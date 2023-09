Nowoczesne rozwiązania w przystępnej cenie. Oto trzy nowości T-Mobile

Technologia powinna łączyć, a nie dzielić czy wykluczać. Z tego założenia wychodzi T-Mobile, wprowadzając do oferty smartfony T Phone 5G i T Phone Pro 5G oraz tablet T Tablet 5G. Nowym urządzeniom towarzyszy również atrakcyjna oferta abonamentowa, umożliwiająca korzystanie z szybkiego internetu bez żadnych ograniczeń.

W niedawno przeprowadzonym badaniu T-Mobile 3 na 4 Polaków stwierdziło, że bezproblemowy dostęp do szybkiego internetu powinien być czymś normalnym. Nie dziwi więc też, że 78 proc. Polaków szuka zaawansowanych technologicznie modeli urządzeń w przystępnych cenach. Stąd nowe telefony T Phone i tablet T Tablet z łącznością 5G. Ceny urządzeń są atrakcyjne, podobnie jak plany abonamentowe z nielimitowanym internetem. O możliwościach natomiast warto powiedzieć coś więcej.

T Phone 5G, T Phone Pro 5G oraz T Tablet 5G to wydajne urządzenia z systemem Android, pod kontrolą którego działa zdecydowana większość smartfonów i tabletów na rynku. W połączonym z nim sklepie Google Play można znaleźć miliony gier i aplikacji, pozwalających na oddawanie się rozrywce, zwiększanie produktywności podczas pracy i nauki oraz oferujących nowoczesne narzędzia.

Android w połączeniu z nielimitowanym internetem 5G to nieograniczony dostęp do aplikacji wszystkich sklepów i banków, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad jego pieniędzmi. W dodatku moduł NFC w nowych telefonach T-Mobile pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych bez konieczności wyjmowania czy nawet noszenia w portfelu karty płatniczej. Poza tym aplikacje sportowe pozwalają monitorować aktywność, notatniki i planery – zwiększać produktywność, a YouTube i serwisy VOD otwierają drzwi do niewyczerpanych źródeł rozrywki.