Nowa oferta od Red Bull MOBILE – czas zapiąć pasy

Red Bull MOBILE to usługa subskrypcyjna, a to oznacza, że nie jesteśmy związani żadną długoterminową umową. Wręcz przeciwnie, możemy z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Również płatności, po podpięciu karty, pobierane są automatycznie.

Za 40 zł miesięcznie otrzymamy nielimitowany internet 5G przez pierwsze 6 miesięcy. Po tym czasie możemy liczyć na paczkę 60 GB na miesiąc. Do tego oczywiście nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Ofertę możemy aktywować w zaledwie kilka minut – dzięki opcji eSIM. Wszystkich operacji i ustawień dokonujemy w aplikacji co daje maksimum niezależności i minimum wysiłku. Warto samemu się o tym przekonać, gdyż za pierwszy miesiąc subskrypcji Red Bull MOBILE zapłacimy jedynie 1 zł.

- Nielimitowany internet z zasięgiem T-Mobile i angażujące doświadczenia ze świata Red Bulla to połączenie, które z pewnością spodoba się niejednemu klientowi. A to dlatego, że postawiliśmy na kluczowe dla użytkowników aspekty: świetną jakość, maksymalną wygodę oraz najlepsze i niepowtarzalne doświadczenia podczas korzystania z oferty– tłumaczy Goran Markovic, członek zarządu i dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska.

Co tydzień w aplikacji Red Bull MOBILE pojawiać będą się tzw. dropy z nagrodami ze świata Red Bulla. Do wygrania będą m.in. gadżety czy bilety na wydarzenia organizowane przez Red Bull,w tym – Red Bull SoundClash, wyjątkowy koncert, podczas którego na scenie Atlas Arena w Łodzi dwóch raperów (OKI vs. KUKON) stanie do muzycznego pojedynku, a słuchacze będą decydować, kto to "starcie" wygra. To wydarzenie odbędzie się już w październiku, a w przyszłości użytkownicy Red Bull MOBILE będą mogli liczyć na kolejne tego typu nagrody dostępne w aplikacji.