanse czy nawet granie są naprawdę wygodne. Tak duży ekran dobrze sprawdzi się też wtedy, gdy telefon ma ci służyć jako nawigacja GPS podczas jazdy autem w nowe, nieznane miejsca.

T Phone Pro ma wszystko, czego potrzebujesz.

A nawet więcejJeszcze większy ekran ma T Phone Pro. Dzięki temu potrafi zapewnić idealne warunki do oglądania filmów i seriali, gdziekolwiek się znajdujesz. Przerwa między zajęciami? Podróż tramwajem do pracy? A może jeszcze jeden odcinek ulubionego serialu przed spaniem? W każdej tej sytuacji możesz liczyć na pełen komfort dzięki 6,82-calowemu wyświetlaczowi.

Pomimo dużego ekranu T Phone Pro pozostaje naprawdę poręczny. Jest też smukły i to pomimo faktu, że został wyposażony w pojemny akumulator. Po jego pełnym ładowaniu urządzenie nie odmówi współpracy przez calusieńką dobę. A gdy wrócisz już do domu po odhaczeniu wszystkich zadań z planu, nie musisz nawet szukać tego nieszczęsnego kabelka. Wystarczy, że położysz telefon na bezprzewodowej ładowarce indukcyjnej i po krótkim czasie znów będzie w pełni gotowy do działania.

Nie brakuje mu też, naturalnie, żadnej ze wspomnianych wcześniej funkcji – od płatności zbliżeniowych z NFC przez logowanie biometryczne po świetne aparaty. T Phone Pro 5G ma ponadto nie trzy, a cztery obiektywy z tyłu – do zestawu znanego z modelu bez dopisku "Pro" dokłada jeszcze specjalny aparat ultraszerokokątny, który pozwoli ci zmieścić w kadrze znacznie większy obszar.

Poza większym ekranem, ładowaniem bezprzewodowym i dodatkowym aparatem T Phone Pro oferuje także większą ilość pamięci – zarówno operacyjnej, jak i na pliki. Możesz więc mieć pewność, że nawet jeśli nie masz umiaru podczas fotografowania, to nie zabraknie ci miejsca na zdjęcia.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że oba modele spod znaku T Phone oferują złącze słuchawkowe, pozwalające na podłączenie słuchawek z kabelkiem. Działają też w oparciu o system Android, a to najpopularniejsze rozwiązanie na rynku. Dzięki temu możesz liczyć na dostęp do praktycznie wszystkich aplikacji: zarówno tych rozrywkowych, jak i przydatnych na co dzień, także w pracy i nauce.

T Tablet to duży ekran i duże możliwości

Nauka dawno już nie ogranicza się do zeszytów i podręczników. Te ostatnie w dużej mierze zostały zastąpione przez komputery, ale przesiadywanie przy biurku dziś – poza innymi narzędziami – nie bardzo różni się od tego, z czym mieliśmy do czynienia dwie dekady tematu. Rewolucję w tym obszarze przynoszą tablety. Będąc niewiele większe od smartfonów, oferują funkcjonalność zbliżoną do komputerów.

Nieco ponad 10-calowy ekran urządzenia T Tablet od T-Mobile to idealny towarzysz nauki czy pracy, ale też zabawy. I nieważne, czy pod tą ostatnią rozumiesz gry mobilne, czy może raczej oglądanie filmów i seriali. Na pewno jest wygodniej dla oczu, a i – nie oszukujmy się – łatwiej jest przemieszczać się z poręcznym i ważącym mniej niż pół kilograma tabletem niż z laptopem, którego waga często bywa od trzech do nawet czterech razy większa.

W pracy tablet oferuje niemałą przestrzeń roboczą, szczególnie że mówimy tu o rozdzielczości większej niż Full HD. Jednak oprócz tego, że ułatwi pracę tobie, może też sprawdzić się przy prezentacji projektów współpracownikom lub kontrahentom. Nie bez znaczenia jest też fakt, że poza Wi-Fi dysponuje jeszcze łącznością 5G.

Taki tablet świetnie sprawdza się też w przypadku rodzinnych wideopołączeń. Kamerka z przodu pozwala przesyłać swój obraz, a na dużym ekranie można zobaczyć swoich najbliższych. Aparatów nie zabrakło także z tyłu urządzenia, bez trudu zrobi się z nich użytek – może niekoniecznie będzie to robienie zdjęć, ale skanowanie kodów QR czy automatyczne tłumaczenie tekstu to jak najbardziej realne zastosowania.

T Tablet, podobnie jak T Phone Pro i T Phone, cechuje się ponadto eleganckim, minimalistycznym designem. Szczególnie przykuwającym wzrok elementem jest przycisk zasilania wyróżniający się magentowym kolorem – charakterystycznym dla T Mobile.

5G na każdą kieszeń

W niedawnym badaniu T-Mobile spytał Polaków, czy 5G ułatwia korzystanie z internetu i kontakt z bliskimi. Z taką tezą zgodziło się aż 72 proc. badanych. Dlatego właśnie tworząc te nowe smartfony, operator postawił sobie za cel zaoferowanie "5G na każdą kieszeń". Udało mu się go zrealizować we wszystkich nowych modelach – z siecią nowej generacji połączy się zarówno T Phone Pro oraz T Phone, jak i T Tablet.

Aby pomóc ci wykorzystać potencjał drzemiący w sieci nowej generacji, operator oferuje specjalne pakiety abonamentowe, zapewniające nielimitowany dostęp do internetu 5G.

